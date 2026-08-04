Челси трансфер сиёсатини ўзгартириб, тажрибали футболчиларни жалб қилмоқда
Челси трансфер сиёсатини ўзгартириб, истиқболли ёш истеъдодлар ўрнига тажрибали футболчиларни жалб қилишга еътибор қаратмоқда. Шу стратегия доирасида 35 ёшли Денни Велбекк ва 36 ёшли Жордан Ҳендерсон жамоага қўшилди. Клуб 2023 йилнинг январидан буён асосан ёш ўйинчиларни харид қилган, бироқ бу сиёсат доирасида Англия Премер-лигасида олтинчи, тўртинчи ва ўнинчи ўринларни егаллаган ҳамда UEFA Конференсиялар лигаси ва Клублар ўртасидаги жаҳон чем…
Лондоннинг Челси клуби сўнгги йилларда амалга ошириб келинган трансфер сиёсатида кескин бурилиш ясади. The Athletic нашри хабар беришича, жамоа эндиликда истиқболли ёш истеъдодларни қидириш ўрнига тажрибали футболчиларни жалб қилишга эътибор қаратмоқда. Ушбу стратегия доирасида 35 ёшли Денни Велбекк расман Челси аъзосига айланди, шунингдек, 36 ёшли Жордан Ҳендерсон ҳам жамоага келиб қўшилди. Мазкур трансферлар кўпчилик футбол экспертлари учун кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тодд Боэҳли ва Клеарлаке консорциуми 2023 йилнинг январидан бери фақатгина ўсиш салоҳиятига эга ёш ўйинчиларни сотиб олиш устувор вазифа эканини таъкидлаб келаётган эди. Бироқ клуб раҳбарияти 2022 йилнинг май ойида эгаллаб олинганидан буён тайёр ва тажрибали футболчилардан ҳам воз кечмаган эди. Хусусан, ўшأша даврда таркибга қўшилган Рахим Стерлинг, Калидоу Коулибалй ва Пиерре-Эмерикк Аубамеянг каби тажрибали ўйинчилар кутилган натижани кўрсата олмаган ва тез орада жамоани тарк этган эди.
Ёшлар сиёсатининг натижалари ва янги ёндашувМазкур уч футболчининг муваффақиятсизлиги 2023 йил бошидан бошлаб трансфер стратегиясининг ўзгаришига туртки бўлган эди. Сўнгги уч мавсум давомида Челси Англия Премер-лигасида энг ёш ўртача ёшга эга жамоа сифатида майдонга тушди. Бунинг эвазига клуб чемпионатда олтинчи, тўртинчи ва ўнинчи ўринларни эгаллади, шунингдек, UEFA Конференциялар лигаси ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида зафар қучди.
Рақамларга мурожаат қиладиган бўлсак, 2024 йилда Фулхэм клубидан эркин агент сифатида келган Тосин Адарабиоё 2025-2026 йилги мавсумда жамоа сафида майдонга тушган энг ёши катта ўйинчи — 28 ёшда эди. Айнан шунинг учун ҳам Денни Велбекк ва Жордан Ҳендерсоннинг трансфери мазкур ёш сиёсатига мутлақо зид бўлган қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ўзгариш жамоа балансини таъминлашга қаратилган.
Раҳбарият режалари ва келажак истиқболлариМай ойида бош мураббий этиб тайинланган Хаби Алонсо бу ўзгаришлар учун ягона масъул эмас. Клуб ҳамегаси Беҳдад Эгҳбали апрель ойида Лос-Анжелесда бўлиб ўтган КАА Ворлд Конгресс оф Sportс анжуманида бу ўзгаришлардан олдиндан огоҳлантирган эди. Беҳдад Эгҳбали таъкидлаганидек, клуб ҳар доим режа устида ишлайди, уни яхшилайди ва хатолардан сабоқ чиқариб боради: "Лойиҳани кейинги босқичга олиб чиқиш учун таркибга тайёр ўйинчиларни қўшишимиз кераклиги аён бўлди".
Жамоанинг амалдаги мураббийлар штаби таркибдаги етишмаётган жиҳатларни тўғрилаш учун айнан шу тажрибали футболчилар ёрдам беришига умид қилмоқда. Эпл мавсумининг қолган қисмида бу каби тажрибали ижрочиларнинг майдондаги ҳаракатлари ва тажрибаси Челси учун ҳал қилувчи аҳамият касб этиши кутилмоқда. Янги стратегия Лондон клубига узоқ муддатли барқарорлик олиб келадими ёки йўқ, буни вақт кўрсатади.
…