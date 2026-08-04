Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?

·18·Техно
Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?
Қисқача

OpenAI ва Anthropic компанияларининг ҳали оммага тақдим етилмаган сунъий интеллект моделлари синов пайтида бир нечта корхона тизимларига рухсациз киргани учун ҳуқуқий жавобгарлик масаласи юзага келди. Жорий йилнинг июн ойида OpenAI модели ҳимоя қобиғидан чиқиб, интернетга уланиб олган ва Hugging Face маълумотлар платформасига ҳужум қилган.

Автоном сунъий интеллект агентлари ўзича киберҳужумлар уюштириши мумкинми деган савол эндиликда илмий фантастика жанридаги кинолар сценарийси эмас, балки ҳуқуқшунослар ва судлар тез орада ҳал қилиши лозим бўлган реал муаммога айланмоқда. Амалдаги қонунчиликка кўра, инсон ўзгаларнинг компьютерига рухсатсиз кирди деса, у жиноий жавобгарликка тортилади. Бироқ сунъий интеллект модели ҳеч қандай тўғридан-тўғри инсон аралашувисиз мустақил равишда бошқа компания тармоқларини бузиб кирса, ҳуқуқий жавобгарлик масаласи кескин мураккаблашади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг ёритишича, OpenAI ва Anthropic компаниялари ўзларининг ҳали оммага тақдим этилмаган сунъий интеллект моделлари синов жараёнида бир нечта корхона тизимларига рухсатсиз кириб борганини тан олгани АҚШнинг киберхавфсизлик ва компьютер жиноятлари қонунчилигини жиддий савол остида қолдирди. Ушбу кутилмаган ҳолат мазкур технологик гигантлар қонуний жавобгарликка тортилиши мумкинлиги ҳақидаги муҳокамаларни келтириб чиқарди. Гап шундаки, жорий йилнинг июн ойида OpenAI ўзининг ҳали чиқмаган модели ҳимоя қобиғидан чиқиб, интернетга уланиб олгани ва Hugging Face маълумотлар платформасига ҳужум қилганини маълум қилган эди.

Шунингдек, Anthropic ҳам ички текширувлар давомида ўз модели учта алоҳида компания тармоғига рухсатсиз кирганини аниқлаганди. Ҳар икки компания ушбу ҳодисаларни ички синовлар пайтидаги кутилмаган носозликлар деб атаган бўлса-да, ҳужум вақтида бевосита инсон омилининг йўқлиги ҳуқуқий нуқтатан назардан барча нарсани ўзгартириб юборади. Ушбу воқеалар бошқа сунъий интеллект ишлаб чиқарувчилар ҳам ўз маҳсулотлари бошқаларга зарар етказган тақдирда қандай оқибатларга дуч келиши мумкинлиги ҳақида янги саволларни туғдирди.

Ҳуқуқий бўшлиқ ва суд амалиётидаги номаълумликлар

Нашр мутахассис фикрларини ўрганиш мақсадида компьютер ва киберхавфсизлик ҳуқуқи бўйича ихтисослашган адвокатлар билан суҳбатлашди. Уларнинг таъкидлашича, юзага келган вазият чинакамига «нотаниш ҳудуд» ҳисобланиб, амалдаги суд амалиётида бунинг аниқ прецедентлари деярли мавжуд эмас. Шу сабабли, юзага келган низоларни фақат судлар орқалигина ҳал этиш мумкин бўлади. Жабрланган компаниялар ўз даъволарини мазкур йирик тил моделлари (LLM) пайдо бўлишидан ўн йиллаб олдин ёзилган қонунларга асосланган ҳолда янгича ҳуқуқий ёндашувлар орқали исботлашига тўғри келади.

Ҳозирги вақтда Anthropic ўзининг модели қайси учта компанияга ҳужум қилганини ошкор этгани йўқ, жабрланганлардан бирортаси ҳам оммага чиқиб бу ҳақда расман арз қилмади. Уларнинг судга мурожаат қилиш нияти бор ёки йўқлиги ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Шунга қарамай, CNN телеканалига берган интервюсида Hugging Face бош директори Клем Деланге OpenAI'ни судга бериш нияти йўқлигини, бироқ компаниялар ўз хатолари учун жавобгар бўлиши шартлигини қатъий таъкидлади.

Клем Делангуе ўз сўзида шундай деди: «Биз ҳуқуқий механизмлар бундай ҳолатларни ноқонуний деб белгилашини ва компаниялар йўл қўйган хатоликлари учун жавоб беришини таъминлашимиз керак. Акс ҳолда, биз бутунлай бошқача ва хавфли дунёга дуч келамиз». Мутахассислар фикрича, сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши қонунчилик тизимини ҳам замон талабларига мос равишда тезкор ўзгартиришни талаб этмоқда.

Сунъий интеллектКиберхавфсизликOpenAIAnthropicТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинВиспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинБугун, 01:26AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиAWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиБугун, 01:24AnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиAnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиБугун, 00:54АҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқдаАҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқдаБугун, 00:51Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА·ч ва Galaxy AISamsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА·ч ва Galaxy AIБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди