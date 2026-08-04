Челси Марселььь Кукуреля ўрнига Пеп Чаваррикани сотиб олди

·29·Спорт
Челси Марселььь Кукуреля ўрнига Пеп Чаваррикани сотиб олди
Қисқача

Челси Раё Валекано сафида тўп сурган испаниялик чап қанот ҳимоячиси Пеп Чаваррия трансфери бўйича келишувга еришди. Трансфер қиймати тахминан 25 миллион еврони ташкил етади, футболчига Лондонга бориб, тиббий кўрикдан ўтиш учун рухсат берилди. Марк Кукурелянинг Реал Мадрид клубига кетиши ортидан юзага келган чап қанот ҳимоячиси позициясидаги бўшлиқни Пеп Чаваррия тўлдиради.

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансферлар мавсумида ўз таркибини кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлади ва ҳимоя чизиғига янги футболчини қўшиб олди. ТеТеамТалкнетворк нашрининг хабар беришича, инглиз клуби Раё Валекано сафида тўп сурган испаниялик чап қанот ҳимоячиси Пеп Чаваррия трансфери бўйича келишувга эришди. Мазкур ҳаракат жамоани янги мавсумга тайёрлаётган раҳбарият ва мураббийлар штабининг устувор вазифаларидан бири бўлганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кукурелянинг кетиши ва янги қидирувлар

Марк Кукурелянинг Реал Мадрид клубига йўл олиши Лондонда чап қанот ҳимоячиси позициясида бўшлиқни юзага келтирган эди. Шундан сўнг Челси раҳбарияти мазкур муаммони зудлик билан ҳал қилишга киришди. Жамоанинг техник жиҳатдан шаклланишига масъул бўлган мутахассислар таркибни мувозанатга келтириш учун тажрибали ўйинчи излай бошлади.

Хаби Алонсо айнан Пеп Чаваррияни ушбу позиция учун энг муносиб номзод деб топди ва унинг ўйин услуби жамоа талабларига тўла мос келишини таъкидлади. Мураббийнинг талаби ва техник қарашлари клуб раҳбариятини музокараларни фаоллаштиришга ундади.

Молиявий келишув ва тиббий кўрик

Томонлар ўртасидаги музокаралар сўнгги кунларда жадал тус олди. Челси молиявий таклифини оширгани боис, клублар ўртасидаги тафовут тезда қопланди. Манбага кўра, мазкур трансфер қиймати тахминан 25 миллион еврони ташкил этади. Футболчининг ўзи ҳам Стамфорд Бриджга кўчиб ўтиш истагини яширмаган.

Ҳозирги вақтда Пеп Чаваррияга Лондонга бориб, тиббий кўрикдан ўтиш ва трансферни расмийлаштириш учун рухсат берилди. Келишувнинг барча асосий шартлари келишиб олингани боис, яқин кунларда расмий эълон қилиниши кутилмоқда.

Клуб сиёсатидаги ўзгариш

Ушбу трансфер Челси сиёсатида маълум бир бурилиш юз берганидан далолат беради. Сўнгги мавсумларда Лондон клуби асосан истиқболли ёш футболчиларни харид қилишга эътибор қаратиб келаётган эди. Бироқ Чаваррия жамоага келажакдаги лойиҳа сифатида эмас, балки дарҳол фойда келтира оладиган тажрибали ўйинчи сифатида қўшилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай тажрибали футболчининг жалб этилиши Челси ҳимоя чизиғининг барқарорлигини таъминлашга ва янги мавсумда юқори мақсадлар сари курашишга ёрдам беради.

ЧелсиПеп ЧаваррияМарк КукуреляРеал МадридРаё Валекано
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси трансфер сиёсатини ўзгартириб, тажрибали футболчиларни жалб қилмоқдаЧелси трансфер сиёсатини ўзгартириб, тажрибали футболчиларни жалб қилмоқдаБугун, 02:11Неймар “Сантос”га “Ремо”га қарши муҳим ўйинда ёрдам берадиНеймар “Сантос”га “Ремо”га қарши муҳим ўйинда ёрдам берадиБугун, 01:58Бернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтдиБернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтдиБугун, 00:50Маркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқдаМаркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқдаБугун, 00:13РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиРБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиКеча, 23:59Жулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиЖулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда