Флуттерваве стартапи Риппле инвестицияси эвазига 3,2 миллиард долларга баҳоланди

·24·Техно
Флуттерваве стартапи Риппле инвестицияси эвазига 3,2 миллиард долларга баҳоланди

Африканинг энг йирик тўлов инфратузилмаси операторларидан бири бўлган Флуттерваве компанияси навбатдаги инвестиция раундини якунлаганини эълон қилди. Мазкур молиялаштириш босқичидан сўнг стартапнинг умумий бозор қиймати 3,2 миллиард долларга етди. Ушбу раунднинг энг эътиборли жиҳати шундаки, унга блокчейн технологиялари соҳасида жаҳон етакчиларидан бири ҳисобланган Риппле компанияси сармоядор сифатида қўшилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирча компания ушбу босқичда айнан қанча маблағ жалб қилинганини очиқламади, бироқ Флуттерваве вакилларининг сўзларига кўра, лойиҳага тикилган умумий инвестициялар ҳажми 500 миллион доллардан ошиб кетган. Риппле томонидан киритилган улуш икки компания ўртасидаги стратегик ҳамкорликнинг бир қисми бўлиб, у Африка қитъасида рақамли молиявий хизматларни кенгайтиришга хизмат қилади.

Трансчегаравий тўловлардаги тўсиқлар ва янги ечимлар

Флуттерваве асосан трансчегаравий тўловлар соҳасида фаолият юритади. Бугунги кунда Африкада халқаро пул ўтказмалари банк тизимларининг тарқоқлиги, валюта курсларининг беқарорлиги ва қатъий назорат туфайли анча мураккаб жараён ҳисобланади. Кўп ҳолларда қитъа ичидаги транзакциялар Лондон каби Европа шаҳарлари орқали амалга оширилади, бу эса ортиқча кечикишлар ва харажатларга сабаб бўлади.

Флуттерваве ушбу муаммоларни API технологияларини бирлаштириш орқали ҳал этишни мақсад қилган. Бу бутун Африка бозорини ягона молиявий макон сифатида ишлашига имкон беради. Компания жорий йил бошида Моно банк стартапини сотиб олиб, ўзининг технологик базасини янада мустаҳкамлаган эди.

ixbt.com маълумотига кўра, Флуттерваве ўтган ойда Polygon Лабс билан ҳамкорликда бизнес учун стейблкоин (стаблекоин) ечимларини ҳам жорий қилди. Ушбу технология анъанавий банк тизимларини четлаб ўтган ҳолда, маблағларни тезроқ ва арзонроқ ўтказиш имконини беради. Риппле билан ҳамкорлик эса компанияга рақамли активлар билан ишлаш инфратузилмасини янада такомиллаштиришга ёрдам беради.

Риппле учун ҳам бу келашув стратегик аҳамиятга эга, чунки компания Африка бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлашга интилмоқда. Ҳозирда Флуттерваве қитъанинг 35 та давлатида муваффақиятли фаолият юритиб келмоқда. Ушбу ҳамкорлик минтақадаги молиявий инклюзивликни ошириши ва криптовалюта технологияларининг реал иқтисодиётга интеграциясини тезлаштириши кутилмоқда.

ФлуттервавеРипплеФинтехАфрикаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Бугун, 16:57Robinhood 300 га яқин ходимини ишдан бўшатмоқда: AI энди баҳона бўлолмайдиRobinhood 300 га яқин ходимини ишдан бўшатмоқда: AI энди баҳона бўлолмайдиБугун, 16:24SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиБугун, 15:55АҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқдиАҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқдиБугун, 15:26AI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошдиAI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошдиБугун, 15:20SpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиSpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди