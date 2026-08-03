Жулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўнди
Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Жулиан Алварес Мадриднинг Атлетико клуби мураббийлар штаби томонидан тузилган махсус жисмоний тайёргарлик дастурини бажаришга киришди. Marca нашри маълумотига кўра, футболчининг ўз клуби билан алоқаларни қайта тиклаши унинг ёзги трансфер ойнасидаги келажаги борасидаги кескинликлар бироз пасайганидан дарак беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, 26 ёшли форвард Жаҳон чемпионати чоғида янги чақирувларни исташини очиқ эълон қилиб, жамоадан кетиш ниятида эканини билдирганди. Шундан сўнг унинг атрофидаги вазият кескинлашиб, Каталониянинг Барселона клуби футболчининг асосий трансфер нишонига айланганди. Бироқ, сўнгги воқеалар каталонияликлар режаларига жиддий тўсқинлик қилмоқда.
Трансфердаги муаммолар ва клублараро можароАлварес таътилнинг сўнгги кунларини ўтказаётганига қарамай, 1-августдан бошлаб Атлетико базасидан ташқарида махсус якка тартибдаги машғулотларни бошлаб юборган. Мураббийлар томонидан ишлаб чиқилган ушбутўққиз кунлик жисмоний режим футболчининг янги мавсумга оптимал спорт формасида қайтишини таъминлаши керак.
Мадридликлар ва каталонияликлар ўртасидаги муносабатлар эса кескин ёмонлашди. Атлетико раҳбарияти Барселонани футболчи билан унинг ортидан музокара олиб борганликда айблаб, Испания футбол федерацияси (РFEФ) ҳамда FIFAга расмий шикоят киритди. Пойтахт клуби бош директори Мигель Анхел Хил Марин ҳозирги шароитда Барселона билан музокара ўтказмаслигини қатъий таъкидлади.
Диего Симеоне ва келажак истиқболлариКлублар ўртасидаги ҳуқуқий зиддиятларга қарамай, Жулиан Алварес ва бош мураббий Диего Симеоне ўртасидаги шахсий муносабатлар ижобий бўлиб қолмоқда. Футболчи ва мураббий трансфер миш-мачаллари авж олган паллада ҳам ўзаро мулоқотни сақлаб қолишган.
Атлетико раҳбарияти юзага келган вазиятда футболчининг ўзидан кўра унинг агентларини айбдор деб ҳисобламоқда. Клубдагилар Алваресга Антони Гризманн мисолини кўрсатиб, франциялик ҳужумчи Барселона билан боғлиқ можаролардан кейин қандай қилиб мухлислар ва раҳбарият ишончини қайта қозонганини эслатиб ўтишди.
…