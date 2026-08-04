Xiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этди

·20·Техно
Xiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этди
Қисқача

Xiaomi Хитой бозорида Фулл ҲД тасвирни қўллаб-қувватловчи Redmi Прожектор 5 ва Redmi Прожектор 5 Pro проекторларини тақдим етди. Redmi Прожектор 5 400 люмен ёрқинлик, 120 дюймгача екран, 1 GB тезкор ва 32 GB доимий хотирага ега бўлиб, унинг 360 градусга буриладиган стенди тасвирни шифтга ҳам йўналтириш имконини беради.

Xiaomi бренди Хитой бозорида ўзининг янги — Redmi Прожектор 5 ва Redmi Прожектор 5 Pro деб номланган ҳамёнбоп проектори моделларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, иккала қурилма ҳам Фулл ҲД сифатидаги тасвирни намойиш қилиш имкониятига эга бўлиб, илғор автоматик созлаш тизимлари билан жиҳозланганлиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Redmi Прожектор 5 имкониятлари

Асосий Redmi Прожектор 5 модели 400 люмен (КВИА стандарти бўйича) ёрқинлик даражасини тақдим этади ва диагонали 120 дюймгача бўлган экран ўлчамида тасвир ҳосил қилиши мумкин. Қурилманинг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири — бу 360 градусга бурила оладиган ўрнатилган металл стенд бўлиб, у тасвирни нафақат деворга, балки тўғридан-тўғри шифтга ҳам проекциялаш имконини беради.

Тасвирни автоматик созлаш жараёни лазерни аниқлаш датчиги, автофокус ҳамда трапесия шаклидаги бузилишларни тўғрилаш тизими орқали амалга оширилади. Техник хусусиятларига кўра, ушбу қурилма 1 GB тезкор (ОЗУ) ва 32 GB доимий хотира билан таъминланган.

Pro версиясининг устунликлари

Redmi Прожектор 5 Pro модели эса янада юқори кўрсаткичларни қидираётган фойдаланувчиларга мўлжалланган. Унинг КВИА бўйича ёрқинлиги 1000 люменгача етади ва кадрлар частотаси 120 Hz ни қўллаб-қувватлайди. Проекорда ёпиқ оптик модул ҳамда тўлиқ шиша линза қўлланилган бўлиб, Xiaomi таъкидлашича, бу аввалги авлод қурилмаларига қараганда тасвир аниқлигини тахминан 10 фоизга оширади.

Pro версия MediaTek MT9660 процессорига асосланган бўлиб, 2 GB тезкор ва 64 GB флеш-хотирага эга. Шунингдек, стенд орқали бурчакни 150 градусгача қулай тарзда созлаш имконияти мавжуд. Қурилманинг овоз тизими Долбй Audiо технологиясини қўллаб-қувватловчи, ҳар бири 10 ватт қувватга эга иккита динамик ва пассив нурлатгичлардан иборат.

Хитой бозоридаги нархлар харидорлар учун ҳамёнбошлиги билан ажралиб туради: оддий Прожектор 5 модели тахминан 999 юан (145 доллар) атрофида баҳоланган бўлса, Pro версияси 1899 юан (280 доллар) нархда сотувга чиқарилмоқда.

XiaomiRedmi Прожектор 5ПроекторларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаЖанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаБугун, 02:52Германияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаГерманияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаБугун, 01:56Киберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиКиберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиБугун, 01:56Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинВиспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинБугун, 01:26AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиAWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди