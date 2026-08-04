Переделкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказилади

·22·Техно
Переделкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказилади
Қисқача

Москва вилоятидаги Переделкино ижод уйида 2026-йил 23-августдан бошлаб Huawei билан ҳамкорликда фотографлар учун бир ҳафталик резиденсия ўтказилади. Нина Гомиашвили кураторлигидаги лойиҳада танлов асосида сараланган саккиз нафар муаллиф ҳужжатли, табиат, архитектура, хотира ва кундалик турмуш мавзуларида ижод қилади.

Москва вилоятидаги машҳур Переделкино ижод уйи тарихда илк бор фотографлар учун махсус резиденция лойиҳасини ташкил этмоқда. 2026-йилнинг 23-августида бошланиб, бир ҳафта давом этадиган «Блише, чем кажется» номли лойиҳа Huawei компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Мазкур ташаббус замонавий смартфонлар ёрдамида ёзувчилар шаҳарчасининг кундалик ҳаёти, меъморчилиги ва табиатини ҳужжатлаштиришга қаратилган бўлиб, санъат ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг бош куратори сифатида таниқли фотограф ва галерея эгаси Нина Гомиашвили иштирок этмоқда. Танлов асосида саралаб олинган саккиз нафар муаллиф ҳужжатли, табиат ва архитектура фотографияси, шунингдек, хотира ҳамда кундалик турмуш мавзулари устида иш олиб боради. Дастурнинг асосий эътибори масофадан туриб тасвирга олиш ва зум имкониятларига қаратилган бўлиб, бу ижодкорларга атроф-муҳитга яқинлашмаган ҳолда муҳим деталларни муҳрлаш имконини беради.

Техник имкониятлар ва илғор қурилмалар

Лойиҳа давомида иштирокчиларга Huawei компаниясининг сўнгги флагман моделлари — Huawei Пура 90s Pro Max ҳамда Пура 90s Pro смартфонлари тақдим этилади. Хусусан, қаторнинг энг илғор модели бўлган Пура 90s Pro Max 200 мегапикселли перископик телемодул билан жиҳозланган бўлиб, у тўрт каррали оптик ва юз каррали рақамли зумни қўллаб-қувватлайди. Ушбу телефото объектив кичик деталларни узоқ масофадан туриб ҳам ўта аниқликда суратга олиш имконини беради.

Шунингдек, қурилма 50 мегапикселли асосий РЙЙБ сенсорига эга бўлиб, ўзгарувчан ф/1,4–ф/4,0 диафрагма ёруғлик кам шароитларда ҳам юқори сифатли кадрлар олишни таъминлайди. 6,9 дюймли экран билан жиҳозланган флагман иккинчи авлод ХМАГE фото тизими, сунъий интеллект алгоритмлари, 5 нанометрли ҲиСиликон Кирин 9030S процессори ва 6000 мА·соатлик аккумуляторга таянади. Пура 90s Pro версияси эса бироз кичикроқ 6,6 дюймли экран, 50 мегапикселли асосий ҳамда телекамералар билан биргаликда турли рангдаги жозибали дизайнда тақдим этилади.

Очиқ формат ва рақамли архив

Резиденция ёпиқ форматда эмас, балки барча қизиқувчилар учун очиқ тарзда ўтказилади. Ҳар куни муаллифлар маълум бир вақтда умумий стол атрофида йиғилиб, олинган кадрларни муҳокама қиладилар ва куннинг энг яхши суратларини саралашади. Истаган киши бу жараёнга ташриф буюриб, ўзини қизиқтирган саволларга жавоб олиши ҳамда смартфондаги суратга олиш санъатига бағишланган махсус маърузаларни тинглаши мумкин.

Лойиҳанинг якуний натижалари 2026-йил сентябрь ойида pro-peredelkino.org сайтида махсус рақамли саҳифада эълон қилинади. Унда иштирокчиларнинг энг сара ишлари, видео материаллар ва кузатув кундаликлари жамланади. Ҳар бир сурат геотеқлар билан таъминланиб, келгусида ташриф буюрувчилар учун Переделкинода мустақил равишда муаллифлар эътибор қаратган диққатга сазовор жойлар бўйлаб махсус йўналишларни очиш имконини беради.

HuaweiПура 90s Pro MaxПеределкиноСмартфонФотография
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Palantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиPalantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиБугун, 04:26Honor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСHonor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСБугун, 04:21Лехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиЛехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиБугун, 03:59Снап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиСнап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиБугун, 03:24Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаЖанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаБугун, 02:52Xiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиXiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди