Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платаси

·19·Техно
Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платаси
Қисқача

Хитойнинг Лекуо компанияси AMD B650 чипсетига асосланган Лекуо PB65MX3 кенгайтириш платасини тақдим етди. Қурилма жами 12 та порт, жумладан тўртта SATA ИИИ, тўртта PCIe 4.0 M.2 SSD уяси, иккита USB-А 10Gb, битта USB-C 10Gb ва битта USB-C 20Gb портига ега. Плата асосий тизимга PCIe 4.0 x4 разъёми орқали уланади, M.2 уяларидаги линиялар сони еса уланган SSD лар миқдорига қараб ўзгаради. Унинг Хитой бозоридаги тахминий нархи 90 АҚШ долларини ташкил етади.

Хитойнинг Лекуо компанияси технология бозорида эътиборни тортувчи ноодатий қурилмани тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Лекуо PB65MX3 деб номланган кенгайтириш платаси тўғридан-тўғри AMD B650 чипсетига асосланган бўлиб, у одатда Ryzen процессорлари учун мўлжалланган тўлақонли она платаларда ишлатилади. Мазкур ечим фойдаланувчиларга қўшимча юқори тезликдаги портлар ва интерфейсларни тақдим этиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда замонавий компьютерларда тезкор хотира ва маълумотларни сақлаш қурилмаларига бўлган эҳтиёж кескин ортиб бормоқда. Айнан шунинг учун хитойлик муҳандислар ушбу чипсе имкониятларидан фойдаланиб, бир вақтнинг ўзида турли хил улаш имкониятларини жамлаган универсал платани яратишди. Унинг ёрдамида ҳар қандай иш столли компьютерининг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш мумкин бўлади.

Техник имкониятлар ва интерфейслар

Қурилманинг асосий афзаллиги унинг бой интерфейслар тўпламида намоён бўлади. Манбага кўра, мазкан плата жами 12 та турли хил портлар билан жиҳозланган бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

  • Тўрт дона SATA ИИИ порти
  • Тўрт дона M.2 форматидаги SSD уяси
  • Икки дона USB-А 10Gb порти
  • Битта USB-C 10Gb порти
  • Битта USB-C 20Gb порти
Барча M.2 SSD уяси замонавий PCIe 4.0 стандартини қўллаб-қувватлайди. Бироқ уланадиган қаттиқ дисклар сонига қараб линиялар тақсимоти ўзгаради. Агар фойдаланувчи иккита SSD уласа, уларнинг ҳар бири тўрттадан линияга эга бўлади, тўрттала уяси ҳам банд қилинганда эса линиялар сони иккитагача камайтирилади.

Нархи ва фойдаланиш шартлари

Таъкидланишича, тақдим этилган плата асосий тизимга уланиш учун PCIe 4.0 x4 разъемидан фойдаланади. Чипсетни совутиш вазифасини эса ихчам ва кичик ўлчамдаги радиатор бажаради, бу эса қурилманинг барқарор ишлашини таъминлайди.

Шунингдек, платада қўшимча қувват бериш учун мўлжалланган олти контактли разъем ҳам мавжуд. Мутахассисларнинг тушунтиришича, бу қўшимча қувват одатдаги ҳолатда талаб этилмайди, фақатгина қуввати юқори бўлган USB қурилмаларини улаш жараёнидагина зарур бўлиши мумкин.

Ҳозирги вақтда Хитой бозорида тақдим этилган мазкур кенгайтириш платасининг тахминий нархи 90 АҚШ долларини ташкил этмоқда. Бундай нарх ва имкониятлар уйғунлиги кўплаб компьютер ишқибозлари ҳамда профессионал фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда.

ЛекуоAMD B650SSDТехнологияларКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаГерманияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаБугун, 01:56Киберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиКиберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиБугун, 01:56Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинВиспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинБугун, 01:26AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиAWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиБугун, 01:24AnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиAnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиБугун, 00:54Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Бугун, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди