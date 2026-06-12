Huawei экотизимидаги HarmonyOS қурилмалари сони 1,3 миллиарддан ошди

·0·Техно
Huawei экотизимидаги HarmonyOS қурилмалари сони 1,3 миллиарддан ошди

12-июн куни бўлиб ўтган ҲДК 2026 дастурчилар конференциясининг очилишида Huawei компанияси ўзининг HarmonyOS экотизими 1,3 миллиарддан ортиқ уланган қурилмалар маррасини забт этганини эълон қилди. Бу ҳақда компаниянинг истеъмолчилар бизнеси бўйича бошқарув раиси Ричард Ю маълумот берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу кўрсаткичга смартфонлар, планшетлар, шахсий компьютерлар, шунингдек, автомобиллар учун ускуналар, маълумотларни қайта ишлаш марказлари компонентлари ва маиший техника воситалари киради. Huawei вакилларининг таъкидлашича, технологик мустақиллик йўлидан бориш ва бозорнинг барча сегментлари учун ўз ечимларини ишлаб чиқиш АҚШ томонидан ўрнатилган экспорт чекловларига стратегик жавоб бўлди.

Ҳозирги вақтда компания ўз операцион тизимини глобал миқёсда кенгайтиришни мақсад қилган. Конференцияда минглаб соҳалар учун рақамли асос бўлиб хизмат қилаётган HarmonyOS очиқ кодига алоҳида эътибор қаратилди. Лойиҳани ривожлантиришда 13 000 дан ортиқ дастурчи иштирок этмоқда, код ҳажми эса 140 миллион қатордан ошиб кетган.

Экотизимнинг ҳамкорлик тармоғи бугунги кунда 3200 дан ортиқ компанияни ўз ичига олади. Huawei ўзининг дастурий таъминот платформасини янада такомиллаштириш ва сунъий интеллект имкониятларини кенгайтириш орқали жаҳон бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда.

HuaweiHarmonyOSТехнологияСмартфонОперацион Тизим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтадиMicrosoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтадиБугун, 12:57Титан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиТитан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиБугун, 11:56АҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаАҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаБугун, 11:50Vivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланадиVivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланадиБугун, 11:26Elon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиElon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиБугун, 10:53Коммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиКоммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди