Huawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқда

·0·Техно
Huawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқда

Huawei Девелопер Конференсе 2026 конференциясида компания ўзининг HarmonyOS операцион тизими ривожланишига доир ҳайратланарли маълумотларни эълон қилди. Huawei истеъмолчилар бўлими раҳбари Ю Чендуннинг сўзларига кўра, платформа ҳозирнинг ўзидаёқ бор-йўғи 128 КБ тезкор хотира (RAM) билан жиҳозланган қурилмаларда барқарор ишлай олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания муҳандислари тизимни оптималлаштиришда давом этмоқда ва келажакда минимал талабни 64 КБ гача туширишни режалаштирмоқда. Бу кўрсаткич замонавий Android ва iOS талаблари билан солиштирганда кескин фарқ қилади. Масалан, ҳатто энг соддалаштирилган Android Го версияси ҳам бир неча гигабайт RAM талаб қилади. Таққослаш учун, 1995-йилда чиққан Windows 95 тизими учун ҳам камида 4 МБ тезкор хотира керак бўлган.

Бундай юқори даражадаги оптимизация Huawei учун HarmonyOS тизимини нарсалар интернети (ИоТ) қурилмаларига оммавий жорий этиш имконини беради. Бу соҳада минимал энергия сарфи ва аппарат қисмига қўйиладиган паст талаблар ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Тақдимотда таъкидланишича, HarmonyOS бошқарувидаги айрим қурилмалар бир марта қувватланиш орқали бир йилгача ишлаши мумкин.

Ушбу платформа датчиклар, тақиладиган электроника ва ақлли уй тизимлари каби энергия тежамкор қурилмалар учун жуда жозибадор ҳисобланади. Huawei АҚШ томонидан қўйилган чекловлар туфайли Android ва бошқа Америка технологияларидан маҳрум бўлгач, HarmonyOS тизимини ўзининг мустақил экотизими асоси сифатида кўрмоқда.

HuaweiHarmonyOSТехнологияИоТОперацион Тизим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиSpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиБугун, 20:22Автомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиАвтомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиБугун, 19:52Сунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиСунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиБугун, 19:51SpaceX президенти Tesla билан бирлашиш эҳтимолига ишора қилдиSpaceX президенти Tesla билан бирлашиш эҳтимолига ишора қилдиБугун, 19:21SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиКеча, 18:57Коинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКоинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКеча, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди