Huawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқда
Huawei Девелопер Конференсе 2026 конференциясида компания ўзининг HarmonyOS операцион тизими ривожланишига доир ҳайратланарли маълумотларни эълон қилди. Huawei истеъмолчилар бўлими раҳбари Ю Чендуннинг сўзларига кўра, платформа ҳозирнинг ўзидаёқ бор-йўғи 128 КБ тезкор хотира (RAM) билан жиҳозланган қурилмаларда барқарор ишлай олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания муҳандислари тизимни оптималлаштиришда давом этмоқда ва келажакда минимал талабни 64 КБ гача туширишни режалаштирмоқда. Бу кўрсаткич замонавий Android ва iOS талаблари билан солиштирганда кескин фарқ қилади. Масалан, ҳатто энг соддалаштирилган Android Го версияси ҳам бир неча гигабайт RAM талаб қилади. Таққослаш учун, 1995-йилда чиққан Windows 95 тизими учун ҳам камида 4 МБ тезкор хотира керак бўлган.
Бундай юқори даражадаги оптимизация Huawei учун HarmonyOS тизимини нарсалар интернети (ИоТ) қурилмаларига оммавий жорий этиш имконини беради. Бу соҳада минимал энергия сарфи ва аппарат қисмига қўйиладиган паст талаблар ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Тақдимотда таъкидланишича, HarmonyOS бошқарувидаги айрим қурилмалар бир марта қувватланиш орқали бир йилгача ишлаши мумкин.
Ушбу платформа датчиклар, тақиладиган электроника ва ақлли уй тизимлари каби энергия тежамкор қурилмалар учун жуда жозибадор ҳисобланади. Huawei АҚШ томонидан қўйилган чекловлар туфайли Android ва бошқа Америка технологияларидан маҳрум бўлгач, HarmonyOS тизимини ўзининг мустақил экотизими асоси сифатида кўрмоқда.
…