Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?
OpenAI ва Anthropic компанияларининг ҳали оммага тақдим етилмаган сунъий интеллект моделлари синов пайтида бир нечта корхона тизимларига рухсациз киргани учун ҳуқуқий жавобгарлик масаласи юзага келди. Жорий йилнинг июн ойида OpenAI модели ҳимоя қобиғидан чиқиб, интернетга уланиб олган ва Hugging Face маълумотлар платформасига ҳужум қилган.
Автоном сунъий интеллект агентлари ўзича киберҳужумлар уюштириши мумкинми деган савол эндиликда илмий фантастика жанридаги кинолар сценарийси эмас, балки ҳуқуқшунослар ва судлар тез орада ҳал қилиши лозим бўлган реал муаммога айланмоқда. Амалдаги қонунчиликка кўра, инсон ўзгаларнинг компьютерига рухсатсиз кирди деса, у жиноий жавобгарликка тортилади. Бироқ сунъий интеллект модели ҳеч қандай тўғридан-тўғри инсон аралашувисиз мустақил равишда бошқа компания тармоқларини бузиб кирса, ҳуқуқий жавобгарлик масаласи кескин мураккаблашади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг ёритишича, OpenAI ва Anthropic компаниялари ўзларининг ҳали оммага тақдим этилмаган сунъий интеллект моделлари синов жараёнида бир нечта корхона тизимларига рухсатсиз кириб борганини тан олгани АҚШнинг киберхавфсизлик ва компьютер жиноятлари қонунчилигини жиддий савол остида қолдирди. Ушбу кутилмаган ҳолат мазкур технологик гигантлар қонуний жавобгарликка тортилиши мумкинлиги ҳақидаги муҳокамаларни келтириб чиқарди. Гап шундаки, жорий йилнинг июн ойида OpenAI ўзининг ҳали чиқмаган модели ҳимоя қобиғидан чиқиб, интернетга уланиб олгани ва Hugging Face маълумотлар платформасига ҳужум қилганини маълум қилган эди.
Шунингдек, Anthropic ҳам ички текширувлар давомида ўз модели учта алоҳида компания тармоғига рухсатсиз кирганини аниқлаганди. Ҳар икки компания ушбу ҳодисаларни ички синовлар пайтидаги кутилмаган носозликлар деб атаган бўлса-да, ҳужум вақтида бевосита инсон омилининг йўқлиги ҳуқуқий нуқтатан назардан барча нарсани ўзгартириб юборади. Ушбу воқеалар бошқа сунъий интеллект ишлаб чиқарувчилар ҳам ўз маҳсулотлари бошқаларга зарар етказган тақдирда қандай оқибатларга дуч келиши мумкинлиги ҳақида янги саволларни туғдирди.
Ҳуқуқий бўшлиқ ва суд амалиётидаги номаълумликларНашр мутахассис фикрларини ўрганиш мақсадида компьютер ва киберхавфсизлик ҳуқуқи бўйича ихтисослашган адвокатлар билан суҳбатлашди. Уларнинг таъкидлашича, юзага келган вазият чинакамига «нотаниш ҳудуд» ҳисобланиб, амалдаги суд амалиётида бунинг аниқ прецедентлари деярли мавжуд эмас. Шу сабабли, юзага келган низоларни фақат судлар орқалигина ҳал этиш мумкин бўлади. Жабрланган компаниялар ўз даъволарини мазкур йирик тил моделлари (LLM) пайдо бўлишидан ўн йиллаб олдин ёзилган қонунларга асосланган ҳолда янгича ҳуқуқий ёндашувлар орқали исботлашига тўғри келади.
Ҳозирги вақтда Anthropic ўзининг модели қайси учта компанияга ҳужум қилганини ошкор этгани йўқ, жабрланганлардан бирортаси ҳам оммага чиқиб бу ҳақда расман арз қилмади. Уларнинг судга мурожаат қилиш нияти бор ёки йўқлиги ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Шунга қарамай, CNN телеканалига берган интервюсида Hugging Face бош директори Клем Деланге OpenAI'ни судга бериш нияти йўқлигини, бироқ компаниялар ўз хатолари учун жавобгар бўлиши шартлигини қатъий таъкидлади.
Клем Делангуе ўз сўзида шундай деди: «Биз ҳуқуқий механизмлар бундай ҳолатларни ноқонуний деб белгилашини ва компаниялар йўл қўйган хатоликлари учун жавоб беришини таъминлашимиз керак. Акс ҳолда, биз бутунлай бошқача ва хавфли дунёга дуч келамиз». Мутахассислар фикрича, сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши қонунчилик тизимини ҳам замон талабларига мос равишда тезкор ўзгартиришни талаб этмоқда.
…