Apple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмади
Apple компанияси кўп мартаба кечиктирилган сунъий интеллект имкониятларига эга Siri ёрдамчисини июль ойида iOS 27 операцион тизимининг оммавий синов талқинида тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган овозли ёрдамчи ниҳоят шахсий контекстни тушуниш, саволларга дунё миқёсидаги билимлар асосида жавоб бериш ҳамда iPhone хотирасидаги муҳим маълумотларни топиб бериш каби вада қилинган функцияларни тўлақонли бажара бошлади. Шунга қарамай, мазкур янгилик технология оламида кутилгандек кучли ҳаяжон ёки шов-шув уйғотгани йўқ. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Oraдан ўтган ойлар ва йиллар давомида сунъий интеллект соҳаси жуда катта тезликда ривожланиб кетди. Ҳозирги кунга келиб илғор сунъий интеллект воситалари дастурий таъминот яратиш, бир неча босқичли мураккаб вазифаларни бажариш, инсон билан биргаликда компьютерда ишлаш, фикрлаш, таҳлил қилиш ва контент яратиш каби юқори даражадаги имкониятларни тақдим этмоқда. Шунчаки функционал чат-бот ёки оддий ёрдамчи бўлиш эндиликда аввалгидек улкан технологик ютуқ сифатида баҳоланмаяпти.
Siri имкониятлари ва янги функцияларБироқ бу Apple тақдим этган янги Siri фойдасиз ёки қадрсиз дегани эмас. Компания ўз олдига қўйган мақсадларига тўла эришди. Фойдаланувчилар энди Siri билан табиий тарзда, савол-жавоб шаклида мулоқот қилишлари мумкин. Шунингдек, овозли жавоблар тезлиги ва оҳангини ўзгартириш созламалари ҳам қўшилган. Истасангиз, ёрдамчи билан матнли тарзда мулоқот қилишингиз ёки махсус илова орқали аввалги суҳбатларни эсга олган ҳолда ишлашингиз мумкин.
Янгиланган Siri эгасининг шахсий контекстини чуқур тушунади. У аниқ қаерда сақлангани эсда бўлмаган суратлар, электрон почта хабарлари, контактлар, матнли хабарлар ёки тақвимдаги учрашувларни осонгина топиб беради. Масалан, сақланган охирги чекни топишни сўрасангиз, ёрдамчи унинг қаердалигини сўрамасдан дарҳол топиб кўрсатади. Шунингдек, сурат кўринишидаги ҳайдовчилик гувоҳномаси рақами ёки веб-сайтга ўтиш учун скриншот қилинган QR-код каби маълумотларни ҳам ўқий олади.
Кундалик вазифалардаги амалий ёрдамЁрдамчи орқали веб-сайтларни очиш, маршрут тузиш, мусиқа тинглаш, суратларни таҳрирлаш, хат қоралаш ва аудиоресурларни ишга тушириш имкониятлари яратилган. Siri энди фойдаланувчи сўраган қўшиқ, подкаст ёки аудиобоокни тўғри ва аниқ тарзда керакли иловада ижро этади. Гарчи бу оддий туюлса-да, авваллари ушбу жиҳатда муаммолар кузатилар эди.
Тақдим этилган имкониятлар қаторига ғояларни муҳокама қилиш, янги мавзуни ўрганиш ёки музлаткичдаги мавжуд масаллиқлар асосида таом тайёрлаш рецептини топиш ҳам киради. Шунингдек, севимли гуруҳнинг концерти ёки маълум бир тадбир қачон бўлиб ўтишини жойлашувга қараб аниқ билиб олиш мумкин. Камера қисмидан фойдаланган ҳолда эса атроф-муҳитдаги нарсаларни ўрганиш ёки дўстлар билан ресторан ҳисоб-китобини бўлишиб олиш ишларини ҳам бажариш осонлашди.
…