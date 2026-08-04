Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқда

·19·Техно
Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқда
Қисқача

Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеокарталари нархи 20–30 фоизга ошиши кутилмоқда ва бу жараён аллақачон бошланган. Йирик ишлаб чиқарувчилар август ойида кутилаётган қимматлашув олдидан маҳсулот етказиб беришни вақтинча тўхтатган. GeForce RTX 5070 модели камида 770 АҚШ долларидан, GeForce RTX 5090 еса 5100 доллардан сотилмоқда, бу флагман моделининг бир ой аввалгидан 1000 долларга қимматлашганини англатади.

Жаҳон бозорида NVIDIA компаниясининг янги авлод графика чипларига бўлган талаб ва нарх сиёсати яна бир бор диққат марказида бўлиб турибди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеокарталари нархи бирйўла 20–30 фоизга қимматлашиш арафасида турибди ва бу жараён аллақачон бошланиб улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, йирик техника ишлаб чиқарувчилари август ойида кутилаётган нархлар ўсиши олдидан ўз маҳсулотларини етказиб беришни вақтинча тўхтатиб туришган. Маҳаллий дистрибюторлардан бирининг билдиришича, ички бозорда кичик улушга эга бўлган компаниялардан бири нархларни тахминан 20 фоизга оширишни кўриб чиқмоқда. Бошқа йирик ишлаб чиқарувчилар эса қийматни 30 фоизгача кўтаришга тайёргарлик кўрмоқда.

Бозордаги жорий нархлар ва флагман моделларнинг қимматлашуви

Нархлардаги ўзгаришлар аллақачон чакана савдода ўз аксини топмоқда. Хусусан, Жанубий Корея бозорида GeForce RTX 5070 модели ҳозирнинг ўзида камида 770 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. Бу эса харидорлар учун қўшимча молиявий юкламаларни келтириб чиқармоқда.

Энг катта сакраш эса флагман ҳисобланган GeForce RTX 5090 моделида кузатилди. Ушбу энг қудратли видеокарта ҳозирда камида 5100 доллардан сотилмоқда. Таққослаш учун, бу кўрсаткич бир ой олдингига нисбатан нақ 1000 долларга қимматроқ эканлигини кўрсатади.

Глобал миқёсдаги тенденциялар

Мутахассисларнинг фикрича, юзага келган вазият аллақачон амалга оширилган қимматлашув натижасидир. Бироқ нархлар янада ўсишда давом этадими ёки йўқ — ҳозирча аниқ эмас. Ўтган ҳафта давомида GeForce RTX 50 сериясидаги қурилмалар бутун дунё бўйлаб деярли барча минтақаларда кескин қимматлашгани қайд этилган.

Ҳозирги вақтда асосий савол нархларнинг қанчалик баландларга кўтарилиши ва амалдаги қийматлар ҳеч бўлмаганда яқин кунлар учун якуний бўлиб қолишида қолмоқда. Глобал таъминот занжиридаги ўзгаришлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг сиёсати истеъмолчиларга ўз таъсирини кўрсатишда давом этмоқда.

GeForce RTX 50ВидеокарталарNVIDIAЖанубий КореяТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Снап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиСнап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиБугун, 03:24Переделкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиПеределкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиБугун, 03:21Xiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиXiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиБугун, 02:28Германияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаГерманияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаБугун, 01:56Киберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиКиберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиБугун, 01:56Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди