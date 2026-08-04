Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платаси
Хитойнинг Лекуо компанияси AMD B650 чипсетига асосланган Лекуо PB65MX3 кенгайтириш платасини тақдим етди. Қурилма жами 12 та порт, жумладан тўртта SATA ИИИ, тўртта PCIe 4.0 M.2 SSD уяси, иккита USB-А 10Gb, битта USB-C 10Gb ва битта USB-C 20Gb портига ега. Плата асосий тизимга PCIe 4.0 x4 разъёми орқали уланади, M.2 уяларидаги линиялар сони еса уланган SSD лар миқдорига қараб ўзгаради. Унинг Хитой бозоридаги тахминий нархи 90 АҚШ долларини ташкил етади.
Хитойнинг Лекуо компанияси технология бозорида эътиборни тортувчи ноодатий қурилмани тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Лекуо PB65MX3 деб номланган кенгайтириш платаси тўғридан-тўғри AMD B650 чипсетига асосланган бўлиб, у одатда Ryzen процессорлари учун мўлжалланган тўлақонли она платаларда ишлатилади. Мазкур ечим фойдаланувчиларга қўшимча юқори тезликдаги портлар ва интерфейсларни тақдим этиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда замонавий компьютерларда тезкор хотира ва маълумотларни сақлаш қурилмаларига бўлган эҳтиёж кескин ортиб бормоқда. Айнан шунинг учун хитойлик муҳандислар ушбу чипсе имкониятларидан фойдаланиб, бир вақтнинг ўзида турли хил улаш имкониятларини жамлаган универсал платани яратишди. Унинг ёрдамида ҳар қандай иш столли компьютерининг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш мумкин бўлади.
Техник имкониятлар ва интерфейсларҚурилманинг асосий афзаллиги унинг бой интерфейслар тўпламида намоён бўлади. Манбага кўра, мазкан плата жами 12 та турли хил портлар билан жиҳозланган бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:
- Тўрт дона SATA ИИИ порти
- Тўрт дона M.2 форматидаги SSD уяси
- Икки дона USB-А 10Gb порти
- Битта USB-C 10Gb порти
- Битта USB-C 20Gb порти
Нархи ва фойдаланиш шартлариТаъкидланишича, тақдим этилган плата асосий тизимга уланиш учун PCIe 4.0 x4 разъемидан фойдаланади. Чипсетни совутиш вазифасини эса ихчам ва кичик ўлчамдаги радиатор бажаради, бу эса қурилманинг барқарор ишлашини таъминлайди.
Шунингдек, платада қўшимча қувват бериш учун мўлжалланган олти контактли разъем ҳам мавжуд. Мутахассисларнинг тушунтиришича, бу қўшимча қувват одатдаги ҳолатда талаб этилмайди, фақатгина қуввати юқори бўлган USB қурилмаларини улаш жараёнидагина зарур бўлиши мумкин.
Ҳозирги вақтда Хитой бозорида тақдим этилган мазкур кенгайтириш платасининг тахминий нархи 90 АҚШ долларини ташкил этмоқда. Бундай нарх ва имкониятлар уйғунлиги кўплаб компьютер ишқибозлари ҳамда профессионал фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда.
…