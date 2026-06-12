Huawei экотизимидаги HarmonyOS қурилмалари сони 1,3 миллиарддан ошди
12-июн куни бўлиб ўтган ҲДК 2026 дастурчилар конференциясининг очилишида Huawei компанияси ўзининг HarmonyOS экотизими 1,3 миллиарддан ортиқ уланган қурилмалар маррасини забт этганини эълон қилди. Бу ҳақда компаниянинг истеъмолчилар бизнеси бўйича бошқарув раиси Ричард Ю маълумот берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу кўрсаткичга смартфонлар, планшетлар, шахсий компьютерлар, шунингдек, автомобиллар учун ускуналар, маълумотларни қайта ишлаш марказлари компонентлари ва маиший техника воситалари киради. Huawei вакилларининг таъкидлашича, технологик мустақиллик йўлидан бориш ва бозорнинг барча сегментлари учун ўз ечимларини ишлаб чиқиш АҚШ томонидан ўрнатилган экспорт чекловларига стратегик жавоб бўлди.
Ҳозирги вақтда компания ўз операцион тизимини глобал миқёсда кенгайтиришни мақсад қилган. Конференцияда минглаб соҳалар учун рақамли асос бўлиб хизмат қилаётган HarmonyOS очиқ кодига алоҳида эътибор қаратилди. Лойиҳани ривожлантиришда 13 000 дан ортиқ дастурчи иштирок этмоқда, код ҳажми эса 140 миллион қатордан ошиб кетган.
Экотизимнинг ҳамкорлик тармоғи бугунги кунда 3200 дан ортиқ компанияни ўз ичига олади. Huawei ўзининг дастурий таъминот платформасини янада такомиллаштириш ва сунъий интеллект имкониятларини кенгайтириш орқали жаҳон бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда.
…