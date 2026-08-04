Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА·ч ва Galaxy AI

·40·Техно
Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА·ч ва Galaxy AI
Қисқача

Samsung компанияси ўрта нарх сегменти учун Galaxy F70 Pro 5G смартфонини тақдим етди, қурилма 6000 мА·ч батарея ва Galaxy AI функсияларига ега. Смартфон 6,7 дюймли 120 Hz Супер AMOLED дисплей, Snapdragon 6 Ген 3 процессори ҳамда Android 16 ва One UI 8.5 тизимлари билан жиҳозланган. У 50 мегапикселли ОИС асосий камера, 5 мегапикселли кенг бурчакли камера ва 12 мегапикселли олд камерага ега.

Samsung компанияси ўрта нарх сегментига мўлжалланган янги Galaxy F70 Pro 5G смартфонини расман тақдим этди. Ҳамёнбоп нархда илғор технологиялар ва узоқ муддатли дастурий қўллаб-қувватлашни таклиф этувчи мазкур қурилма мобил бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон юқори сифатли 6,7 дюймли Супер AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран 120 Hz частота янгиланишини қўллаб-қувватлайди. Дисплей ишончли Корнинг Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя ойнаси билан қопланган бўлиб, тасвир тиниқлиги Фулл ҲД+ форматига эга.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилма марказида Snapdragon 6 Ген 3 процессори жойлашган бўлиб, у кундалик вазифалар ва асосий ўйинлар учун етарли қувватни таъминлайди. Смартфон энг сўнгги Android 16 операцион тизимида ишлайди ва унга One UI 8.5 махсус қобиғи ўрнатилган.

Моделнинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири — бу сунъий интеллект имкониятлари бўлиб, Galaxy F70 Pro 5G қурилмасига Galaxy AI функциялари, жумладан, Circle то Сеарч ҳамда овозли ёзувларни сунъий интеллект ёрдамида матнга ўгириш (транскрипция) функциялари киритилган.

Камера ва автономлик

Фотосуратлар учун смартфон оптик стабилизацияга (ОИС) эга 50 мегапикселли асосий сенсор ҳамда 5 мегапикселли кенг бурчакли камера билан таъминланган. Олд камера эса HDR технологиясини қўллаб-қувватловчи 12 мегапикселли модулдан иборат.

Қурилманинг энг кучли томонларидан бири унинг аккумуляторидир. Батарея сиғими 6000 мА·ч ташкил этиб, бу фойдаланувчиларга қувват ҳақида қайғурмасдан узоқ вақт давомида фаол фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, смартфон икки тармоқли 5G, Wi-Fi ак, Bluetooth, USB Тйпе-К, ОТГ ва NFC технологияларини қўллаб-қувватлайди.

Ишлаб чиқарувчи ушбу моделга жуда узоқ муддатли дастурий таъминот кафолатини беради — фойдаланувчилар 6 йил давомида Android янгиланишлари ва хавфсизлик ямоқларини олиб туришади. Модел яшил ва қора рангларда сотувга чиқарилади.

Илк харидорлар учун махсус чегирмалар асосида қурилманинг нархлари қуйидагича белгиланган:

  • 6/128 GB — 250 доллар
  • 8/128 GB — 295 доллар
  • 8/256 GB — 345 доллар

SamsungGalaxy F70 ProAndroid 16Galaxy AIСмартфонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинВиспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинБугун, 01:26AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиAWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиБугун, 01:24AnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиAnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиБугун, 00:54Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Бугун, 00:51АҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқдаАҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқдаБугун, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди