Жулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўнди

·0·Спорт
Жулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўнди

Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Жулиан Алварес Мадриднинг Атлетико клуби мураббийлар штаби томонидан тузилган махсус жисмоний тайёргарлик дастурини бажаришга киришди. Marca нашри маълумотига кўра, футболчининг ўз клуби билан алоқаларни қайта тиклаши унинг ёзги трансфер ойнасидаги келажаги борасидаги кескинликлар бироз пасайганидан дарак беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, 26 ёшли форвард Жаҳон чемпионати чоғида янги чақирувларни исташини очиқ эълон қилиб, жамоадан кетиш ниятида эканини билдирганди. Шундан сўнг унинг атрофидаги вазият кескинлашиб, Каталониянинг Барселона клуби футболчининг асосий трансфер нишонига айланганди. Бироқ, сўнгги воқеалар каталонияликлар режаларига жиддий тўсқинлик қилмоқда.

Трансфердаги муаммолар ва клублараро можаро

Алварес таътилнинг сўнгги кунларини ўтказаётганига қарамай, 1-августдан бошлаб Атлетико базасидан ташқарида махсус якка тартибдаги машғулотларни бошлаб юборган. Мураббийлар томонидан ишлаб чиқилган ушбутўққиз кунлик жисмоний режим футболчининг янги мавсумга оптимал спорт формасида қайтишини таъминлаши керак.

Мадридликлар ва каталонияликлар ўртасидаги муносабатлар эса кескин ёмонлашди. Атлетико раҳбарияти Барселонани футболчи билан унинг ортидан музокара олиб борганликда айблаб, Испания футбол федерацияси (РFEФ) ҳамда FIFAга расмий шикоят киритди. Пойтахт клуби бош директори Мигель Анхел Хил Марин ҳозирги шароитда Барселона билан музокара ўтказмаслигини қатъий таъкидлади.

Диего Симеоне ва келажак истиқболлари

Клублар ўртасидаги ҳуқуқий зиддиятларга қарамай, Жулиан Алварес ва бош мураббий Диего Симеоне ўртасидаги шахсий муносабатлар ижобий бўлиб қолмоқда. Футболчи ва мураббий трансфер миш-мачаллари авж олган паллада ҳам ўзаро мулоқотни сақлаб қолишган.

Атлетико раҳбарияти юзага келган вазиятда футболчининг ўзидан кўра унинг агентларини айбдор деб ҳисобламоқда. Клубдагилар Алваресга Антони Гризманн мисолини кўрсатиб, франциялик ҳужумчи Барселона билан боғлиқ можаролардан кейин қандай қилиб мухлислар ва раҳбарият ишончини қайта қозонганини эслатиб ўтишди.

Жулиан АлваресАтлетико МадридБарселонаЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиРБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиКеча, 23:59Николо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизНиколо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизКеча, 23:39Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаКеча, 23:30Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаКеча, 23:15Манчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:12Трансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларТрансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда