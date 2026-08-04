Бернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтди
Бернарду Силва Манчестер Сити билан шартномаси якунлангач, еркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилди. 31 ёшли португалиялик футболчи клубни танлашида ҳамюрти Жозе Моуринунинг бош мураббий етиб тайинлангани ва у билан ишлаш имконияти асосий омил бўлганини айтди. Силва Реал Мадриднинг тарихи ва шахсий амбицияларига мослиги сабабли клуб таклифини рад етиб бўлмаслигини таъкидлади.
Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси якунлангач, эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига келиб қўшилган тажрибали ярим ҳимоячи Бернарду Силва Вальдебебас базасида ўзининг дастлабки машғулотини ўтказди. Португалиялик футболчи испанияликлар сафини танлашида ҳамюрти ва мураббий Жозе Моуринунинг шахсан ўзи бош мураббийликка келгани ва бу трансферда асосий омил бўлганини эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реал Мадрид клуби телевидениесига берган интервюсида 31 ёшли футболчи трансфер ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда майдонда рақиб бўлиб келган таниқли мутахассис қўл остида тўп суриш имконияти вақтинчалик эмас, балки болаликдаги орзу ва ноёб имконият сифатида баҳоланган.
Жозе Моурину таъсири ва болаликдаги хотираларСилва ўз интервюсида мураббийнинг Португалия футболи учун тутган ўрни беқиёс эканини таъкидлади. «Биз бир неча бор майдонда рақиб бўлганмиз, энди эса бир томондамиз. Мен жуда хурсандман, чунки у Португалия футболи учун жуда катта аҳамиятга эга мураббий», — деди ярим ҳимоячи.
Футболчи ёшлигидан Жозе Моурину бошқарган жамоаларнинг ўйинларини кузатиб улғайганини яширмади. «Ёшлигимиздан бери унинг жамоалари ўйинларини доим томоша қилиб келганмиз, у ҳар доим Португалия номини энг юқори чўққиларга олиб чиққан. Мен у билан ишлашни бошлашни ва ундан ўрганишни интиқлик билан кутяпман», дея қўшимча қилди у.
Вальдебебасдаги илк қадамлар ва жамоага мослашишПари Сен-Жермен ва Чемпионлар лигаси доирасидаги бошқа қарама-қаршиликларда ўзини кўрсатган футболчи учун янги жамоадаги илк машғулот жисмоний жиҳатдан оғир келди. Моуриньюга хос бўлган юқори интенсивликдаги илк машғулотдан сўнг Силва ўз таассуротлари билан ўртоқлашди.
«Мен чарчадим. Биринчи машғулот қийин ўтди, аммо барч билан кўришганимдан ва жамоадошларим билан танишганимдан хурсандман», — дея тан олди у. Шунингдек, у олдин Чемпионлар лигасида кўп бор тўқнаш келган рақиблари билан энди бир жамоада эканидан мамнунлигини билдирди.
Реал Мадрид таклифини рад этиб бўлмас эдиПремер-лигада ўтказилган ёрқин мавсумлардан сўнг қироллик клубидан таклиф келиб тушганда, уни рад этиш имконсиз бўлганини таъкидлади. Футболчининг фикрича, клуб тарихи ўзи учун энг асосий далил ҳисобланади ва унинг шахсий амбицияларига тўла мос келади.
«Бу жуда ўзгача ва мен бу ерда эканлигимдан бағоят бахтиёрман. Бу клуб ҳақида ортиқча гапиришга ҳожат йўқ, унинг тарихи ўзи учун гапиради», — дея якунлади Бернарду Силва.
…