OpenAIнинг ҳашаматли инфлуенсер-саёҳати жамоатчилик эътирозига учради
OpenAI Ню-Ёрк штатидаги табиат қўйнида блогерлар учун ўтказган «Суммер Клуб» саёҳати жамоатчиликнинг жиддий норозилигига сабаб бўлди. Тадбирда қатнашган инфлуенсерлар қулайликлар ва маҳсулотлардан фойдаланиш дарсларида иштирок етиб, сафар ҳақидаги видеоларни TikTok ва Instagramга жойлаштирди, бироқ айрим фойдаланувчилар уларни «чиройли меҳмонхона хонаси учун ўз руҳини сотганликда» айблади.
Сунъий интеллект технологиялари атрофидаги кескин муҳокамалар давом этаётган бир пайтда, OpenAI компаниясининг илк бор блогерлар учун ташкил этган ҳашемати дам олиш масканидаги саёҳати интернет фойдаланувчиларининг жиддий норозилигига сабаб бўлди. TechCrunch нашри хабар қилишича, дам олиш кунлари Нью-Йорк штатидаги табиат қўйнида ўтган «Суммер Клуб» деб номланган тадбирда бир гуруҳ машҳур инфлуенсерлар иштирок этиб, турли қулайликлар ва маҳсулотлардан фойдаланиш дарсларидан баҳраманд бўлишган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Иштирокчилар томонидан ижтимоий тармоқларга жойлаштирилган эстетик ва енгил руҳдаги видеолар кўплаб танқидий изоҳларга дуч келди. Хусусан, TikTok ва Instagram платформаларида бренд сафарини ёритган блогерларга қаратилган эътирозларда улар «чиройли меҳмонхона хонаси учун ўз руҳини сотганликда» айбланган. Фойдаланувчилар орасида сунъий интеллект маълумотлар марказларининг экологиясига таъсири ҳақида видеолар тайёрлашни сўраганлар ҳам топилди. Ҳатто иштирокчилардан бири танқидлар ортидан ўзининг сафарга оид видеоларидан бирини ўчириб юборган.
Саноатдаги янги маркетинг стратегиясиТаҳлилчиларнинг таъкидлашича, OpenAI каби йирик технология компаниясининг инфлуенсерларни жалб қилиши кутилмаган ҳолат эмас. Жорий йилнинг феврал ойида Ванитй Фаир нашри компания Instagram собиқ глобал ҳамкорлик бўйича вице-президенти Чарлз Порчни ўзининг ижодий ҳамкорлик бўйича илк вице-президенти этиб тайинлагани ҳақида ёзган эди. Унинг вазифасига ижодий жамоалар билан мулоқот қилиш ва одамларнинг сунъий интеллект воситалари билан муносабатларини ўрганиш киради.
Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, инфлуенсерлар билан ишлаётган ягона сунъий интеллект лабораторияси OpenAI эмас. Сара анд Кате технологик бюллетенининг хабар беришича, Anthropic компанияси ҳам Claude учун инфлуенсерлар кечки овқатини ўтказган, шунингдек, феврал ойида Microsoft Copilot Супербовл мусобақасига блогерларни таклиф қилган эди. Бироқ бошқа компанияларнинг тадбирлари OpenAI'ники каби кескин муносабат ва шов-шувларга сабаб бўлмаган.
Вақт танлови ва экологик муаммоларТадбир иштирокчиларидан бири LinkedIn'да қолдирган изоҳида одамлар технологиядан фойдаланиш сирларига қизиқишини кутганини, бироқ сунъий интеллектга қарши кайфиятдаги шахслар бунчалик кўплигини тасаввур қилмаганини ёзган. «Бундай мавзулар бунчалик баҳсли бўлишини бир сония ҳам ўйламагандим», — дея эътироф этган у.
Саёҳат вақти ҳам жамоатчилик эътиборидан четда қолмади. Айни пайтда OpenAI Оҳаё штатида қиймати 500 миллиард долларлик маълумотлар марказини қуриш бўйича шартнома имзолашга ҳозирлик кўраётган даврда, сунъий интеллект инфратузилмасининг ижтимоий-экологик таъсири долзарб мавзуга айланган эди. Табиат қўйнидаги ҳашаматли масканда бренд тадбирини ўтказиш эса кўплаб фойдаланувчилар томонидан истеҳзо ва норозилик билан қарши олинди.
…