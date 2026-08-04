ДесигнАрена яратувчилари сунъий интеллект учун 7,9 миллион доллар маблағ жалб қилди

·29·Техно
ДесигнАрена яратувчилари сунъий интеллект учун 7,9 миллион доллар маблағ жалб қилди
Қисқача

ДесигнАрена платформаси ортидаги Intelligence компанияси Индех Вентурес бошчилигидаги сеед раундида 7,9 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Компания бу маблағни сунъий интеллект моделларининг дизайн ва визуал яратиш қобилиятларини инсон баҳоси асосида такомиллаштиришга йўналтиради.

Сунъий интеллект моделларига эстетик ва инсоний дидни сингдиришга қаратилган ДесигнАрена платформаси ортидаги Intelligence компанияси 7,9 миллион долларлик сеед инвестиция раундини муваффақиятли якунлади. Индех Вентурес бошчилигида ўтган молиялаштириш жараёнида Конвиктион, А*, Валкйрие каби таниқли венчур фондлари ҳам иштирок этди. Ушбу маблағ AI моделларининг дизайн ва визуал яратиш қобилиятларини такомиллаштиришда инсон баҳосининг ўрнини янада оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания 2025-йилда ўқишни тугатиш олдидан бир гуруҳ коллеж талабалари томонидан ташкил этилган. Дастлаб улар сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратиш энгинеъи устида иш бошлаган, бироқ моделлар яратган ўйинлар функционал бўлса-да, уларда инсоний қизиқиш ва дид етишмаган. Шу тариқа муаллифлар масштабли ва ҳаққоний инсоний фикр-мулоҳазаларни йиғиш ғоясини ўртага ташлашган ва натижада бугунги кунда бутун дунё бўйлаб 5,3 миллион киши фойдаланаётган ДесигнАрена воситаси дунёга келган.

Платформанинг ишлаш мехникаси ва бизнес модели

Оддий фойдаланувчилар учун ДесигнАрена ChatGPT услубидаги промпт ойнаси орқали ишлайди. Бу ерда веб-сайтлар, тасвирлар ва ўнлаб бошқа визуал форматлар учун махсус менюлар мавжуд. Сўров ва услуб киритилгач, фойдаланувчига бир нечта вариантлар тақдим этилади ва улар натижаларни энг яхшидан энг ёмонгача саралаб чиқади. Ушбу ёндашув AI соҳасидаги етакчи лабораториялар учун ўта муҳим бўлган инсон баҳолаш маълумотларини таъминлайди.

Ҳозирги кунда Intelligence платформаси йиллик такрорий даромад (АРР) кўрсаткичи бўйича 60 миллион долларга етганини намойиш этмоқда. Сунъий интеллект компаниялари ўзларининг медиа генерация қилувчи моделларини яхшилаш учун аниқ ва ишончли фойдаланувчи фикрига муҳтож. Грасе Ли бошчилигидаги жамоа айнан шу бўшлиқни тўлдириб, етакчи лабораториялар учун асосий таҳлилий кўприк вазифасини бажармоқда ва бунинг эвазига барқарор даромад олмоқда.

Автоматлаштирилган тестлар ва инсоний диднинг устунлиги

Инсоний фикр-мулоҳазаларни тўплаш автоматлаштирилган бенчмаркларга нисбатан муҳим альтернатив ҳисобланади. Автоматлаштирилган тизимлар катта ҳажмда ишласа-да, уларни манипуляция қилиш осонроқ. ДесигнАрена эса фойдаланувчиларнинг турли қитъаларда ва вақт ўтиши билан ўзгариб борувчи дидларини кузатиш имконини беради. Масалан, Осиёдаги веб-дизайнлар кўпроқ максималистик услубга мойиллигини кўрсатиб беради.

Бироқ бу йўналишдаги барча уринишлар ҳам бирдек муваффақиятли бўлавермайди. Шунга ўхшаш лойиҳалардан бири бўлган Юпп ўз фаолиятини бошлаганидан бир йил ўтмай, 33 миллион доллар инвестиция жалб қилганига қарамамай, жорий йилда ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлган эди. Шу боис, Intelligence томонидан жалб қилинган янги инвестициялар компанияга бозорда ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш ва технологияни кенгайтириш имконини беради.

ДесигнАренаСунъий интеллектИнвестицияТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинВиспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинБугун, 01:26AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиAWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиБугун, 01:24AnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиAnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиБугун, 00:54Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Бугун, 00:51АҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқдаАҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқдаБугун, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди