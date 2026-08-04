Германияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволда

·31·Техно
Германияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволда
Қисқача

Германиянинг Миндфакторй савдо тармоғида AMD AM4 тизим платалари савдоси атиги 6,7 фоизни ташкил етган, AM5 платформаси еса 82,2 фоиз улуш билан етакчилик қилган. Харидорларнинг 90 фоиздан ортиғи DDR5 хотирасини қўллаб-қувватлайдиган платаларни танлаган, Intelнинг LGA1851 ва LGA1700 платформалари еса мос равишда 6 фоиз ва 5,1 фоиз улуш олган.

Германиянинг йирик Миндфакторй чакана савдо тармоғи статистикаси шуни кўрсатдики, мамлакатда AMD AM4 платформасига бўлган талаб кўпчилик кутганидан анча паст даражада қолмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, DDR5 хотирасининг қимматлиги сабабли AM4 иккинчи нафасни олганига қарамамй, немис харидорлари янги тизим платаларини танлашда замонавийроқ ечимларга устунлик бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўтган ойда Миндфакторй тармоғида сотилган барча AMD тизим платалари орасида AM4 улуши тахминан 10 фоизни ташкил этган, аниқроқ айтсак, 6,7 фоиз кўрсаткич қайд этилган. Мутахассислар бу рақамлар айнан тизим платаларига тегишли эканини таъкидлайди. Одатда янги AM4 платаси нолдан компьютер йиғиш жараёнида харид қилинади ва бу ерда фойдаланувчилар арзонроқ AM4 ҳамда келажакда янгилаш имкониятига эга қимматроқ AM5 платформаси ўртасида танлов қилишига тўғри келади.

Сотувлар статистикаси ва етакчи брендлар

Тақдим этилган маълумотларга кўра, AM5 платформаси барча сотилган тизим платалари савдосининг асосий қисмини — 82,2 фоизини эгаллаган. Шу билан бирга, Intel'нинг LGA1851 платформаси 6 фоиз, эскироқ LGA1700 эса 5,1 фоиз улушга эга чиққан. Умуман олганда, харидорларнинг 90 фоиздан ортиғи DDR5 хотирасини қўллаб-қувватлайдиган платаларни танлагани маълум бўлди.

Савдо ҳажмида брендлар кесимида ҳам аниқ устунликлар кўзга ташланади. Жумладан, МСИ компанияси 52,3 фоиз кўрсаткич билан бозор етакчисига айланган. Ундан кейинги ўринларни 20,1 фоиз билан АСРокк ҳамда 17,8 фоиз улушга эга бўлган Гигабйте эгаллаган.

Энг оммабоп моделлар ва AM4 истиқболи

Ой давомида энг кўп сотилган тизим платалари қаторидан МСИ бренди маҳсулотлари жой олди. Хусусан, МСИ МАГ Томаҳавк WIFИ B850 модели 160 та нусхада сотилиб, мутлақ етакчига айланди. Шунингдек, МСИ Гаминг Plus WIFИ B850 (110 дона) ва МСИ Гаминг Plus WIFI6E B850 (100 дона) моделлари ҳам харидорлар орасида юқори талабга эга бўлган.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, тизим платалари бозорида замонавий ечимлар устунлик қилаётган бўлса-да, AM4 процессорларининг умумий савдоси юқорилигича қолиши мумкин. Чунки фойдаланувчилар бутун тизимни эмас, фақат мавжуд платформани янгилаш жараёнида айнан эски авлод процессорларини алоҳида харид қилишда давом этмоқда.

AMDAM4МиндфакторйDDR5Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаЖанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаБугун, 02:52Xiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиXiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиБугун, 02:28Киберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиКиберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиБугун, 01:56Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинВиспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинБугун, 01:26AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиAWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди