Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкин
Виспр Флов онлайн йиғилиш ва учрашувларни қайд етувчи сунъий интеллектга асосланган янги функсияни ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда. Хизмат иштирокчилар овози, аудио ёзувлар, метамаълумотлар ва сўзловчилар белгиларини таҳлил қилиб, транскрипсия, қисқача хулоса, вазифалар рўйхати ҳамда асосий таҳлилий натижаларни шакллантириши мумкин.
Машҳур диктант иловаси сифатида танилган Виспр Флов хизмат кўрсатиш қоидаларига киритилган сўнгги ўзгаришларга кўра, онлайн йиғилишлар ва учрашувларни қайд этувчи янги функцияни тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу қадам компания учун овозли матнларни тўғрилашдан ташқари, фойдаланувчиларнинг кундалик иш жараёнларини янада кенгроқ автоматлаштириш йўлидаги муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, стартап ўз мижозларига махфийлик сиёсати ва фойдаланиш шартлари ўзгаргани ҳақида расмий хатлар юборган. Янгиланган ҳужжатларни ўрганиш жараёнида учрашув маълумотларини қайта ишлаш ҳамда келгусида ишга туширилиши кутилаётган нотетакер (қайд қилувчи) хизматига оид қисмлар қўшилгани аниқланган.
Янги функциянинг имкониятлариКомпания баёнотига кўра, бўлажак сунъий интеллект воситаси йиғилиш иштирокчилари овози, аудио ёзувлар, метамаълумотлар ва сўзловчилар белгиларини таҳлил қилган ҳолда тўлиқ транскрипция тайёрлайди. Шунингдек, учрашув давомида муҳокама қилинган масалалар бўйича қисқача хулосалар, вазифалар рўйхати ва асосий таҳлилий натижаларни шакллантириш имкониятига эга бўлади.
Ушбу янгилик бозорга чиққач, Виспр Флов Granola, Фирефлиес, Реад AI, Otter ҳамда Фатом каби мавжуд машҳур учрашув ёзувчи хизматларига асосий рақобатчига айланиши кутилмоқда. Аввалроқ компания асосчиларидан бири Танай Котари интервюларида фойдаланувчиларга ёрдам берувчи универсал сунъий интеллект ёрдамчисини яратиш ниятида эканини маълум қилган эди.
Молиявий кўрсаткичлар ва истиқболларҲозирги кунга қадар Виспр Флов 81 миллион доллардан ортиқ сармоя жалб қилишга муваффақ бўлган. Охирги молиялаштириш раундида компаниянинг умумий қиймати 700 миллион долларга баҳоланган эди. Bloomberg нашрининг май ойидаги хабарларига кўра, стартап ўз қийматини 2 миллиард долларга етказиши мумкин бўлган янги сармоя раунди бўйича музокаралар олиб борган.
Шунга қарамай, янги функциянинг аниқ қандай форматда тақдим этилиши ҳозирча сир сақланмоқда. Хусусан, дастур тизим аудиосига таяниб, алоҳида аудио ёзув сақламасдан транскрипция қилувчи Granola услубидаги енгил ечим бўладими ёки тўқ ва тўлақонли йиғилиш ёзиб олиш воситасими, бу борада аниқ маълумот йўқ. Виспр Флов вакиллари мазкур ҳолат юзасидан қўшимча изоҳ беришдан бош тортишди.
…