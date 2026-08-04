Челси трансфер сиёсатини ўзгартириб, тажрибали футболчиларни жалб қилмоқда

·25·Спорт
Челси трансфер сиёсатини ўзгартириб, тажрибали футболчиларни жалб қилмоқда
Қисқача

Челси трансфер сиёсатини ўзгартириб, истиқболли ёш истеъдодлар ўрнига тажрибали футболчиларни жалб қилишга еътибор қаратмоқда. Шу стратегия доирасида 35 ёшли Денни Велбекк ва 36 ёшли Жордан Ҳендерсон жамоага қўшилди. Клуб 2023 йилнинг январидан буён асосан ёш ўйинчиларни харид қилган, бироқ бу сиёсат доирасида Англия Премер-лигасида олтинчи, тўртинчи ва ўнинчи ўринларни егаллаган ҳамда UEFA Конференсиялар лигаси ва Клублар ўртасидаги жаҳон чем…

Лондоннинг Челси клуби сўнгги йилларда амалга ошириб келинган трансфер сиёсатида кескин бурилиш ясади. The Athletic нашри хабар беришича, жамоа эндиликда истиқболли ёш истеъдодларни қидириш ўрнига тажрибали футболчиларни жалб қилишга эътибор қаратмоқда. Ушбу стратегия доирасида 35 ёшли Денни Велбекк расман Челси аъзосига айланди, шунингдек, 36 ёшли Жордан Ҳендерсон ҳам жамоага келиб қўшилди. Мазкур трансферлар кўпчилик футбол экспертлари учун кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тодд Боэҳли ва Клеарлаке консорциуми 2023 йилнинг январидан бери фақатгина ўсиш салоҳиятига эга ёш ўйинчиларни сотиб олиш устувор вазифа эканини таъкидлаб келаётган эди. Бироқ клуб раҳбарияти 2022 йилнинг май ойида эгаллаб олинганидан буён тайёр ва тажрибали футболчилардан ҳам воз кечмаган эди. Хусусан, ўшأша даврда таркибга қўшилган Рахим Стерлинг, Калидоу Коулибалй ва Пиерре-Эмерикк Аубамеянг каби тажрибали ўйинчилар кутилган натижани кўрсата олмаган ва тез орада жамоани тарк этган эди.

Ёшлар сиёсатининг натижалари ва янги ёндашув

Мазкур уч футболчининг муваффақиятсизлиги 2023 йил бошидан бошлаб трансфер стратегиясининг ўзгаришига туртки бўлган эди. Сўнгги уч мавсум давомида Челси Англия Премер-лигасида энг ёш ўртача ёшга эга жамоа сифатида майдонга тушди. Бунинг эвазига клуб чемпионатда олтинчи, тўртинчи ва ўнинчи ўринларни эгаллади, шунингдек, UEFA Конференциялар лигаси ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида зафар қучди.

Рақамларга мурожаат қиладиган бўлсак, 2024 йилда Фулхэм клубидан эркин агент сифатида келган Тосин Адарабиоё 2025-2026 йилги мавсумда жамоа сафида майдонга тушган энг ёши катта ўйинчи — 28 ёшда эди. Айнан шунинг учун ҳам Денни Велбекк ва Жордан Ҳендерсоннинг трансфери мазкур ёш сиёсатига мутлақо зид бўлган қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ўзгариш жамоа балансини таъминлашга қаратилган.

Раҳбарият режалари ва келажак истиқболлари

Май ойида бош мураббий этиб тайинланган Хаби Алонсо бу ўзгаришлар учун ягона масъул эмас. Клуб ҳамегаси Беҳдад Эгҳбали апрель ойида Лос-Анжелесда бўлиб ўтган КАА Ворлд Конгресс оф Sportс анжуманида бу ўзгаришлардан олдиндан огоҳлантирган эди. Беҳдад Эгҳбали таъкидлаганидек, клуб ҳар доим режа устида ишлайди, уни яхшилайди ва хатолардан сабоқ чиқариб боради: "Лойиҳани кейинги босқичга олиб чиқиш учун таркибга тайёр ўйинчиларни қўшишимиз кераклиги аён бўлди".

Жамоанинг амалдаги мураббийлар штаби таркибдаги етишмаётган жиҳатларни тўғрилаш учун айнан шу тажрибали футболчилар ёрдам беришига умид қилмоқда. Эпл мавсумининг қолган қисмида бу каби тажрибали ижрочиларнинг майдондаги ҳаракатлари ва тажрибаси Челси учун ҳал қилувчи аҳамият касб этиши кутилмоқда. Янги стратегия Лондон клубига узоқ муддатли барқарорлик олиб келадими ёки йўқ, буни вақт кўрсатади.

ЧелсиТрансферларАнглия Премер-лигасиФутболХаби Алонсо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар “Сантос”га “Ремо”га қарши муҳим ўйинда ёрдам берадиНеймар “Сантос”га “Ремо”га қарши муҳим ўйинда ёрдам берадиБугун, 01:58Челси Марселььь Кукуреля ўрнига Пеп Чаваррикани сотиб олдиЧелси Марселььь Кукуреля ўрнига Пеп Чаваррикани сотиб олдиБугун, 01:58Бернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтдиБернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтдиБугун, 00:50Маркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқдаМаркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқдаБугун, 00:13РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиРБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиКеча, 23:59Жулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиЖулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда