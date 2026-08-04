Снап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочди

·30·Техно
Снап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочди
Қисқача

Снап бош директори Еван Спиегел иккинчи чорак якунларига бағишланган инвесторлар йиғилишида Спекс ақлли кўзойнакларига дастлабки талаб ва олдиндан буюртмалар ҳақида аниқ жавоб бермади. Қурилманинг нархи 2195 АҚШ долларини ташкил етади, бу Meta Рай-Бан кўзойнакларининг тахминан 350 долларлик нархидан юқори, аммо Apple Vision Pro гарнитурасининг 3500 долларлик бошланғич нархидан паст.

Ixbt.com маълумотига кўра, Снап компанияси бош директори Эван Спиегель иккинчи чорак якунларига бағишланган инвесторлар йиғилишида кўпчилик кутган янги Спекс ақлли кўзойнакларига бўлган дастлабки талаб ва олдиндан буюртмалар ҳақидаги саволларга аниқ жавоб беришдан четланди. Ушбу ҳолат сентябрь ойида бўлиб ўтадиган расмий тақдимот тадбири олдидан технология бозорида қизиқиш ва турли муҳокамаларни келтириб чиқарди, чунки янги қурилма компания келажаги учун муҳим стратегик қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Йиғилиш давомида Спиегель мижозлар ва фойдаланувчилар қурилмани бевосита синаб кўришни истаётганини таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, 2195 АҚШ доллари миқдоридаги нарх харидор учун жиддий ўйлаб кўриладиган қарор эканлигини англатади. Дастурчилар ва платформа имкониятлари билан яқиндан таниш бўлган мутахассислар технологик ютуқларни яхши тушунишса-да, кенг оммавий истеъмолчилар учун қурилмани жонли равишда қўлда ушлаб кўриш ва синаб кўриш жуда муҳим аҳамият касб этади.

Нарх сиёсати ва бозордаги рақобат

Мазкур тақаққослашда Спекс нархи бозордаги бошқа машҳур тақиладиган гаджетлар билан солиштирилганда юқорироқ эканлиги эътиборга молик. Хусусан, Meta Рай-Бан ақлли кўзойнаклари тахминан 350 доллардан бошланиши ҳисобга олинса, Снап маҳсулоти анча қиммат туради. Шу билан бирга, Apple компаниясининг 3500 доллардан бошланадиган Vision Pro гарнитурасига нисбатан арзонроқ эканлиги кўрсатиб ўтилди. Компаниянинг ўн йилдан ортиқ давом этган ишланмалардан сўнг июн ойида эълон қилган ушбу қурилмаси бозорда ўз ўрнини топишга ҳаракат қилмоқда.

Инвесторлар Спиегелга нега айнан шундай молиявий стратегия танлангани, нима сабабдан бошқа йирик ҳамкорлар билан бирлашмасдан мустақил ҳаракат қилинаётгани ҳамда Apple, Meta ва Alphabet каби гигантлар билан рақобатда муваффақият қозонишга нима асос бўлиши ҳақида саволлар беришди. Бунга жавобан Спиегель келгусидаги ҳисоблаш платформасини яратиш имконияти ниҳоятда улкан эканлигини ва Снап бу борада ўз кучига таяниб иш тутишини билдирди.

Биринчи ҳаракатланувчи устунлиги ва келажак режалари

Спиегелнинг фикрича, баъзи инсонлар Спекс қурилмасининг техник жиҳатдан қанчалик мураккаблигини ҳозирча тўлиқ англаб етишмаётган бўлиши мумкин. Компания ижтимоий тармоқлар соҳасида инновациялар киритишни бошлаган пайтда Facebook, Instagram ва Twitter каби мавжуд иловалардан кейин бозори кириб келган кечки иштирокчи эди. Бироқ мазкур янги тоифадаги қурилма билан улар биринчи ҳаракатланувчи мақомида эканликларини ва бу ҳолат уларнинг инноватор сифатидаги кучли томонларини намоён қилишини таъкидлади.

Маҳсулотнинг бозорга мослашуви ҳақидаги саволга жавоб берар экан, Спиегель оммавий истеъмолчилар томонидан кенг миқёсда қабул қилиниши ўн йилликнинг сўнгги йилларига тўғри келиши мумкинлигини тахмин қилди. Унинг қўшимча қилишича, сотув ҳажми сезиларли даражада ошиши учун келгусида қурилманинг оғирлиги ва нархи пасайиши талаб этилади. Шунга қарамай, дастурчилар сўнгги йиллар давомида Спекс платформаси учун иловалар яратиб келаётгани компания учун муҳим устунлик тақдим этади.

СнапСпексЭван СпиегельАқлли кўзойнакТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Palantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиPalantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиБугун, 04:26Honor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСHonor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСБугун, 04:21Лехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиЛехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиБугун, 03:59Переделкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиПеределкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиБугун, 03:21Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаЖанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаБугун, 02:52Xiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиXiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди