Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкин

·20·Техно
Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкин
Қисқача

Виспр Флов онлайн йиғилиш ва учрашувларни қайд етувчи сунъий интеллектга асосланган янги функсияни ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда. Хизмат иштирокчилар овози, аудио ёзувлар, метамаълумотлар ва сўзловчилар белгиларини таҳлил қилиб, транскрипсия, қисқача хулоса, вазифалар рўйхати ҳамда асосий таҳлилий натижаларни шакллантириши мумкин.

Машҳур диктант иловаси сифатида танилган Виспр Флов хизмат кўрсатиш қоидаларига киритилган сўнгги ўзгаришларга кўра, онлайн йиғилишлар ва учрашувларни қайд этувчи янги функцияни тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу қадам компания учун овозли матнларни тўғрилашдан ташқари, фойдаланувчиларнинг кундалик иш жараёнларини янада кенгроқ автоматлаштириш йўлидаги муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, стартап ўз мижозларига махфийлик сиёсати ва фойдаланиш шартлари ўзгаргани ҳақида расмий хатлар юборган. Янгиланган ҳужжатларни ўрганиш жараёнида учрашув маълумотларини қайта ишлаш ҳамда келгусида ишга туширилиши кутилаётган нотетакер (қайд қилувчи) хизматига оид қисмлар қўшилгани аниқланган.

Янги функциянинг имкониятлари

Компания баёнотига кўра, бўлажак сунъий интеллект воситаси йиғилиш иштирокчилари овози, аудио ёзувлар, метамаълумотлар ва сўзловчилар белгиларини таҳлил қилган ҳолда тўлиқ транскрипция тайёрлайди. Шунингдек, учрашув давомида муҳокама қилинган масалалар бўйича қисқача хулосалар, вазифалар рўйхати ва асосий таҳлилий натижаларни шакллантириш имкониятига эга бўлади.

Ушбу янгилик бозорга чиққач, Виспр Флов Granola, Фирефлиес, Реад AI, Otter ҳамда Фатом каби мавжуд машҳур учрашув ёзувчи хизматларига асосий рақобатчига айланиши кутилмоқда. Аввалроқ компания асосчиларидан бири Танай Котари интервюларида фойдаланувчиларга ёрдам берувчи универсал сунъий интеллект ёрдамчисини яратиш ниятида эканини маълум қилган эди.

Молиявий кўрсаткичлар ва истиқболлар

Ҳозирги кунга қадар Виспр Флов 81 миллион доллардан ортиқ сармоя жалб қилишга муваффақ бўлган. Охирги молиялаштириш раундида компаниянинг умумий қиймати 700 миллион долларга баҳоланган эди. Bloomberg нашрининг май ойидаги хабарларига кўра, стартап ўз қийматини 2 миллиард долларга етказиши мумкин бўлган янги сармоя раунди бўйича музокаралар олиб борган.

Шунга қарамай, янги функциянинг аниқ қандай форматда тақдим этилиши ҳозирча сир сақланмоқда. Хусусан, дастур тизим аудиосига таяниб, алоҳида аудио ёзув сақламасдан транскрипция қилувчи Granola услубидаги енгил ечим бўладими ёки тўқ ва тўлақонли йиғилиш ёзиб олиш воситасими, бу борада аниқ маълумот йўқ. Виспр Флов вакиллари мазкур ҳолат юзасидан қўшимча изоҳ беришдан бош тортишди.

Виспр ФловСунъий интеллектТранскрипцияТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаГерманияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаБугун, 01:56Киберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиКиберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етдиБугун, 01:56Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиAWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиБугун, 01:24AnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиAnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиБугун, 00:54Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Бугун, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди