HarmonyOS энди 64 КБ хотирали қурилмаларда ҳам ишлайди

·21·Техно
HarmonyOS энди 64 КБ хотирали қурилмаларда ҳам ишлайди

Huawei компанияси HarmonyOS операцион тизимининг янги авлоди атиги 64 КБ тезкор хотирага эга қурилмаларни қўллаб-қувватлашини эълон қилди. Huawei истеъмол товарлари бўлинмаси бошқаруви раиси Ю Чендуннинг сўзларига кўра, тизимнинг очиқ кодли версияси аввалроқ 128 КБ хотирали гаджетларда ишлаган бўлса, эндиликда бу кўрсаткич икки баробарга қисқартирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания раҳбарининг таъкидлашича, бундай кам хотира талаб қиладиган қурилмалар энергия самарадорлиги бўйича рекорд натижаларни қайд этиши мумкин. Хусусан, ушбу технология асосида ишлайдиган кичик гаджетлар бир марта қувватланиш орқали бир йилгача автоном ишлаш имкониятига эга бўлади. Таъкидлаш жоизки, бу кўрсаткич смартфонларга эмас, балки ИоТ (буюмлар интернети) қурилмаларига тегишлидир.

64 КБ ҳажмдаги хотира Линух ёки Android тизимлари учун етарли эмас, шу сабабли бундай қурилмаларда одатда енгил вазнли Реал-Тиме Оператинг Сйстеms (РТОС) ишлатилади. Huawei ушбу қадам орқали НБ-ИоТ датчиклари ва маълумотларни сақламайдиган бошқа кичик қурилмалар сегментида ўз экотизимини янада кенгайтиришни мақсад қилган.

HarmonyOS 7 тақдимоти доирасида қилинган ушбу баёнот Huawei компаниясининг Хитой ва жаҳон бозоридаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Кичик ҳажмли хотирага эга қурилмаларнинг умумий экотизимга интеграция қилиниши фойдаланувчиларга турли гаджетлар ўртасида узлуксиз алоқани таъминлаш ва улардан турли мақсадларда фойдаланиш имконини беради.

HuaweiHarmonyOSИоТТехнологияСмарт-гаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиСанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиБугун, 10:27Мозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиМозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиБугун, 10:26Telegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайдиTelegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайдиБугун, 09:24Samsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиБугун, 09:23Grok яратувчиси Игор Бабушкин шахсийлаштирилган Ривер AI лойиҳасини тақдим етдиGrok яратувчиси Игор Бабушкин шахсийлаштирилган Ривер AI лойиҳасини тақдим етдиБугун, 08:59Microsoft олими Аге оф Емпирес ИИ ичида сунъий онг яратиш мумкинлигини исботладиMicrosoft олими Аге оф Емпирес ИИ ичида сунъий онг яратиш мумкинлигини исботладиБугун, 08:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди