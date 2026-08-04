Переделкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказилади
Москва вилоятидаги Переделкино ижод уйида 2026-йил 23-августдан бошлаб Huawei билан ҳамкорликда фотографлар учун бир ҳафталик резиденсия ўтказилади. Нина Гомиашвили кураторлигидаги лойиҳада танлов асосида сараланган саккиз нафар муаллиф ҳужжатли, табиат, архитектура, хотира ва кундалик турмуш мавзуларида ижод қилади.
Москва вилоятидаги машҳур Переделкино ижод уйи тарихда илк бор фотографлар учун махсус резиденция лойиҳасини ташкил этмоқда. 2026-йилнинг 23-августида бошланиб, бир ҳафта давом этадиган «Блише, чем кажется» номли лойиҳа Huawei компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Мазкур ташаббус замонавий смартфонлар ёрдамида ёзувчилар шаҳарчасининг кундалик ҳаёти, меъморчилиги ва табиатини ҳужжатлаштиришга қаратилган бўлиб, санъат ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг бош куратори сифатида таниқли фотограф ва галерея эгаси Нина Гомиашвили иштирок этмоқда. Танлов асосида саралаб олинган саккиз нафар муаллиф ҳужжатли, табиат ва архитектура фотографияси, шунингдек, хотира ҳамда кундалик турмуш мавзулари устида иш олиб боради. Дастурнинг асосий эътибори масофадан туриб тасвирга олиш ва зум имкониятларига қаратилган бўлиб, бу ижодкорларга атроф-муҳитга яқинлашмаган ҳолда муҳим деталларни муҳрлаш имконини беради.
Техник имкониятлар ва илғор қурилмаларЛойиҳа давомида иштирокчиларга Huawei компаниясининг сўнгги флагман моделлари — Huawei Пура 90s Pro Max ҳамда Пура 90s Pro смартфонлари тақдим этилади. Хусусан, қаторнинг энг илғор модели бўлган Пура 90s Pro Max 200 мегапикселли перископик телемодул билан жиҳозланган бўлиб, у тўрт каррали оптик ва юз каррали рақамли зумни қўллаб-қувватлайди. Ушбу телефото объектив кичик деталларни узоқ масофадан туриб ҳам ўта аниқликда суратга олиш имконини беради.
Шунингдек, қурилма 50 мегапикселли асосий РЙЙБ сенсорига эга бўлиб, ўзгарувчан ф/1,4–ф/4,0 диафрагма ёруғлик кам шароитларда ҳам юқори сифатли кадрлар олишни таъминлайди. 6,9 дюймли экран билан жиҳозланган флагман иккинчи авлод ХМАГE фото тизими, сунъий интеллект алгоритмлари, 5 нанометрли ҲиСиликон Кирин 9030S процессори ва 6000 мА·соатлик аккумуляторга таянади. Пура 90s Pro версияси эса бироз кичикроқ 6,6 дюймли экран, 50 мегапикселли асосий ҳамда телекамералар билан биргаликда турли рангдаги жозибали дизайнда тақдим этилади.
Очиқ формат ва рақамли архивРезиденция ёпиқ форматда эмас, балки барча қизиқувчилар учун очиқ тарзда ўтказилади. Ҳар куни муаллифлар маълум бир вақтда умумий стол атрофида йиғилиб, олинган кадрларни муҳокама қиладилар ва куннинг энг яхши суратларини саралашади. Истаган киши бу жараёнга ташриф буюриб, ўзини қизиқтирган саволларга жавоб олиши ҳамда смартфондаги суратга олиш санъатига бағишланган махсус маърузаларни тинглаши мумкин.
Лойиҳанинг якуний натижалари 2026-йил сентябрь ойида pro-peredelkino.org сайтида махсус рақамли саҳифада эълон қилинади. Унда иштирокчиларнинг энг сара ишлари, видео материаллар ва кузатув кундаликлари жамланади. Ҳар бир сурат геотеқлар билан таъминланиб, келгусида ташриф буюрувчилар учун Переделкинода мустақил равишда муаллифлар эътибор қаратган диққатга сазовор жойлар бўйлаб махсус йўналишларни очиш имконини беради.
…