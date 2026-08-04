AnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилди
AnTuTu 2026-йил июл ойи якунларига кўра енг кучли субфлагманлар рейтингида Honor 600 Pro моделини биринчи ўринга қўйди. Иккинчи ўринни Dimensity 8550 Супер чипли Oppo Рено 16, учинчи ўринни еса Dimensity 8550 Елите платформасида ишлайдиган Honor Вин Турбо егаллади. Рейтингнинг кучли ўнлигига кирган барча смартфонлар MediaTek процессорларига таянади.
Машҳур AnTuTu бенчмарки 2026-йил июль ойи якунларига кўра дунёдаги энг қувватли субфлагман смартфонлар рейтингини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу нуфузли рўйхатда етакчиликни Honor 600 Pro модели қўлга киритди ва дунёдаги энг қувватли субфлагмон сифатида эътироф этилди. Ушбу кўрсаткичлар мобил технологиялар бозорида қайси брендлар фойдаланувчиларга юқори унумдорликни тақдим этаётганини яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Рейтинг натижаларига кўра, мазкур рўйхатдаги илк олтита ўринни MediaTek Dimensity 8500 платформасининг турли версияларида ишлайдиган қурилмалар банд этди. Хусусан, рейтинг чўққисини эгаллаган Honor 600 Pro қурилмаси Dimensity 8550 Элите однокристалли тизимига асосланган. Таъкидлаш жоизки, ушбу смартофоннинг глобал версияси бошқа — Snapdragon 8 Элите процессорида қурилган бўлиб, Хитой бозори учун мўлжалланган талқин бошқача техник база билан таъминланган.
MediaTek процессорларининг устунлигиЕтакчилар учлигидан жой олган моделлар қатори ҳам эътиборга молик. Иккинчи ўринни Dimensity 8550 Супер чипига эга Oppo Рено 16 эгаллаган бўлса, учинчи поғонага яна бир Honor брендига тегишли — Honor Вин Турбо смартфони жойлашди. Ушбу қурилма ҳам худди етакчи каби Dimensity 8550 Элите платформасида ишлайди. Умуман олганда, июль ойи учун тузилган топ-10 таликка кирган барча смартофонлар истисносиз равишда MediaTek процессорларига таяниши технология бозоридаги муҳим бурилишни кўрсатади.
AnTuTu тақдим этган рейтинг фақатгина субфлагманлар билан чекланиб қолмай, ой давомидаги умумий унумдорликни акс эттиради. Ҳисоботга кўра, барча кўрсаткичлар қурилмалар 2026-йилнинг 1-июльидан 31-июльигача бўлган даврда тўплаган ўртача баллари асосида шакллантирилган. Методологиянинг шаффофлигини таъминлаш мақсадида рўйхатга фақатгина Хитой бозорида камида 1000 та тўғри синовдан ўтган моделлар киритилган.
Рейтингга кирган бошқа моделларМутахассисларнинг фикрича, бундай тестлар харидорларга харид чоғида онгли қарор қабул қилишга ва ўз эҳтиёжларига мос келадиган энг самарали технологияни танлашга ёрдам беради. Қуйида июль ойи сарҳисобига кўра энг қувватли субфлагманлар қаторидан жой олган яна бир қатор таниқли қурилмалар билан танишиш мумкин:
- Redmi Турбо 5 — кучли ўнликдан жой олган серия вакили
- MediaTek Dimensity базасидаги бошқа илғор субфлагман моделлар
- Хитой бозорида юқори натижа кўрсатган етакчи тест қурилмалари
…