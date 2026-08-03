РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этди

·0·Спорт
РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этди

Бундесканинг етакчи клубларидан бири бўлган РБ Леипзиг раҳбарияти жамоанинг ёш иқтидори Ян Диоманденинг Реал Мадридга ўтиши ҳақ тарқалган хабарларга кескин муносабат билдирди. Sky Германй нашри маълумотига кўра, клуб директори Марсель Шефер матбуотда шов-шув келтириб чиқарган келишув ҳақидаги даъволарни қатъиян рад этиб, музокаралар якунига етмаганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер борасидаги зиддият ва тармоқдаги миш-мишлар

Сўнгги ҳафталарда 19 ёшли котд-дивуарлик қанот ҳужумчиси Европанинг энг кўп муҳокама қилинаётган ёш футболчиларидан бирига айланди. Кўплаб ОАВ ва машҳур спорт журналистлари, жумладан Fabrizio Romano футболчининг Мадрид клубига рекорд даражадаги трансфери аллақачон келишиб олингани ва ҳатто ўзининг машҳур иборасини ишлатиб юборганини таъкидлаганди. Романо битимнинг умумий қиймати 132 миллион еврони ташкил этишини, шундан 122 миллиони кафолатланган тўлов ва яна 10 миллиони бонуслардан иборат эканини ёзганди.

Бироқ РБ Леипзиг ижрочи директори Марсель Шефер бу маълумотлар ҳақиқатга мутлақо тўғри келмаслигини очиқчасига айтди. Унинг сўзларига кўра, замонавий трансфер янгиликларини тарқатишда айрим ўзини эксперт деб атовчилар вазиятни бўрттириб кўрсатишмоқда. Шефер клублар ўртасида мулоқот борлигини инкор этмаган ҳолда, ҳали сўнгги қадам ташланмагани ва расмий келишувга эришилмаганини алоҳида урғулади.

Футболчининг жамоани тарк этишидаги қизиқ ҳолатлар

Трансфер атрофидаги шов-шувлар фонида Ян Диоманденинг ҳаракатлари ҳам мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортмоқда. Ўтган мавсум Бундеслигада 12 та гол ва 8 та голли узатмага муаллифлик қилган иқтидорли футболчи жамоанинг сўнгги ўйинларида кўриниш бермаяпти. Хусусан, у СК Верл жамоасига қарши ўртоқлик учрашувини ўтказиб юборди ва Австриядаги мавсумолди йиғинига асосий таркиб билан бирга сафар қилмади.

Goal.com хабар беришича, футболчининг шахсий шартнома шартлари бўйича Реал Мадрид билан оғзаки келишувга эришгани тахмин қилинмоқда. Шунга қарамай, клублар ўртасидаги тўлов структураси бўйича баҳслар давом этмоқда. Бундан ташқари, трансфер жараёнини мураккаблаштираётган яна бир муҳим омил — футболчининг собиқ ва амалдаги агентлари ўртасидаги ҳуқуқий низолар ҳам ҳал этилиши лозим.

Ян ДиомандеРБ ЛеипзигРеал МадридМарсель ШеферТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиЖулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиКеча, 23:59Николо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизНиколо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизКеча, 23:39Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаКеча, 23:30Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаКеча, 23:15Манчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:12Трансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларТрансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда