Маркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқда

·0·Спорт
Маркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқда

Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфорд трансфер бозорида асосий эътибор марказидан жой олди. Goal.com ва Те Сун нашрлари тарқатган хабарларга кўра, Туркиянинг Фенербаҳче клуби 28 ёшли футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун улкан маблағ сарфлашга тайёр эканлигини билдирган. Ушбу трансфер эҳтимоли ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Маркус Рэшфорд ўтган мавсумни Испаниянинг Барселона клубида ижара асосида ўтказди. Каталонияда ўтган самарали давр мобайнида ҳужумчи 14 та гол уришга муваффақ бўлди ва шунча голли узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, Барселона раҳбарияти футболчининг шартномасини тўлиқ сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликка қарор қилди ва Рэшфорд Олд Траффордга қайтди.

Барселона бош мураббийининг афсуслари

Каталонияликлар устози Ханси Флик жамоанинг олдинги мавсумдаги етакчиларидан бирига айланган футболчининг кетишидан афсусда эканлигини яширмади. Ўртоқлик ўйинидан кейинги матбуот анжуманида германиялик мутахассис шундай деди: “Ижарада ўйнаган футболчилар билан нима бўлишини олдиндан айтиб бўлмайди — бизнинг молиявий вазиятимиз бу борада осон эмас. Бироқ мен у билан ишлаганимдан жуда мамнунман, у фантастик ўйинчи ва ажойиб инсон”.

Рэшфорд ҳам Испаниядаги фаолияти якунлангач, жамоа мухлислари ва клуб ходимларига миннатдорчилик билдирди. Ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида у шундай ёзди: “Клубдаги барчага бу вақтни ижобий ва эсда қоларли тажрибага айлантиргани учун миннатдорчилик билдираман. Ҳар бир лаҳзадан завқ олдим ва ўзим билан кўплаб махсус хотираларни олиб кетаман”.

Fenerbahceнинг улкан режалари

Истанбул клуби раҳбарияти бош мураббий Исмоил Картални қўллаб-қувватлаган ҳолда, Суперлигада Галатасаройнинг устунлигига барҳам беришни мақсад қилган. Шу боис Фенербаҳче трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, таркибни кучайтиришга киришди. Маркус Рэшфорд клуб тузиб чиққан қисқа рўйхатдаги учта асосий нишондан бири ҳисобланади.

Туркия гиганти аллақачон футболчининг вакиллари билан расмий алоқа ўрнатиб улгурди. Фенербаҳче нишонга олган қолган футболчилар қаторида Кристал Пелас қанот ҳужумчиси Исмаила Сарр ва Милан юлдузи Рафаел Леао ҳам бор. Бироқ айнан Маркус Рэшфорд учун кураш Истанбул клубининг трансфер бозоридаги қатъий ниятидан далолат беради.

Маркус РэшфордФенербаҳчеМанчестер ЮнайтедБарселонаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиРБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиКеча, 23:59Жулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиЖулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиКеча, 23:59Николо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизНиколо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизКеча, 23:39Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаКеча, 23:30Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаКеча, 23:15Манчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда