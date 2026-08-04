ДесигнАрена яратувчилари сунъий интеллект учун 7,9 миллион доллар маблағ жалб қилди
ДесигнАрена платформаси ортидаги Intelligence компанияси Индех Вентурес бошчилигидаги сеед раундида 7,9 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Компания бу маблағни сунъий интеллект моделларининг дизайн ва визуал яратиш қобилиятларини инсон баҳоси асосида такомиллаштиришга йўналтиради.
Сунъий интеллект моделларига эстетик ва инсоний дидни сингдиришга қаратилган ДесигнАрена платформаси ортидаги Intelligence компанияси 7,9 миллион долларлик сеед инвестиция раундини муваффақиятли якунлади. Индех Вентурес бошчилигида ўтган молиялаштириш жараёнида Конвиктион, А*, Валкйрие каби таниқли венчур фондлари ҳам иштирок этди. Ушбу маблағ AI моделларининг дизайн ва визуал яратиш қобилиятларини такомиллаштиришда инсон баҳосининг ўрнини янада оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания 2025-йилда ўқишни тугатиш олдидан бир гуруҳ коллеж талабалари томонидан ташкил этилган. Дастлаб улар сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратиш энгинеъи устида иш бошлаган, бироқ моделлар яратган ўйинлар функционал бўлса-да, уларда инсоний қизиқиш ва дид етишмаган. Шу тариқа муаллифлар масштабли ва ҳаққоний инсоний фикр-мулоҳазаларни йиғиш ғоясини ўртага ташлашган ва натижада бугунги кунда бутун дунё бўйлаб 5,3 миллион киши фойдаланаётган ДесигнАрена воситаси дунёга келган.
Платформанинг ишлаш мехникаси ва бизнес моделиОддий фойдаланувчилар учун ДесигнАрена ChatGPT услубидаги промпт ойнаси орқали ишлайди. Бу ерда веб-сайтлар, тасвирлар ва ўнлаб бошқа визуал форматлар учун махсус менюлар мавжуд. Сўров ва услуб киритилгач, фойдаланувчига бир нечта вариантлар тақдим этилади ва улар натижаларни энг яхшидан энг ёмонгача саралаб чиқади. Ушбу ёндашув AI соҳасидаги етакчи лабораториялар учун ўта муҳим бўлган инсон баҳолаш маълумотларини таъминлайди.
Ҳозирги кунда Intelligence платформаси йиллик такрорий даромад (АРР) кўрсаткичи бўйича 60 миллион долларга етганини намойиш этмоқда. Сунъий интеллект компаниялари ўзларининг медиа генерация қилувчи моделларини яхшилаш учун аниқ ва ишончли фойдаланувчи фикрига муҳтож. Грасе Ли бошчилигидаги жамоа айнан шу бўшлиқни тўлдириб, етакчи лабораториялар учун асосий таҳлилий кўприк вазифасини бажармоқда ва бунинг эвазига барқарор даромад олмоқда.
Автоматлаштирилган тестлар ва инсоний диднинг устунлигиИнсоний фикр-мулоҳазаларни тўплаш автоматлаштирилган бенчмаркларга нисбатан муҳим альтернатив ҳисобланади. Автоматлаштирилган тизимлар катта ҳажмда ишласа-да, уларни манипуляция қилиш осонроқ. ДесигнАрена эса фойдаланувчиларнинг турли қитъаларда ва вақт ўтиши билан ўзгариб борувчи дидларини кузатиш имконини беради. Масалан, Осиёдаги веб-дизайнлар кўпроқ максималистик услубга мойиллигини кўрсатиб беради.
Бироқ бу йўналишдаги барча уринишлар ҳам бирдек муваффақиятли бўлавермайди. Шунга ўхшаш лойиҳалардан бири бўлган Юпп ўз фаолиятини бошлаганидан бир йил ўтмай, 33 миллион доллар инвестиция жалб қилганига қарамамай, жорий йилда ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлган эди. Шу боис, Intelligence томонидан жалб қилинган янги инвестициялар компанияга бозорда ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш ва технологияни кенгайтириш имконини беради.
…