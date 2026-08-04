Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқда
Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеокарталари нархи 20–30 фоизга ошиши кутилмоқда ва бу жараён аллақачон бошланган. Йирик ишлаб чиқарувчилар август ойида кутилаётган қимматлашув олдидан маҳсулот етказиб беришни вақтинча тўхтатган. GeForce RTX 5070 модели камида 770 АҚШ долларидан, GeForce RTX 5090 еса 5100 доллардан сотилмоқда, бу флагман моделининг бир ой аввалгидан 1000 долларга қимматлашганини англатади.
Жаҳон бозорида NVIDIA компаниясининг янги авлод графика чипларига бўлган талаб ва нарх сиёсати яна бир бор диққат марказида бўлиб турибди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеокарталари нархи бирйўла 20–30 фоизга қимматлашиш арафасида турибди ва бу жараён аллақачон бошланиб улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, йирик техника ишлаб чиқарувчилари август ойида кутилаётган нархлар ўсиши олдидан ўз маҳсулотларини етказиб беришни вақтинча тўхтатиб туришган. Маҳаллий дистрибюторлардан бирининг билдиришича, ички бозорда кичик улушга эга бўлган компаниялардан бири нархларни тахминан 20 фоизга оширишни кўриб чиқмоқда. Бошқа йирик ишлаб чиқарувчилар эса қийматни 30 фоизгача кўтаришга тайёргарлик кўрмоқда.
Бозордаги жорий нархлар ва флагман моделларнинг қимматлашувиНархлардаги ўзгаришлар аллақачон чакана савдода ўз аксини топмоқда. Хусусан, Жанубий Корея бозорида GeForce RTX 5070 модели ҳозирнинг ўзида камида 770 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. Бу эса харидорлар учун қўшимча молиявий юкламаларни келтириб чиқармоқда.
Энг катта сакраш эса флагман ҳисобланган GeForce RTX 5090 моделида кузатилди. Ушбу энг қудратли видеокарта ҳозирда камида 5100 доллардан сотилмоқда. Таққослаш учун, бу кўрсаткич бир ой олдингига нисбатан нақ 1000 долларга қимматроқ эканлигини кўрсатади.
Глобал миқёсдаги тенденцияларМутахассисларнинг фикрича, юзага келган вазият аллақачон амалга оширилган қимматлашув натижасидир. Бироқ нархлар янада ўсишда давом этадими ёки йўқ — ҳозирча аниқ эмас. Ўтган ҳафта давомида GeForce RTX 50 сериясидаги қурилмалар бутун дунё бўйлаб деярли барча минтақаларда кескин қимматлашгани қайд этилган.
Ҳозирги вақтда асосий савол нархларнинг қанчалик баландларга кўтарилиши ва амалдаги қийматлар ҳеч бўлмаганда яқин кунлар учун якуний бўлиб қолишида қолмоқда. Глобал таъминот занжиридаги ўзгаришлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг сиёсати истеъмолчиларга ўз таъсирини кўрсатишда давом этмоқда.
…