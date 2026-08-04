Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА·ч ва Galaxy AI
Samsung компанияси ўрта нарх сегменти учун Galaxy F70 Pro 5G смартфонини тақдим етди, қурилма 6000 мА·ч батарея ва Galaxy AI функсияларига ега. Смартфон 6,7 дюймли 120 Hz Супер AMOLED дисплей, Snapdragon 6 Ген 3 процессори ҳамда Android 16 ва One UI 8.5 тизимлари билан жиҳозланган. У 50 мегапикселли ОИС асосий камера, 5 мегапикселли кенг бурчакли камера ва 12 мегапикселли олд камерага ега.
Samsung компанияси ўрта нарх сегментига мўлжалланган янги Galaxy F70 Pro 5G смартфонини расман тақдим этди. Ҳамёнбоп нархда илғор технологиялар ва узоқ муддатли дастурий қўллаб-қувватлашни таклиф этувчи мазкур қурилма мобил бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон юқори сифатли 6,7 дюймли Супер AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран 120 Hz частота янгиланишини қўллаб-қувватлайди. Дисплей ишончли Корнинг Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя ойнаси билан қопланган бўлиб, тасвир тиниқлиги Фулл ҲД+ форматига эга.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилма марказида Snapdragon 6 Ген 3 процессори жойлашган бўлиб, у кундалик вазифалар ва асосий ўйинлар учун етарли қувватни таъминлайди. Смартфон энг сўнгги Android 16 операцион тизимида ишлайди ва унга One UI 8.5 махсус қобиғи ўрнатилган.
Моделнинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири — бу сунъий интеллект имкониятлари бўлиб, Galaxy F70 Pro 5G қурилмасига Galaxy AI функциялари, жумладан, Circle то Сеарч ҳамда овозли ёзувларни сунъий интеллект ёрдамида матнга ўгириш (транскрипция) функциялари киритилган.
Камера ва автономликФотосуратлар учун смартфон оптик стабилизацияга (ОИС) эга 50 мегапикселли асосий сенсор ҳамда 5 мегапикселли кенг бурчакли камера билан таъминланган. Олд камера эса HDR технологиясини қўллаб-қувватловчи 12 мегапикселли модулдан иборат.
Қурилманинг энг кучли томонларидан бири унинг аккумуляторидир. Батарея сиғими 6000 мА·ч ташкил этиб, бу фойдаланувчиларга қувват ҳақида қайғурмасдан узоқ вақт давомида фаол фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, смартфон икки тармоқли 5G, Wi-Fi ак, Bluetooth, USB Тйпе-К, ОТГ ва NFC технологияларини қўллаб-қувватлайди.
Ишлаб чиқарувчи ушбу моделга жуда узоқ муддатли дастурий таъминот кафолатини беради — фойдаланувчилар 6 йил давомида Android янгиланишлари ва хавфсизлик ямоқларини олиб туришади. Модел яшил ва қора рангларда сотувга чиқарилади.
Илк харидорлар учун махсус чегирмалар асосида қурилманинг нархлари қуйидагича белгиланган:
- 6/128 GB — 250 доллар
- 8/128 GB — 295 доллар
- 8/256 GB — 345 доллар
…