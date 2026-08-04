AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошлади

·19·Техно
AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошлади
Қисқача

Суперблоккс Amazon Веб Сервисес (AWS) билан кўп йиллик қўшма маркетинг шартномасини имзолади. Келишув воситани AWS мижозларининг шахсий булутли тизимларига интеграция қилиш, иловалар ва маълумотларни еса Amazon Aurora базаларида сақлаш имконини беради.

Сунъий интеллект ва дастурлаш соҳасидаги янги йўналиш — "вибе-кодинг" технологиясига ихтисослашган Суперблоккс стуртапи Amazon Веб Сервисес (AWS) билан кўп йиллик қўшма маркетинг шартномасини имзолади. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу келишув туфайли мазкур восита AWS мижозларининг шахсий булутли тизимларига тўғридан-тўғри интеграция қилинади ва корхоналарга хавфсиз тарзда татбиқ этилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги ҳамкорликнинг асосий афзаллиги шундаки, AWS хизматларидан фойдаланувчи ва Супероблокксга обуна бўлган ҳар қандай йирик корхона ўз ходимларига дастурлаш кўникмаларисиз иловалар яратиш имконини беради. Бунда яратилган иловалар ва маълумотлар учинчи томон модел провайдерлари ёки ташқи маълумотлар базаларига юборилмайди, балки тўғридан-тўғри компаниянинг шахсий булутидаги Amazon Aurora базаларида ишга туширилади.

Хавфсизлик ва махфийлик устуворлиги

Шунингдек, мазкур иловалар Amazon Бедрокк платформаси билан бевосита боғланади. Натижада яратилаётган дастурлар назоратсиз ёки тартибсиз иловалар сирасига кирмасдан, тўлиқ корпоратив IT хавфсизлиги ва аудит назорати остида ишлайди. Суперблоккс бош директори ва асосчиларидан бири Бред Менезеснинг таъкидлашича, асосий мақсад технологияни мижознинг шахсий булутидаги маълумотларига яқинлаштириш бўлиб, бунда ахборот ҳеч қачон ташқарига чиқмайди.

AWS ушбу стуртапни ўзининг Маркетпласе ҳамкорлари қаторида фаол равишда илгари суришга кўмаклашади. Amazon вакилларининг сўзларига кўра, компания мижозлар талабидан келиб чиққан ҳолда ўзаро манфаатли ҳамкорликларни қўллаб-қувватлайди. Гарчи AWS'нинг ўзида бизнес фойдаланувчиларга мўлжалланган "вибе-кодинг" агенти ҳали мавжуд бўлмаса-да, бу қадам йирик булут гиганти учун муҳим стратегик қадам ҳисобланади.

Бозордаги кенгроқ ўзгаришлар ва булут провайдерлари стратегияси

Мазкур келишув 50 нафар ходимга эга ва 2025-йил май ойида эълон қилинган А серияли инвестиция раундида жами 60 миллион доллар маблағ жалб қилган ёш Суперблоккс стуртапи учун катта ютуқдир. Молиялаштириш жараёнида Spark Капитал, Клеинер Перкинс, Меритеч Капитал ва Греэноакс каби таниқли фондлар иштирок этган.

Бироқ мутахассисларнинг фикрича, бу шунчаки битта стуртапни қўллаб-қувватлаш эмас, балки булутли провайдерлар бозоридаги глобал тенденцияни акс эттиради. Йирик булут инфратузилма компаниялари ўз корпоратив мижозларини сунъий интеллект моделларини уларни бошқариш учун зарур бўлган бошқа воситалардан ажратишга ва буни фақат ўзларининг булутли муҳитида амалга оширишга ундамоқда.

Аввалроқ Microsoft раҳбари Сатя Наделла ҳам корхоналарга харажатларни камайтириш ҳамда қарамликни олдини олиш учун турли моделлардан фойдаланишни тарғиб қилган эди. Унинг таъкидлашича, сунъий интеллект лабораториялари илова даражасидаги бошқарув учун етарлича хавфсиз эмас, чунки улар маълумотлардан фойдаланган ҳолда кейинчалик бизнес билан рақобатга киришиши мумкин. Бозордаги бундай ёндашувлар эса корхоналарга ўз стратегияларини қайта кўриб чиқиш ва хавфсиз ечимларни танлаш имконини бермоқда.

AWSСуперблокксВибеКодингCloudАртифисиалIntelligence
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаГерманияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаБугун, 01:56Киберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиКиберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиБугун, 01:56Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинВиспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинБугун, 01:26AnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиAnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиБугун, 00:54Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Бугун, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди