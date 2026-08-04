OpenAIнинг ҳашаматли инфлуенсер-саёҳати жамоатчилик эътирозига учради

·36·Техно
OpenAIнинг ҳашаматли инфлуенсер-саёҳати жамоатчилик эътирозига учради
Қисқача

OpenAI Ню-Ёрк штатидаги табиат қўйнида блогерлар учун ўтказган «Суммер Клуб» саёҳати жамоатчиликнинг жиддий норозилигига сабаб бўлди. Тадбирда қатнашган инфлуенсерлар қулайликлар ва маҳсулотлардан фойдаланиш дарсларида иштирок етиб, сафар ҳақидаги видеоларни TikTok ва Instagramга жойлаштирди, бироқ айрим фойдаланувчилар уларни «чиройли меҳмонхона хонаси учун ўз руҳини сотганликда» айблади.

Сунъий интеллект технологиялари атрофидаги кескин муҳокамалар давом этаётган бир пайтда, OpenAI компаниясининг илк бор блогерлар учун ташкил этган ҳашемати дам олиш масканидаги саёҳати интернет фойдаланувчиларининг жиддий норозилигига сабаб бўлди. TechCrunch нашри хабар қилишича, дам олиш кунлари Нью-Йорк штатидаги табиат қўйнида ўтган «Суммер Клуб» деб номланган тадбирда бир гуруҳ машҳур инфлуенсерлар иштирок этиб, турли қулайликлар ва маҳсулотлардан фойдаланиш дарсларидан баҳраманд бўлишган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Иштирокчилар томонидан ижтимоий тармоқларга жойлаштирилган эстетик ва енгил руҳдаги видеолар кўплаб танқидий изоҳларга дуч келди. Хусусан, TikTok ва Instagram платформаларида бренд сафарини ёритган блогерларга қаратилган эътирозларда улар «чиройли меҳмонхона хонаси учун ўз руҳини сотганликда» айбланган. Фойдаланувчилар орасида сунъий интеллект маълумотлар марказларининг экологиясига таъсири ҳақида видеолар тайёрлашни сўраганлар ҳам топилди. Ҳатто иштирокчилардан бири танқидлар ортидан ўзининг сафарга оид видеоларидан бирини ўчириб юборган.

Саноатдаги янги маркетинг стратегияси

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, OpenAI каби йирик технология компаниясининг инфлуенсерларни жалб қилиши кутилмаган ҳолат эмас. Жорий йилнинг феврал ойида Ванитй Фаир нашри компания Instagram собиқ глобал ҳамкорлик бўйича вице-президенти Чарлз Порчни ўзининг ижодий ҳамкорлик бўйича илк вице-президенти этиб тайинлагани ҳақида ёзган эди. Унинг вазифасига ижодий жамоалар билан мулоқот қилиш ва одамларнинг сунъий интеллект воситалари билан муносабатларини ўрганиш киради.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, инфлуенсерлар билан ишлаётган ягона сунъий интеллект лабораторияси OpenAI эмас. Сара анд Кате технологик бюллетенининг хабар беришича, Anthropic компанияси ҳам Claude учун инфлуенсерлар кечки овқатини ўтказган, шунингдек, феврал ойида Microsoft Copilot Супербовл мусобақасига блогерларни таклиф қилган эди. Бироқ бошқа компанияларнинг тадбирлари OpenAI'ники каби кескин муносабат ва шов-шувларга сабаб бўлмаган.

Вақт танлови ва экологик муаммолар

Тадбир иштирокчиларидан бири LinkedIn'да қолдирган изоҳида одамлар технологиядан фойдаланиш сирларига қизиқишини кутганини, бироқ сунъий интеллектга қарши кайфиятдаги шахслар бунчалик кўплигини тасаввур қилмаганини ёзган. «Бундай мавзулар бунчалик баҳсли бўлишини бир сония ҳам ўйламагандим», — дея эътироф этган у.

Саёҳат вақти ҳам жамоатчилик эътиборидан четда қолмади. Айни пайтда OpenAI Оҳаё штатида қиймати 500 миллиард долларлик маълумотлар марказини қуриш бўйича шартнома имзолашга ҳозирлик кўраётган даврда, сунъий интеллект инфратузилмасининг ижтимоий-экологик таъсири долзарб мавзуга айланган эди. Табиат қўйнидаги ҳашаматли масканда бренд тадбирини ўтказиш эса кўплаб фойдаланувчилар томонидан истеҳзо ва норозилик билан қарши олинди.

OpenAIТехнологияИнфлуенсерСуний интеллектTechCrunch
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинВиспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинБугун, 01:26AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиAWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиБугун, 01:24AnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиAnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиБугун, 00:54Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Бугун, 00:51АҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқдаАҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқдаБугун, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди