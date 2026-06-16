Ретро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этди
Audiофил ва юқори сифатли мусиқа қурилмалари ишлаб чиқарувчи машҳур ФииО бренди ўзининг янги маҳсулоти — РР13 чўнтак ФМ-радиоприёмнигини намойиш этди. Ушбу гаджет ўзида ўтган асрнинг классик дизайнини ва бугунги куннинг илғор аудиотехнологияларини мужассам этган бўлиб, носталгия ишқибозлари учун кутилмаган совға бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг ташқи кўриниши ретро услубда ишланган: унда механик ҳаракатланувчи нурли мил (стрелка) ва частоталарни созлаш учун аналог роликли регулятор ўрнатилган. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур дизайн фойдаланувчига эски радиоаппаратлар билан ишлаш завқини беради, бироқ унинг ички қисми тўлиқ замонавий микросхемалардан иборат.
Техник имкониятлар ва овоз сифатиФииО РР13 моделининг юраги Силикон Лабс Си4831 ФМ-чипи ҳисобланади. Қурилма 87–108 MHz ва 76–90 MHz частота диапазонларида ишлайди, бу эса уни дунёнинг исталган нуқтасида, жумладан, Ўзбекистон ҳудудидаги барча радиостанцияларни қабул қилиш имконини беради. Signalни янада барқарор ушлаш учун корпус ичига ўрнатилган антеннадан ташқари, ташқарига чиқувчи телескопик антенна ҳам мавжуд.
Овоз сифатига келсак, ишлаб чиқарувчи оддий радиолардан фарқли ўлароқ, бу ерда мустақил кучайтиргич тизимини қўллаган. Қурилмада БАСС+ эффекти ва 3D-овуз тизими мавжуд бўлиб, бу ҳатто кичик динамик орқали ҳам чуқур ва ҳажмдор товушни таъминлайди. Фойдаланувчилар мусиқани ҳам ўрнатилган динамик, ҳам қулоқчинлар орқали тинглашлари мумкин.
Гаджет қуввати 450 мА·ш сиғимли алмаштириладиган аккумулятордан олинади. Бу қувват динамик орқали 4 соат, қулоқчинларда эса 7 соатгача узлуксиз ишлаш учун етарли ҳисобланади. Қурилманинг ихчамлиги уни саёҳатлар ва очиқ ҳавода дам олиш вақти учун қулай ҳамроҳга айлантиради.
Ҳозирда ФииО РР13 қора ва кумушранг версияларда сотувга чиқарилган. Унинг нархи тахминан 50 АҚШ доллари атрофида белгиланган бўлиб, бу сифатли аудио қурилма ва замонавий аксессуар учун ҳамёнбоп кўрсаткичдир. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу бренд маҳсулотлари машҳурлигини ҳисобга олсак, тез орада гаджетни маҳаллий дўконларда ҳам кўришимиз мумкин.
…