АҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқда
АҚШ Вакиллар палатаси ҳукуматнинг ҳужжатсиз кузатув олиб бориш ҳақидаги қонунини жума кунига қадар узайтира олмади. Бу эса мазкур қонуннинг ўз кучини йўқотишини деярли кафолатлайди. Қонун лойиҳаси учун ўтказилган овоз беришда 218 киши ёқлаб, 198 киши қарши чиқди, бироқ ҳужжат қабул қилиниши учун зарур бўлган учдан икки қисм овоз тўпланмади. Политико нашрининг хабар беришича, навбатдаги овоз бериш 23-июнга белгиланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Чет эл разведкасини кузатиш тўғрисидаги қонун (ФИСА) ёки унинг 702-бўлими АҚШ разведка идораларига хорижий хакерлар, жосуслар ва террорчиларни аниқлаш учун катта ҳажмдаги маълумотларни тўплаш имконини беради. Йиллар давомида ҳам демократлар, ҳам республикачилар ушбу тартибни миллий хавфсизлик учун муҳим деб ҳисоблаб келишган. Бироқ сўнгги ҳафталарда қонунни ислоҳ қилиш бўйича келишмовчиликлар туфайли жараён тўхтаб қолди.
Вазиятнинг мураккаблашишига Доналд Трумп томонидан Билл Пулте номзодининг миллий разведка директори вазифасини бажарувчи этиб тайинланиши сабаб бўлди. Разведка соҳасида тажрибага эга бўлмаган Пултенинг тайинланиши кўплаб қонун чиқарувчиларда хавотир уйғотди. Демократлар Пултенинг ушбу лавозимда бўлиши қонун муддатининг тугашидан кўра миллий хавфсизликка кўпроқ хавф туғдиришидан огоҳлантиришди.
Пайшанба куни маъмурият Пултенинг номзодини қайтариб олди ва унинг ўрнига Жай Клайтон номзодини илгари сурди. Аммо бу қарор эълон қилинган вақтда кўплаб конгрессменлар бир ҳафталик танаффусга чиқиб бўлган эди. Натижада, ФИСА қонунини сақлаб қолиш бўйича сўнгги дақиқадаги келишув эҳтимоли деярли йўққа чиқди.
…