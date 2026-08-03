РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этди
Бундесканинг етакчи клубларидан бири бўлган РБ Леипзиг раҳбарияти жамоанинг ёш иқтидори Ян Диоманденинг Реал Мадридга ўтиши ҳақ тарқалган хабарларга кескин муносабат билдирди. Sky Германй нашри маълумотига кўра, клуб директори Марсель Шефер матбуотда шов-шув келтириб чиқарган келишув ҳақидаги даъволарни қатъиян рад этиб, музокаралар якунига етмаганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер борасидаги зиддият ва тармоқдаги миш-мишларСўнгги ҳафталарда 19 ёшли котд-дивуарлик қанот ҳужумчиси Европанинг энг кўп муҳокама қилинаётган ёш футболчиларидан бирига айланди. Кўплаб ОАВ ва машҳур спорт журналистлари, жумладан Fabrizio Romano футболчининг Мадрид клубига рекорд даражадаги трансфери аллақачон келишиб олингани ва ҳатто ўзининг машҳур иборасини ишлатиб юборганини таъкидлаганди. Романо битимнинг умумий қиймати 132 миллион еврони ташкил этишини, шундан 122 миллиони кафолатланган тўлов ва яна 10 миллиони бонуслардан иборат эканини ёзганди.
Бироқ РБ Леипзиг ижрочи директори Марсель Шефер бу маълумотлар ҳақиқатга мутлақо тўғри келмаслигини очиқчасига айтди. Унинг сўзларига кўра, замонавий трансфер янгиликларини тарқатишда айрим ўзини эксперт деб атовчилар вазиятни бўрттириб кўрсатишмоқда. Шефер клублар ўртасида мулоқот борлигини инкор этмаган ҳолда, ҳали сўнгги қадам ташланмагани ва расмий келишувга эришилмаганини алоҳида урғулади.
Футболчининг жамоани тарк этишидаги қизиқ ҳолатларТрансфер атрофидаги шов-шувлар фонида Ян Диоманденинг ҳаракатлари ҳам мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортмоқда. Ўтган мавсум Бундеслигада 12 та гол ва 8 та голли узатмага муаллифлик қилган иқтидорли футболчи жамоанинг сўнгги ўйинларида кўриниш бермаяпти. Хусусан, у СК Верл жамоасига қарши ўртоқлик учрашувини ўтказиб юборди ва Австриядаги мавсумолди йиғинига асосий таркиб билан бирга сафар қилмади.
Goal.com хабар беришича, футболчининг шахсий шартнома шартлари бўйича Реал Мадрид билан оғзаки келишувга эришгани тахмин қилинмоқда. Шунга қарамай, клублар ўртасидаги тўлов структураси бўйича баҳслар давом этмоқда. Бундан ташқари, трансфер жараёнини мураккаблаштираётган яна бир муҳим омил — футболчининг собиқ ва амалдаги агентлари ўртасидаги ҳуқуқий низолар ҳам ҳал этилиши лозим.
…