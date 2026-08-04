AnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилди

·17·Техно
AnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилди
Қисқача

AnTuTu 2026-йил июл ойи якунларига кўра енг кучли субфлагманлар рейтингида Honor 600 Pro моделини биринчи ўринга қўйди. Иккинчи ўринни Dimensity 8550 Супер чипли Oppo Рено 16, учинчи ўринни еса Dimensity 8550 Елите платформасида ишлайдиган Honor Вин Турбо егаллади. Рейтингнинг кучли ўнлигига кирган барча смартфонлар MediaTek процессорларига таянади.

Машҳур AnTuTu бенчмарки 2026-йил июль ойи якунларига кўра дунёдаги энг қувватли субфлагман смартфонлар рейтингини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу нуфузли рўйхатда етакчиликни Honor 600 Pro модели қўлга киритди ва дунёдаги энг қувватли субфлагмон сифатида эътироф этилди. Ушбу кўрсаткичлар мобил технологиялар бозорида қайси брендлар фойдаланувчиларга юқори унумдорликни тақдим этаётганини яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Рейтинг натижаларига кўра, мазкур рўйхатдаги илк олтита ўринни MediaTek Dimensity 8500 платформасининг турли версияларида ишлайдиган қурилмалар банд этди. Хусусан, рейтинг чўққисини эгаллаган Honor 600 Pro қурилмаси Dimensity 8550 Элите однокристалли тизимига асосланган. Таъкидлаш жоизки, ушбу смартофоннинг глобал версияси бошқа — Snapdragon 8 Элите процессорида қурилган бўлиб, Хитой бозори учун мўлжалланган талқин бошқача техник база билан таъминланган.

MediaTek процессорларининг устунлиги

Етакчилар учлигидан жой олган моделлар қатори ҳам эътиборга молик. Иккинчи ўринни Dimensity 8550 Супер чипига эга Oppo Рено 16 эгаллаган бўлса, учинчи поғонага яна бир Honor брендига тегишли — Honor Вин Турбо смартфони жойлашди. Ушбу қурилма ҳам худди етакчи каби Dimensity 8550 Элите платформасида ишлайди. Умуман олганда, июль ойи учун тузилган топ-10 таликка кирган барча смартофонлар истисносиз равишда MediaTek процессорларига таяниши технология бозоридаги муҳим бурилишни кўрсатади.

AnTuTu тақдим этган рейтинг фақатгина субфлагманлар билан чекланиб қолмай, ой давомидаги умумий унумдорликни акс эттиради. Ҳисоботга кўра, барча кўрсаткичлар қурилмалар 2026-йилнинг 1-июльидан 31-июльигача бўлган даврда тўплаган ўртача баллари асосида шакллантирилган. Методологиянинг шаффофлигини таъминлаш мақсадида рўйхатга фақатгина Хитой бозорида камида 1000 та тўғри синовдан ўтган моделлар киритилган.

Рейтингга кирган бошқа моделлар

Мутахассисларнинг фикрича, бундай тестлар харидорларга харид чоғида онгли қарор қабул қилишга ва ўз эҳтиёжларига мос келадиган энг самарали технологияни танлашга ёрдам беради. Қуйида июль ойи сарҳисобига кўра энг қувватли субфлагманлар қаторидан жой олган яна бир қатор таниқли қурилмалар билан танишиш мумкин:

  • Redmi Турбо 5 — кучли ўнликдан жой олган серия вакили
  • MediaTek Dimensity базасидаги бошқа илғор субфлагман моделлар
  • Хитой бозорида юқори натижа кўрсатган етакчи тест қурилмалари
Мазкур натижалар мобил процессорлар бозорида рақобат нақадар кескин эканини яна бир бор тасдиқлайди. Айниқса, MediaTek чипларининг флагман ва субфлагман сегментларида ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаб олаётгани келгусидаги технологик курашлар қизғин кечишидан далолат беради.

AnTuTuHonorMediaTekСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинВиспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинБугун, 01:26AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиAWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиБугун, 01:24Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Бугун, 00:51АҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқдаАҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқдаБугун, 00:51Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА·ч ва Galaxy AISamsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА·ч ва Galaxy AIБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди