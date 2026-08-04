Неймар “Сантос”га “Ремо”га қарши муҳим ўйинда ёрдам беради
Неймар “Сантос” сафида “Ремо”га қарши сафар учрашувида майдонга тушиши тасдиқланди. У Сан-Паулу шаҳридаги хайрия ауксионидаги мажбуриятларини бажариб, ўйин куни тонгда шахсий самолётда жамоага қўшилади. Бразилия кубогининг чорак финалига йўлланма берувчи баҳс сешанба куни Белен шаҳридаги “Мангуейрао” стадионида ўтади, дастлабки учрашув еса 0:0 ҳисобида якунланган.
Бразилиянинг “Сантос” клуби мамлакат кубоги доирасидаги ҳал қилувчи баҳс олдидан муҳим хушхабарни қабул қилиб олди. Жамоанинг юлдузли ҳужумчиси Неймар қизғин шахсий жадвалига қарамамай, “Ремо”га қарши сафар учрашувида майдонга тушиши тасдиқланди. ESPN Брасил нашрининг хабар беришича, футболчи ўйин олдидан хайрия тадбирларидаги мажбуриятларини бажариб, жамоага қўшилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жорий мавсумдаги Бразилия кубоги турнирининг чорак финалига йўлланма берувчи мазкур ўйин сешанба куни Белен шаҳридаги “Мангуейрао” стадионида бўлиб ўтади. Дастлабки учрашувда томонлар 0:0 ҳисобидаги дуранг қайд этган эди. Шу боис бўлажак қарама-қаршилик ҳар икки жамоа учун ҳам ўта масъулиятли ҳисобланади ва бош мураббий Кука ўзининг энг кучли таркибини майдонга туширишга мажбур.
Мураккаб логистика ва таркибдаги йўқотишлар“Сантос” делегациясининг асосий қисми душанба оқшомидаёқ Белен шаҳрига етиб келиши режалаштирилган бўлса-да, Неймар Сан-Паулу шаҳридаги хайрия аукциони билан боғлиқ ишлари сабабли ўйин куни тонгда шахсий самолётда жамоага келиб қўшилади. Клуб раҳбарияти муҳим баҳсда асосий тўпурарининг хизматидан фойдаланиш учун барча логистик қийинчиликларни ҳал қилишга муваффақ бўлди.
Бироқ ҳужум чизиғидаги ижобий янгиликлар фонида, жамоанинг ҳимоя қўрғонида жиддий муаммо юзага келди. Асосий марказий ҳимоячи Лукас Вериссимо ўтган шанба куни бўлиб ўтган биринчи ўйиннинг сўнгги дақиқаларида мушакларидан жароҳат олиб, жавоб учрашувини ўтказиб юборадиган бўлди. Ҳозирча клуб футболчининг сафга қачон қайтиши ҳақида аниқ муддатни эълон қилмади.
Майдондаги тахминий таркиб ва рақобатЛукас Вериссимонинг йўқлиги “Сантос” учун сезиларли йўқотиш бўлишига қарамай, мураббийлар штабида муқобил вариантлар мавжуд. Мутахассисларнинг фикрича, унинг ўрнини Адонис Фриас эгаллаб, Жоау Ананиас билан биргаликда марказий ҳимояни таъминлайди. Дарвозани Габриел Бразао қўриқлаши кутилмоқда.
Шунингдек, ҳимоя чизиғида Игор Винисиус ёки Габриел Менино ва Эскобар каби футболчилар ҳаракат қилиши мумкин. Жамоанинг ҳужумдаги асосий умиди Неймар ва Габигол тандемига қаратилган бўлиб, уларнинг ўзаро ҳаракатлари ўйин тақдирини ҳал қилиши кутилмоқда. Захирадан майдонга тушиши мумкин бўлган Жоау Шмидт ва Габриел Менино каби ўйинчилар эса мураббийга тактик ўзгаришлар қилиш имкониятини беради.
…