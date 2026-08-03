Николо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамиз
Клуб Брюгге ҳужумчиси Николо Тресолди болалигидан Милан мухлиси еканини айтиб, келажакда ушбу жамоа сафида ўйнаши масаласида вақт кўрсатишини таъкидлади. Италия-Германия футболчисининг Милан клубига бўлган меҳри бобосидан ўтган бўлиб, бобоси Марко ван Бастен, Франк Райкаард ва Рууд Гуллитларга голф бўйича мураббийлик қилган.
Клуб Брюгге ҳужумчиси Николо Тресолди Италия матбуотига берган интервюсида болалигидан Италиянинг Милан жамоасига мухлислик қилиб келгани ва бу клуб унинг учун қанчалик муҳимлигини айтиб ўтди. Goal.com хабар беришича, футболчи ўзининг оилавий анъаналари ва Милан билан боғлиқ хотиралари ҳақида ҳам тўхталиб ўтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италия-Германия футболчиси бўлган Тресолди ҳозирда Белгиянинг Клуб Брюгге сафида ва Германия ёшлар терма жамоасида ўзини кўрсатиб келмоқда. Унинг сўзларига кўра, Милан жамоасига бўлган меҳр унга бобосидан ўтган ва бу танловда оилавий илдизлар муҳим рол ўйнаган.
Милан билан боғлиқ болалик хотиралариМй Турновер подкаст дастурига берган интервюсида Николо Тресолди ўзининг қандай қилиб ушбу жамоага ишқибоз бўлиб қолганини қуйидагича эслади:
- Бобоси Милан мухлиси бўлган ва ўз вақтида Марко ван Бастен, Франк Райкаард ҳамда Рууд Гуллитларга гольф бўйича мураббийлик қилган.
- Футболчининг сўзларига кўра, айнан бобосининг таъсири остида у қизил-қоралар жамоасининг ашаддий мухлисига айланган ва ҳозир ҳам уларнинг ўйинларини кузатиб боради.
- Келажакда ушбу жамоа шарафини ҳимоя қилиш эҳтимоли ҳақида гапирар экан, футболчи бу саволга аниқ жавоб бермасдан, вақт кўрсатишини таъкидлади.
Рафаел Леау ҳақидаги фикрларИнтервю давомида ҳужумчи Милан жамоасининг етакчиси Рафаел Леау ҳақида ҳам ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Тресолдининг айтишича, у португалиялик футболчи билан Сан-Сиро стадионида шахсан учрашган ва унинг маҳоратига юқори баҳо берган.
Маълумотларга кўра, Леау сўнгги пайтларда айрим жароҳатлар ва қийинчиликларга дуч келганига қарамамай, Тресолди уни жамоадан сотиб юбормаслигини қатъий таъкидлади. Ҳужумчининг фикрича, Леау Милан клубининг чемпионлик унвонини қўлга киритишида асосий фигуралардан бири бўлган ва у ўзининг аввалги юқори даражасига яна қайтишига ишонди.
…