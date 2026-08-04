Челси Марселььь Кукуреля ўрнига Пеп Чаваррикани сотиб олди
Челси Раё Валекано сафида тўп сурган испаниялик чап қанот ҳимоячиси Пеп Чаваррия трансфери бўйича келишувга еришди. Трансфер қиймати тахминан 25 миллион еврони ташкил етади, футболчига Лондонга бориб, тиббий кўрикдан ўтиш учун рухсат берилди. Марк Кукурелянинг Реал Мадрид клубига кетиши ортидан юзага келган чап қанот ҳимоячиси позициясидаги бўшлиқни Пеп Чаваррия тўлдиради.
Лондоннинг Челси клуби ёзги трансферлар мавсумида ўз таркибини кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлади ва ҳимоя чизиғига янги футболчини қўшиб олди. ТеТеамТалкнетворк нашрининг хабар беришича, инглиз клуби Раё Валекано сафида тўп сурган испаниялик чап қанот ҳимоячиси Пеп Чаваррия трансфери бўйича келишувга эришди. Мазкур ҳаракат жамоани янги мавсумга тайёрлаётган раҳбарият ва мураббийлар штабининг устувор вазифаларидан бири бўлганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кукурелянинг кетиши ва янги қидирувларМарк Кукурелянинг Реал Мадрид клубига йўл олиши Лондонда чап қанот ҳимоячиси позициясида бўшлиқни юзага келтирган эди. Шундан сўнг Челси раҳбарияти мазкур муаммони зудлик билан ҳал қилишга киришди. Жамоанинг техник жиҳатдан шаклланишига масъул бўлган мутахассислар таркибни мувозанатга келтириш учун тажрибали ўйинчи излай бошлади.
Хаби Алонсо айнан Пеп Чаваррияни ушбу позиция учун энг муносиб номзод деб топди ва унинг ўйин услуби жамоа талабларига тўла мос келишини таъкидлади. Мураббийнинг талаби ва техник қарашлари клуб раҳбариятини музокараларни фаоллаштиришга ундади.
Молиявий келишув ва тиббий кўрикТомонлар ўртасидаги музокаралар сўнгги кунларда жадал тус олди. Челси молиявий таклифини оширгани боис, клублар ўртасидаги тафовут тезда қопланди. Манбага кўра, мазкур трансфер қиймати тахминан 25 миллион еврони ташкил этади. Футболчининг ўзи ҳам Стамфорд Бриджга кўчиб ўтиш истагини яширмаган.
Ҳозирги вақтда Пеп Чаваррияга Лондонга бориб, тиббий кўрикдан ўтиш ва трансферни расмийлаштириш учун рухсат берилди. Келишувнинг барча асосий шартлари келишиб олингани боис, яқин кунларда расмий эълон қилиниши кутилмоқда.
Клуб сиёсатидаги ўзгаришУшбу трансфер Челси сиёсатида маълум бир бурилиш юз берганидан далолат беради. Сўнгги мавсумларда Лондон клуби асосан истиқболли ёш футболчиларни харид қилишга эътибор қаратиб келаётган эди. Бироқ Чаваррия жамоага келажакдаги лойиҳа сифатида эмас, балки дарҳол фойда келтира оладиган тажрибали ўйинчи сифатида қўшилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай тажрибали футболчининг жалб этилиши Челси ҳимоя чизиғининг барқарорлигини таъминлашга ва янги мавсумда юқори мақсадлар сари курашишга ёрдам беради.
…