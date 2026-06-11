Трампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқди

·53·Техно
Трампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқди

иФихит мутахассислари НБК билан ҳамкорликда Трумп Т1 смартфонини батафсил таҳлил қилиб, қурилма аслида ҲТК У24 Pro моделининг деярли айнан нусхаси эканини аниқлашди. Тадқиқот давомида ҳар иккала смартфон компьютер томографиясидан ўтказилди ва бутунлай қисмларга ажратилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эксперимент давомида мутахассислар ҲТК У24 Pro она платасини Трумп Т1 корпусига ўрнатишга муваффақ бўлишди ва натижада тўлиқ ишловчи қурилма ҳосил бўлди. Ички конструкция деярли бир хил бўлиб, фарқлар фақат ташқи дизайннинг айрим элементлари билан чекланган.

Трумп Т1 моделида чироқ (вспишка) жойлашуви бироз ўзгартирилган, динамик панжараси қайта ишланган ва хотира чиплари бошқа етказиб берувчидан олинган. Хусусан, Трумп Т1 қурилмасида Микрон, ҲТК У24 Pro моделида эса СК Ҳйних компонентлари қўлланилган. Энг катта фарқ батарея сиғимида: Трумп Т1 5000 мА·соат, ҲТК У24 Pro эса 4600 мА·соат қувватга эга.

Аввалроқ ҲТК компанияси бошқа брендлар учун смартфон ишлаб чиқармаслигини таъкидлаган эди, бироқ У24 Pro моделининг келиб чиқиши ҳақида маълумот бермаган. The Verge нашрининг ёзишича, Трумп Т1 Хитойда ишлаб чиқарилади. Трумп Мобиле вакиллари эса ҳозирча бутловчи қисмлар "дўстона мамлакатлар"дан келтирилаётганини, "АҚШда ишлаб чиқарилган" мақоми эса келажакдаги мақсад эканини билдиришди.

Трумп Т1 расман тақдим этилганига бир йилга яқинлашган бўлса-да, у ҳали ҳам оддий харидорлар учун деярли имконсиз бўлиб қолмоқда. Ҳозирча смартфонни фақат айрим журналист ва блогерлар қўлга киритган, оммавий етказиб беришлар ҳақида эса тасдиқланган маълумотлар йўқ.

Трумп Т1ҲТК У24 ProИФихитСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБолалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБугун, 16:25Россияда iPhone 17 нархи рекорд даражада пасайдиРоссияда iPhone 17 нархи рекорд даражада пасайдиБугун, 16:25Ваймо роботакси хизмати учун пуллик Ваймо Премиер обунасини эълон қилдиВаймо роботакси хизмати учун пуллик Ваймо Премиер обунасини эълон қилдиБугун, 16:24Россияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилдиРоссияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилдиБугун, 15:56Поол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиПоол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиБугун, 15:51Microsoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиMicrosoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус