Маркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқда
Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфорд трансфер бозорида асосий эътибор марказидан жой олди. Goal.com ва Те Сун нашрлари тарқатган хабарларга кўра, Туркиянинг Фенербаҳче клуби 28 ёшли футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун улкан маблағ сарфлашга тайёр эканлигини билдирган. Ушбу трансфер эҳтимоли ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Маркус Рэшфорд ўтган мавсумни Испаниянинг Барселона клубида ижара асосида ўтказди. Каталонияда ўтган самарали давр мобайнида ҳужумчи 14 та гол уришга муваффақ бўлди ва шунча голли узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, Барселона раҳбарияти футболчининг шартномасини тўлиқ сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликка қарор қилди ва Рэшфорд Олд Траффордга қайтди.
Барселона бош мураббийининг афсуслариКаталонияликлар устози Ханси Флик жамоанинг олдинги мавсумдаги етакчиларидан бирига айланган футболчининг кетишидан афсусда эканлигини яширмади. Ўртоқлик ўйинидан кейинги матбуот анжуманида германиялик мутахассис шундай деди: “Ижарада ўйнаган футболчилар билан нима бўлишини олдиндан айтиб бўлмайди — бизнинг молиявий вазиятимиз бу борада осон эмас. Бироқ мен у билан ишлаганимдан жуда мамнунман, у фантастик ўйинчи ва ажойиб инсон”.
Рэшфорд ҳам Испаниядаги фаолияти якунлангач, жамоа мухлислари ва клуб ходимларига миннатдорчилик билдирди. Ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида у шундай ёзди: “Клубдаги барчага бу вақтни ижобий ва эсда қоларли тажрибага айлантиргани учун миннатдорчилик билдираман. Ҳар бир лаҳзадан завқ олдим ва ўзим билан кўплаб махсус хотираларни олиб кетаман”.
Fenerbahceнинг улкан режалариИстанбул клуби раҳбарияти бош мураббий Исмоил Картални қўллаб-қувватлаган ҳолда, Суперлигада Галатасаройнинг устунлигига барҳам беришни мақсад қилган. Шу боис Фенербаҳче трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, таркибни кучайтиришга киришди. Маркус Рэшфорд клуб тузиб чиққан қисқа рўйхатдаги учта асосий нишондан бири ҳисобланади.
Туркия гиганти аллақачон футболчининг вакиллари билан расмий алоқа ўрнатиб улгурди. Фенербаҳче нишонга олган қолган футболчилар қаторида Кристал Пелас қанот ҳужумчиси Исмаила Сарр ва Милан юлдузи Рафаел Леао ҳам бор. Бироқ айнан Маркус Рэшфорд учун кураш Истанбул клубининг трансфер бозоридаги қатъий ниятидан далолат беради.
…