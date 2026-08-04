Снап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочди
Снап бош директори Еван Спиегел иккинчи чорак якунларига бағишланган инвесторлар йиғилишида Спекс ақлли кўзойнакларига дастлабки талаб ва олдиндан буюртмалар ҳақида аниқ жавоб бермади. Қурилманинг нархи 2195 АҚШ долларини ташкил етади, бу Meta Рай-Бан кўзойнакларининг тахминан 350 долларлик нархидан юқори, аммо Apple Vision Pro гарнитурасининг 3500 долларлик бошланғич нархидан паст.
Ixbt.com маълумотига кўра, Снап компанияси бош директори Эван Спиегель иккинчи чорак якунларига бағишланган инвесторлар йиғилишида кўпчилик кутган янги Спекс ақлли кўзойнакларига бўлган дастлабки талаб ва олдиндан буюртмалар ҳақидаги саволларга аниқ жавоб беришдан четланди. Ушбу ҳолат сентябрь ойида бўлиб ўтадиган расмий тақдимот тадбири олдидан технология бозорида қизиқиш ва турли муҳокамаларни келтириб чиқарди, чунки янги қурилма компания келажаги учун муҳим стратегик қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Йиғилиш давомида Спиегель мижозлар ва фойдаланувчилар қурилмани бевосита синаб кўришни истаётганини таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, 2195 АҚШ доллари миқдоридаги нарх харидор учун жиддий ўйлаб кўриладиган қарор эканлигини англатади. Дастурчилар ва платформа имкониятлари билан яқиндан таниш бўлган мутахассислар технологик ютуқларни яхши тушунишса-да, кенг оммавий истеъмолчилар учун қурилмани жонли равишда қўлда ушлаб кўриш ва синаб кўриш жуда муҳим аҳамият касб этади.
Нарх сиёсати ва бозордаги рақобатМазкур тақаққослашда Спекс нархи бозордаги бошқа машҳур тақиладиган гаджетлар билан солиштирилганда юқорироқ эканлиги эътиборга молик. Хусусан, Meta Рай-Бан ақлли кўзойнаклари тахминан 350 доллардан бошланиши ҳисобга олинса, Снап маҳсулоти анча қиммат туради. Шу билан бирга, Apple компаниясининг 3500 доллардан бошланадиган Vision Pro гарнитурасига нисбатан арзонроқ эканлиги кўрсатиб ўтилди. Компаниянинг ўн йилдан ортиқ давом этган ишланмалардан сўнг июн ойида эълон қилган ушбу қурилмаси бозорда ўз ўрнини топишга ҳаракат қилмоқда.
Инвесторлар Спиегелга нега айнан шундай молиявий стратегия танлангани, нима сабабдан бошқа йирик ҳамкорлар билан бирлашмасдан мустақил ҳаракат қилинаётгани ҳамда Apple, Meta ва Alphabet каби гигантлар билан рақобатда муваффақият қозонишга нима асос бўлиши ҳақида саволлар беришди. Бунга жавобан Спиегель келгусидаги ҳисоблаш платформасини яратиш имконияти ниҳоятда улкан эканлигини ва Снап бу борада ўз кучига таяниб иш тутишини билдирди.
Биринчи ҳаракатланувчи устунлиги ва келажак режалариСпиегелнинг фикрича, баъзи инсонлар Спекс қурилмасининг техник жиҳатдан қанчалик мураккаблигини ҳозирча тўлиқ англаб етишмаётган бўлиши мумкин. Компания ижтимоий тармоқлар соҳасида инновациялар киритишни бошлаган пайтда Facebook, Instagram ва Twitter каби мавжуд иловалардан кейин бозори кириб келган кечки иштирокчи эди. Бироқ мазкур янги тоифадаги қурилма билан улар биринчи ҳаракатланувчи мақомида эканликларини ва бу ҳолат уларнинг инноватор сифатидаги кучли томонларини намоён қилишини таъкидлади.
Маҳсулотнинг бозорга мослашуви ҳақидаги саволга жавоб берар экан, Спиегель оммавий истеъмолчилар томонидан кенг миқёсда қабул қилиниши ўн йилликнинг сўнгги йилларига тўғри келиши мумкинлигини тахмин қилди. Унинг қўшимча қилишича, сотув ҳажми сезиларли даражада ошиши учун келгусида қурилманинг оғирлиги ва нархи пасайиши талаб этилади. Шунга қарамай, дастурчилар сўнгги йиллар давомида Спекс платформаси учун иловалар яратиб келаётгани компания учун муҳим устунлик тақдим этади.
…