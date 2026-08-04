Бернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтди

·30·Спорт
Бернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтди
Қисқача

Бернарду Силва Манчестер Сити билан шартномаси якунлангач, еркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилди. 31 ёшли португалиялик футболчи клубни танлашида ҳамюрти Жозе Моуринунинг бош мураббий етиб тайинлангани ва у билан ишлаш имконияти асосий омил бўлганини айтди. Силва Реал Мадриднинг тарихи ва шахсий амбицияларига мослиги сабабли клуб таклифини рад етиб бўлмаслигини таъкидлади.

Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси якунлангач, эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига келиб қўшилган тажрибали ярим ҳимоячи Бернарду Силва Вальдебебас базасида ўзининг дастлабки машғулотини ўтказди. Португалиялик футболчи испанияликлар сафини танлашида ҳамюрти ва мураббий Жозе Моуринунинг шахсан ўзи бош мураббийликка келгани ва бу трансферда асосий омил бўлганини эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реал Мадрид клуби телевидениесига берган интервюсида 31 ёшли футболчи трансфер ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда майдонда рақиб бўлиб келган таниқли мутахассис қўл остида тўп суриш имконияти вақтинчалик эмас, балки болаликдаги орзу ва ноёб имконият сифатида баҳоланган.

Жозе Моурину таъсири ва болаликдаги хотиралар

Силва ўз интервюсида мураббийнинг Португалия футболи учун тутган ўрни беқиёс эканини таъкидлади. «Биз бир неча бор майдонда рақиб бўлганмиз, энди эса бир томондамиз. Мен жуда хурсандман, чунки у Португалия футболи учун жуда катта аҳамиятга эга мураббий», — деди ярим ҳимоячи.

Футболчи ёшлигидан Жозе Моурину бошқарган жамоаларнинг ўйинларини кузатиб улғайганини яширмади. «Ёшлигимиздан бери унинг жамоалари ўйинларини доим томоша қилиб келганмиз, у ҳар доим Португалия номини энг юқори чўққиларга олиб чиққан. Мен у билан ишлашни бошлашни ва ундан ўрганишни интиқлик билан кутяпман», дея қўшимча қилди у.

Вальдебебасдаги илк қадамлар ва жамоага мослашиш

Пари Сен-Жермен ва Чемпионлар лигаси доирасидаги бошқа қарама-қаршиликларда ўзини кўрсатган футболчи учун янги жамоадаги илк машғулот жисмоний жиҳатдан оғир келди. Моуриньюга хос бўлган юқори интенсивликдаги илк машғулотдан сўнг Силва ўз таассуротлари билан ўртоқлашди.

«Мен чарчадим. Биринчи машғулот қийин ўтди, аммо барч билан кўришганимдан ва жамоадошларим билан танишганимдан хурсандман», — дея тан олди у. Шунингдек, у олдин Чемпионлар лигасида кўп бор тўқнаш келган рақиблари билан энди бир жамоада эканидан мамнунлигини билдирди.

Реал Мадрид таклифини рад этиб бўлмас эди

Премер-лигада ўтказилган ёрқин мавсумлардан сўнг қироллик клубидан таклиф келиб тушганда, уни рад этиш имконсиз бўлганини таъкидлади. Футболчининг фикрича, клуб тарихи ўзи учун энг асосий далил ҳисобланади ва унинг шахсий амбицияларига тўла мос келади.

«Бу жуда ўзгача ва мен бу ерда эканлигимдан бағоят бахтиёрман. Бу клуб ҳақида ортиқча гапиришга ҳожат йўқ, унинг тарихи ўзи учун гапиради», — дея якунлади Бернарду Силва.

Реал МадридБернарду СилваЖозе МоуринуТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқдаМаркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқдаБугун, 00:13РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиРБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиКеча, 23:59Жулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиЖулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиКеча, 23:59Николо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизНиколо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизКеча, 23:39Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаКеча, 23:30Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаКеча, 23:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда