Неймар “Сантос”га “Ремо”га қарши муҳим ўйинда ёрдам беради

·32·Спорт
Неймар “Сантос”га “Ремо”га қарши муҳим ўйинда ёрдам беради
Қисқача

Неймар “Сантос” сафида “Ремо”га қарши сафар учрашувида майдонга тушиши тасдиқланди. У Сан-Паулу шаҳридаги хайрия ауксионидаги мажбуриятларини бажариб, ўйин куни тонгда шахсий самолётда жамоага қўшилади. Бразилия кубогининг чорак финалига йўлланма берувчи баҳс сешанба куни Белен шаҳридаги “Мангуейрао” стадионида ўтади, дастлабки учрашув еса 0:0 ҳисобида якунланган.

Бразилиянинг “Сантос” клуби мамлакат кубоги доирасидаги ҳал қилувчи баҳс олдидан муҳим хушхабарни қабул қилиб олди. Жамоанинг юлдузли ҳужумчиси Неймар қизғин шахсий жадвалига қарамамай, “Ремо”га қарши сафар учрашувида майдонга тушиши тасдиқланди. ESPN Брасил нашрининг хабар беришича, футболчи ўйин олдидан хайрия тадбирларидаги мажбуриятларини бажариб, жамоага қўшилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жорий мавсумдаги Бразилия кубоги турнирининг чорак финалига йўлланма берувчи мазкур ўйин сешанба куни Белен шаҳридаги “Мангуейрао” стадионида бўлиб ўтади. Дастлабки учрашувда томонлар 0:0 ҳисобидаги дуранг қайд этган эди. Шу боис бўлажак қарама-қаршилик ҳар икки жамоа учун ҳам ўта масъулиятли ҳисобланади ва бош мураббий Кука ўзининг энг кучли таркибини майдонга туширишга мажбур.

Мураккаб логистика ва таркибдаги йўқотишлар

“Сантос” делегациясининг асосий қисми душанба оқшомидаёқ Белен шаҳрига етиб келиши режалаштирилган бўлса-да, Неймар Сан-Паулу шаҳридаги хайрия аукциони билан боғлиқ ишлари сабабли ўйин куни тонгда шахсий самолётда жамоага келиб қўшилади. Клуб раҳбарияти муҳим баҳсда асосий тўпурарининг хизматидан фойдаланиш учун барча логистик қийинчиликларни ҳал қилишга муваффақ бўлди.

Бироқ ҳужум чизиғидаги ижобий янгиликлар фонида, жамоанинг ҳимоя қўрғонида жиддий муаммо юзага келди. Асосий марказий ҳимоячи Лукас Вериссимо ўтган шанба куни бўлиб ўтган биринчи ўйиннинг сўнгги дақиқаларида мушакларидан жароҳат олиб, жавоб учрашувини ўтказиб юборадиган бўлди. Ҳозирча клуб футболчининг сафга қачон қайтиши ҳақида аниқ муддатни эълон қилмади.

Майдондаги тахминий таркиб ва рақобат

Лукас Вериссимонинг йўқлиги “Сантос” учун сезиларли йўқотиш бўлишига қарамай, мураббийлар штабида муқобил вариантлар мавжуд. Мутахассисларнинг фикрича, унинг ўрнини Адонис Фриас эгаллаб, Жоау Ананиас билан биргаликда марказий ҳимояни таъминлайди. Дарвозани Габриел Бразао қўриқлаши кутилмоқда.

Шунингдек, ҳимоя чизиғида Игор Винисиус ёки Габриел Менино ва Эскобар каби футболчилар ҳаракат қилиши мумкин. Жамоанинг ҳужумдаги асосий умиди Неймар ва Габигол тандемига қаратилган бўлиб, уларнинг ўзаро ҳаракатлари ўйин тақдирини ҳал қилиши кутилмоқда. Захирадан майдонга тушиши мумкин бўлган Жоау Шмидт ва Габриел Менино каби ўйинчилар эса мураббийга тактик ўзгаришлар қилиш имкониятини беради.

НеймарСантосБразилия кубогиКукаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси трансфер сиёсатини ўзгартириб, тажрибали футболчиларни жалб қилмоқдаЧелси трансфер сиёсатини ўзгартириб, тажрибали футболчиларни жалб қилмоқдаБугун, 02:11Челси Марселььь Кукуреля ўрнига Пеп Чаваррикани сотиб олдиЧелси Марселььь Кукуреля ўрнига Пеп Чаваррикани сотиб олдиБугун, 01:58Бернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтдиБернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтдиБугун, 00:50Маркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқдаМаркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқдаБугун, 00:13РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиРБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиКеча, 23:59Жулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиЖулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда