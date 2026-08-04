AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошлади
Суперблоккс Amazon Веб Сервисес (AWS) билан кўп йиллик қўшма маркетинг шартномасини имзолади. Келишув воситани AWS мижозларининг шахсий булутли тизимларига интеграция қилиш, иловалар ва маълумотларни еса Amazon Aurora базаларида сақлаш имконини беради.
Сунъий интеллект ва дастурлаш соҳасидаги янги йўналиш — "вибе-кодинг" технологиясига ихтисослашган Суперблоккс стуртапи Amazon Веб Сервисес (AWS) билан кўп йиллик қўшма маркетинг шартномасини имзолади. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу келишув туфайли мазкур восита AWS мижозларининг шахсий булутли тизимларига тўғридан-тўғри интеграция қилинади ва корхоналарга хавфсиз тарзда татбиқ этилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги ҳамкорликнинг асосий афзаллиги шундаки, AWS хизматларидан фойдаланувчи ва Супероблокксга обуна бўлган ҳар қандай йирик корхона ўз ходимларига дастурлаш кўникмаларисиз иловалар яратиш имконини беради. Бунда яратилган иловалар ва маълумотлар учинчи томон модел провайдерлари ёки ташқи маълумотлар базаларига юборилмайди, балки тўғридан-тўғри компаниянинг шахсий булутидаги Amazon Aurora базаларида ишга туширилади.
Хавфсизлик ва махфийлик устуворлигиШунингдек, мазкур иловалар Amazon Бедрокк платформаси билан бевосита боғланади. Натижада яратилаётган дастурлар назоратсиз ёки тартибсиз иловалар сирасига кирмасдан, тўлиқ корпоратив IT хавфсизлиги ва аудит назорати остида ишлайди. Суперблоккс бош директори ва асосчиларидан бири Бред Менезеснинг таъкидлашича, асосий мақсад технологияни мижознинг шахсий булутидаги маълумотларига яқинлаштириш бўлиб, бунда ахборот ҳеч қачон ташқарига чиқмайди.
AWS ушбу стуртапни ўзининг Маркетпласе ҳамкорлари қаторида фаол равишда илгари суришга кўмаклашади. Amazon вакилларининг сўзларига кўра, компания мижозлар талабидан келиб чиққан ҳолда ўзаро манфаатли ҳамкорликларни қўллаб-қувватлайди. Гарчи AWS'нинг ўзида бизнес фойдаланувчиларга мўлжалланган "вибе-кодинг" агенти ҳали мавжуд бўлмаса-да, бу қадам йирик булут гиганти учун муҳим стратегик қадам ҳисобланади.
Бозордаги кенгроқ ўзгаришлар ва булут провайдерлари стратегиясиМазкур келишув 50 нафар ходимга эга ва 2025-йил май ойида эълон қилинган А серияли инвестиция раундида жами 60 миллион доллар маблағ жалб қилган ёш Суперблоккс стуртапи учун катта ютуқдир. Молиялаштириш жараёнида Spark Капитал, Клеинер Перкинс, Меритеч Капитал ва Греэноакс каби таниқли фондлар иштирок этган.
Бироқ мутахассисларнинг фикрича, бу шунчаки битта стуртапни қўллаб-қувватлаш эмас, балки булутли провайдерлар бозоридаги глобал тенденцияни акс эттиради. Йирик булут инфратузилма компаниялари ўз корпоратив мижозларини сунъий интеллект моделларини уларни бошқариш учун зарур бўлган бошқа воситалардан ажратишга ва буни фақат ўзларининг булутли муҳитида амалга оширишга ундамоқда.
Аввалроқ Microsoft раҳбари Сатя Наделла ҳам корхоналарга харажатларни камайтириш ҳамда қарамликни олдини олиш учун турли моделлардан фойдаланишни тарғиб қилган эди. Унинг таъкидлашича, сунъий интеллект лабораториялари илова даражасидаги бошқарув учун етарлича хавфсиз эмас, чунки улар маълумотлардан фойдаланган ҳолда кейинчалик бизнес билан рақобатга киришиши мумкин. Бозордаги бундай ёндашувлар эса корхоналарга ўз стратегияларини қайта кўриб чиқиш ва хавфсиз ечимларни танлаш имконини бермоқда.
…