Apple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқди

·0·Техно
Apple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқди

Финансиал Times нашрининг хабар беришича, Apple компанияси Буюк Британия ҳукуматининг фойдаланувчилар шифрланган маълумотларига кириш ҳуқуқини бериш бўйича навбатдаги талабига қарши расман ҳуқуқий кураш бошлади. Мазкур қарама-қаршилик технология гигантлари ва давлат идоралари ўртасидаги шахсий махфийлик ҳамда миллий хавфсизлик масалаларидаги навбатдаги жиддий тўқнашувга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Apple Буюк Британиянинг ҳукумат кузатуви билан боғлиқ ишларни кўриб чиқувчи Тергов ваколатлари трибуналига (Инвестигаторй Поверс Трибунал) шикоят киритган. Бунга ҳукумат томонидан ўтган йили чиқарилган махфий «техник имкониятлар билдиришномаси» сабаб бўлган.

Махфий буйруқлар ва шифрлаш муаммоси

Ушбу билдиришнома ҳукуматнинг фойдаланувчилар маълумотларини, ҳатто улар шифрланган бўлса ҳам, қўлга киритишни талаб қилувчи яширин қонуний буйруғи ҳисобланади. Танқидчиларнинг фикрича, бундай талаб Apple компаниясининг Адвансед Дата Протектион (АДП) функцияси ёқилган булутли захира нусхаларига орқа эшик (баккдоор) яратишни талаб қилиш билан баробардир.

Эслатиб ўтамиз, АДП функцияси маълумотларни охиригача шифрлаш (энд-то-энд энкрйптион) имконини беради ва ундаги маълумотларга мижоздан бошқа ҳеч ким, ҳатто Apple компаниясининг ўзи ҳам кира олмайди. Бу эса фойдаланувчиларнинг шахсий дахлсизлигини таъминлашдаги муҳим қадамлардан бири саналади.

Судлашувлар тарихи ва оқибатлари

Мазкур янги суд жараёни Apple ва Буюк Британия ҳукумати ўртасидаги шунга ўхшаш илк қарама-қаршиликдан бир йил ўтиб бошланди. 2025 йил бошида Лондон расмийлари Apple компаниясига фойдаланувчиларнинг шифрланган iCloud захира нусхаларига киришни талаб қилувчи махфий буйруқ юборган эди. Бироқ бу буйруқ кейинчалик Трамп маъмуриятининг аралашувидан сўнг бекор қилинган эди.

Биринчи буйруқдан сўнг компания Буюк Британия фойдаланувчилари учун АДП функциясидан фойдаланиш имкониятини олиб ташлаш орқали муносабат билдирган эди. Шундан сўнг, октябрь ойида Буюк Британия ҳукумати иккинчи буйруқни чиқарди ва ҳозирда Apple айнан шу ҳужжат устидан шикоят қилмоқда.

Ҳозирги вақтда юзага келган вазият технология саноатида кенг муҳокама қилинмоқда, чунки давлатларнинг ҳуқуқ-тартибот идоралари жиноятчиликка қарши курашиш баҳонасида шифрланган маълумотларга калит талаб қилиши фойдаланувчиларнинг фундаментал ҳуқуқларига таҳдид солиши мумкин. Apple компанияси эса TechCrunch нашрининг изоҳ бериш ҳақидаги сўровига ҳозирча жавоб бермади.

AppleiCloudШифрлашКиберхавфсизликБуюк Британия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмадиApple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмадиКеча, 23:57Samsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлдиSamsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлдиКеча, 23:51АҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиАҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиКеча, 23:29Оутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиОутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиКеча, 23:28Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяHonor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяКеча, 23:22Россия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиРоссия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди