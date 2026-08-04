Xiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этди
Xiaomi Хитой бозорида Фулл ҲД тасвирни қўллаб-қувватловчи Redmi Прожектор 5 ва Redmi Прожектор 5 Pro проекторларини тақдим етди. Redmi Прожектор 5 400 люмен ёрқинлик, 120 дюймгача екран, 1 GB тезкор ва 32 GB доимий хотирага ега бўлиб, унинг 360 градусга буриладиган стенди тасвирни шифтга ҳам йўналтириш имконини беради.
Xiaomi бренди Хитой бозорида ўзининг янги — Redmi Прожектор 5 ва Redmi Прожектор 5 Pro деб номланган ҳамёнбоп проектори моделларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, иккала қурилма ҳам Фулл ҲД сифатидаги тасвирни намойиш қилиш имкониятига эга бўлиб, илғор автоматик созлаш тизимлари билан жиҳозланганлиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Redmi Прожектор 5 имкониятлариАсосий Redmi Прожектор 5 модели 400 люмен (КВИА стандарти бўйича) ёрқинлик даражасини тақдим этади ва диагонали 120 дюймгача бўлган экран ўлчамида тасвир ҳосил қилиши мумкин. Қурилманинг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири — бу 360 градусга бурила оладиган ўрнатилган металл стенд бўлиб, у тасвирни нафақат деворга, балки тўғридан-тўғри шифтга ҳам проекциялаш имконини беради.
Тасвирни автоматик созлаш жараёни лазерни аниқлаш датчиги, автофокус ҳамда трапесия шаклидаги бузилишларни тўғрилаш тизими орқали амалга оширилади. Техник хусусиятларига кўра, ушбу қурилма 1 GB тезкор (ОЗУ) ва 32 GB доимий хотира билан таъминланган.
Pro версиясининг устунликлариRedmi Прожектор 5 Pro модели эса янада юқори кўрсаткичларни қидираётган фойдаланувчиларга мўлжалланган. Унинг КВИА бўйича ёрқинлиги 1000 люменгача етади ва кадрлар частотаси 120 Hz ни қўллаб-қувватлайди. Проекорда ёпиқ оптик модул ҳамда тўлиқ шиша линза қўлланилган бўлиб, Xiaomi таъкидлашича, бу аввалги авлод қурилмаларига қараганда тасвир аниқлигини тахминан 10 фоизга оширади.
Pro версия MediaTek MT9660 процессорига асосланган бўлиб, 2 GB тезкор ва 64 GB флеш-хотирага эга. Шунингдек, стенд орқали бурчакни 150 градусгача қулай тарзда созлаш имконияти мавжуд. Қурилманинг овоз тизими Долбй Audiо технологиясини қўллаб-қувватловчи, ҳар бири 10 ватт қувватга эга иккита динамик ва пассив нурлатгичлардан иборат.
Хитой бозоридаги нархлар харидорлар учун ҳамёнбошлиги билан ажралиб туради: оддий Прожектор 5 модели тахминан 999 юан (145 доллар) атрофида баҳоланган бўлса, Pro версияси 1899 юан (280 доллар) нархда сотувга чиқарилмоқда.
…