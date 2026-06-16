Ретро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этди

·25·Техно
Ретро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этди

Audiофил ва юқори сифатли мусиқа қурилмалари ишлаб чиқарувчи машҳур ФииО бренди ўзининг янги маҳсулоти — РР13 чўнтак ФМ-радиоприёмнигини намойиш этди. Ушбу гаджет ўзида ўтган асрнинг классик дизайнини ва бугунги куннинг илғор аудиотехнологияларини мужассам этган бўлиб, носталгия ишқибозлари учун кутилмаган совға бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг ташқи кўриниши ретро услубда ишланган: унда механик ҳаракатланувчи нурли мил (стрелка) ва частоталарни созлаш учун аналог роликли регулятор ўрнатилган. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур дизайн фойдаланувчига эски радиоаппаратлар билан ишлаш завқини беради, бироқ унинг ички қисми тўлиқ замонавий микросхемалардан иборат.

Техник имкониятлар ва овоз сифати

ФииО РР13 моделининг юраги Силикон Лабс Си4831 ФМ-чипи ҳисобланади. Қурилма 87–108 MHz ва 76–90 MHz частота диапазонларида ишлайди, бу эса уни дунёнинг исталган нуқтасида, жумладан, Ўзбекистон ҳудудидаги барча радиостанцияларни қабул қилиш имконини беради. Signalни янада барқарор ушлаш учун корпус ичига ўрнатилган антеннадан ташқари, ташқарига чиқувчи телескопик антенна ҳам мавжуд.

Овоз сифатига келсак, ишлаб чиқарувчи оддий радиолардан фарқли ўлароқ, бу ерда мустақил кучайтиргич тизимини қўллаган. Қурилмада БАСС+ эффекти ва 3D-овуз тизими мавжуд бўлиб, бу ҳатто кичик динамик орқали ҳам чуқур ва ҳажмдор товушни таъминлайди. Фойдаланувчилар мусиқани ҳам ўрнатилган динамик, ҳам қулоқчинлар орқали тинглашлари мумкин.

Гаджет қуввати 450 мА·ш сиғимли алмаштириладиган аккумулятордан олинади. Бу қувват динамик орқали 4 соат, қулоқчинларда эса 7 соатгача узлуксиз ишлаш учун етарли ҳисобланади. Қурилманинг ихчамлиги уни саёҳатлар ва очиқ ҳавода дам олиш вақти учун қулай ҳамроҳга айлантиради.

Ҳозирда ФииО РР13 қора ва кумушранг версияларда сотувга чиқарилган. Унинг нархи тахминан 50 АҚШ доллари атрофида белгиланган бўлиб, бу сифатли аудио қурилма ва замонавий аксессуар учун ҳамёнбоп кўрсаткичдир. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу бренд маҳсулотлари машҳурлигини ҳисобга олсак, тез орада гаджетни маҳаллий дўконларда ҳам кўришимиз мумкин.

ФииОФМ-радиоТехнологияГаджетРетро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиUgreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиБугун, 09:59Т-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиТ-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиБугун, 09:53Honor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторHonor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 09:232ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушдиБугун, 08:55Коинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаКоинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаБугун, 08:53Россияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариРоссияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди