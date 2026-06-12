АҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқда

·0·Техно
АҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқда

АҚШ Вакиллар палатаси ҳукуматнинг ҳужжатсиз кузатув олиб бориш ҳақидаги қонунини жума кунига қадар узайтира олмади. Бу эса мазкур қонуннинг ўз кучини йўқотишини деярли кафолатлайди. Қонун лойиҳаси учун ўтказилган овоз беришда 218 киши ёқлаб, 198 киши қарши чиқди, бироқ ҳужжат қабул қилиниши учун зарур бўлган учдан икки қисм овоз тўпланмади. Политико нашрининг хабар беришича, навбатдаги овоз бериш 23-июнга белгиланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Чет эл разведкасини кузатиш тўғрисидаги қонун (ФИСА) ёки унинг 702-бўлими АҚШ разведка идораларига хорижий хакерлар, жосуслар ва террорчиларни аниқлаш учун катта ҳажмдаги маълумотларни тўплаш имконини беради. Йиллар давомида ҳам демократлар, ҳам республикачилар ушбу тартибни миллий хавфсизлик учун муҳим деб ҳисоблаб келишган. Бироқ сўнгги ҳафталарда қонунни ислоҳ қилиш бўйича келишмовчиликлар туфайли жараён тўхтаб қолди.

Вазиятнинг мураккаблашишига Доналд Трумп томонидан Билл Пулте номзодининг миллий разведка директори вазифасини бажарувчи этиб тайинланиши сабаб бўлди. Разведка соҳасида тажрибага эга бўлмаган Пултенинг тайинланиши кўплаб қонун чиқарувчиларда хавотир уйғотди. Демократлар Пултенинг ушбу лавозимда бўлиши қонун муддатининг тугашидан кўра миллий хавфсизликка кўпроқ хавф туғдиришидан огоҳлантиришди.

Пайшанба куни маъмурият Пултенинг номзодини қайтариб олди ва унинг ўрнига Жай Клайтон номзодини илгари сурди. Аммо бу қарор эълон қилинган вақтда кўплаб конгрессменлар бир ҳафталик танаффусга чиқиб бўлган эди. Натижада, ФИСА қонунини сақлаб қолиш бўйича сўнгги дақиқадаги келишув эҳтимоли деярли йўққа чиқди.

АҚШФИСАДоналд ТрумпРазведкаҚонунчилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Титан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиТитан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиБугун, 11:56Vivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланадиVivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланадиБугун, 11:26Elon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиElon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиБугун, 10:53Коммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиКоммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиБугун, 10:50СанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиСанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиБугун, 10:27Мозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиМозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиБугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди