Николо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамиз

·24·Спорт
Николо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамиз
Қисқача

Клуб Брюгге ҳужумчиси Николо Тресолди болалигидан Милан мухлиси еканини айтиб, келажакда ушбу жамоа сафида ўйнаши масаласида вақт кўрсатишини таъкидлади. Италия-Германия футболчисининг Милан клубига бўлган меҳри бобосидан ўтган бўлиб, бобоси Марко ван Бастен, Франк Райкаард ва Рууд Гуллитларга голф бўйича мураббийлик қилган.

Клуб Брюгге ҳужумчиси Николо Тресолди Италия матбуотига берган интервюсида болалигидан Италиянинг Милан жамоасига мухлислик қилиб келгани ва бу клуб унинг учун қанчалик муҳимлигини айтиб ўтди. Goal.com хабар беришича, футболчи ўзининг оилавий анъаналари ва Милан билан боғлиқ хотиралари ҳақида ҳам тўхталиб ўтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италия-Германия футболчиси бўлган Тресолди ҳозирда Белгиянинг Клуб Брюгге сафида ва Германия ёшлар терма жамоасида ўзини кўрсатиб келмоқда. Унинг сўзларига кўра, Милан жамоасига бўлган меҳр унга бобосидан ўтган ва бу танловда оилавий илдизлар муҳим рол ўйнаган.

Милан билан боғлиқ болалик хотиралари

Мй Турновер подкаст дастурига берган интервюсида Николо Тресолди ўзининг қандай қилиб ушбу жамоага ишқибоз бўлиб қолганини қуйидагича эслади:

  • Бобоси Милан мухлиси бўлган ва ўз вақтида Марко ван Бастен, Франк Райкаард ҳамда Рууд Гуллитларга гольф бўйича мураббийлик қилган.
  • Футболчининг сўзларига кўра, айнан бобосининг таъсири остида у қизил-қоралар жамоасининг ашаддий мухлисига айланган ва ҳозир ҳам уларнинг ўйинларини кузатиб боради.
  • Келажакда ушбу жамоа шарафини ҳимоя қилиш эҳтимоли ҳақида гапирар экан, футболчи бу саволга аниқ жавоб бермасдан, вақт кўрсатишини таъкидлади.
Футболчи ўсиш жараёнида Филиппо Индзагининг ўйинларидан илҳомланганини, кейинчалик Луис Суаресни кузатганини билдирди. Ҳозирги кунда эса у Роберт Левандовски ҳамда Гарри Кейн каби ҳужумчиларнинг ҳаракатларини диққат билан ўрганишини қўшимча қилди.

Рафаел Леау ҳақидаги фикрлар

Интервю давомида ҳужумчи Милан жамоасининг етакчиси Рафаел Леау ҳақида ҳам ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Тресолдининг айтишича, у португалиялик футболчи билан Сан-Сиро стадионида шахсан учрашган ва унинг маҳоратига юқори баҳо берган.

Маълумотларга кўра, Леау сўнгги пайтларда айрим жароҳатлар ва қийинчиликларга дуч келганига қарамамай, Тресолди уни жамоадан сотиб юбормаслигини қатъий таъкидлади. Ҳужумчининг фикрича, Леау Милан клубининг чемпионлик унвонини қўлга киритишида асосий фигуралардан бири бўлган ва у ўзининг аввалги юқори даражасига яна қайтишига ишонди.

Николо ТресолдиМиланКлуб БрюггеРафаел ЛеауА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиРБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиКеча, 23:59Жулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиЖулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиКеча, 23:59Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаКеча, 23:30Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаКеча, 23:15Манчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:12Трансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларТрансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда