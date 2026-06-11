Трампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқди
иФихит мутахассислари НБК билан ҳамкорликда Трумп Т1 смартфонини батафсил таҳлил қилиб, қурилма аслида ҲТК У24 Pro моделининг деярли айнан нусхаси эканини аниқлашди. Тадқиқот давомида ҳар иккала смартфон компьютер томографиясидан ўтказилди ва бутунлай қисмларга ажратилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эксперимент давомида мутахассислар ҲТК У24 Pro она платасини Трумп Т1 корпусига ўрнатишга муваффақ бўлишди ва натижада тўлиқ ишловчи қурилма ҳосил бўлди. Ички конструкция деярли бир хил бўлиб, фарқлар фақат ташқи дизайннинг айрим элементлари билан чекланган.
Трумп Т1 моделида чироқ (вспишка) жойлашуви бироз ўзгартирилган, динамик панжараси қайта ишланган ва хотира чиплари бошқа етказиб берувчидан олинган. Хусусан, Трумп Т1 қурилмасида Микрон, ҲТК У24 Pro моделида эса СК Ҳйних компонентлари қўлланилган. Энг катта фарқ батарея сиғимида: Трумп Т1 5000 мА·соат, ҲТК У24 Pro эса 4600 мА·соат қувватга эга.
Аввалроқ ҲТК компанияси бошқа брендлар учун смартфон ишлаб чиқармаслигини таъкидлаган эди, бироқ У24 Pro моделининг келиб чиқиши ҳақида маълумот бермаган. The Verge нашрининг ёзишича, Трумп Т1 Хитойда ишлаб чиқарилади. Трумп Мобиле вакиллари эса ҳозирча бутловчи қисмлар "дўстона мамлакатлар"дан келтирилаётганини, "АҚШда ишлаб чиқарилган" мақоми эса келажакдаги мақсад эканини билдиришди.
Трумп Т1 расман тақдим этилганига бир йилга яқинлашган бўлса-да, у ҳали ҳам оддий харидорлар учун деярли имконсиз бўлиб қолмоқда. Ҳозирча смартфонни фақат айрим журналист ва блогерлар қўлга киритган, оммавий етказиб беришлар ҳақида эса тасдиқланган маълумотлар йўқ.
…