Apple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмади

·0·Техно
Apple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмади

Apple компанияси кўп мартаба кечиктирилган сунъий интеллект имкониятларига эга Siri ёрдамчисини июль ойида iOS 27 операцион тизимининг оммавий синов талқинида тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган овозли ёрдамчи ниҳоят шахсий контекстни тушуниш, саволларга дунё миқёсидаги билимлар асосида жавоб бериш ҳамда iPhone хотирасидаги муҳим маълумотларни топиб бериш каби вада қилинган функцияларни тўлақонли бажара бошлади. Шунга қарамай, мазкур янгилик технология оламида кутилгандек кучли ҳаяжон ёки шов-шув уйғотгани йўқ. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Oraдан ўтган ойлар ва йиллар давомида сунъий интеллект соҳаси жуда катта тезликда ривожланиб кетди. Ҳозирги кунга келиб илғор сунъий интеллект воситалари дастурий таъминот яратиш, бир неча босқичли мураккаб вазифаларни бажариш, инсон билан биргаликда компьютерда ишлаш, фикрлаш, таҳлил қилиш ва контент яратиш каби юқори даражадаги имкониятларни тақдим этмоқда. Шунчаки функционал чат-бот ёки оддий ёрдамчи бўлиш эндиликда аввалгидек улкан технологик ютуқ сифатида баҳоланмаяпти.

Siri имкониятлари ва янги функциялар

Бироқ бу Apple тақдим этган янги Siri фойдасиз ёки қадрсиз дегани эмас. Компания ўз олдига қўйган мақсадларига тўла эришди. Фойдаланувчилар энди Siri билан табиий тарзда, савол-жавоб шаклида мулоқот қилишлари мумкин. Шунингдек, овозли жавоблар тезлиги ва оҳангини ўзгартириш созламалари ҳам қўшилган. Истасангиз, ёрдамчи билан матнли тарзда мулоқот қилишингиз ёки махсус илова орқали аввалги суҳбатларни эсга олган ҳолда ишлашингиз мумкин.

Янгиланган Siri эгасининг шахсий контекстини чуқур тушунади. У аниқ қаерда сақлангани эсда бўлмаган суратлар, электрон почта хабарлари, контактлар, матнли хабарлар ёки тақвимдаги учрашувларни осонгина топиб беради. Масалан, сақланган охирги чекни топишни сўрасангиз, ёрдамчи унинг қаердалигини сўрамасдан дарҳол топиб кўрсатади. Шунингдек, сурат кўринишидаги ҳайдовчилик гувоҳномаси рақами ёки веб-сайтга ўтиш учун скриншот қилинган QR-код каби маълумотларни ҳам ўқий олади.

Кундалик вазифалардаги амалий ёрдам

Ёрдамчи орқали веб-сайтларни очиш, маршрут тузиш, мусиқа тинглаш, суратларни таҳрирлаш, хат қоралаш ва аудиоресурларни ишга тушириш имкониятлари яратилган. Siri энди фойдаланувчи сўраган қўшиқ, подкаст ёки аудиобоокни тўғри ва аниқ тарзда керакли иловада ижро этади. Гарчи бу оддий туюлса-да, авваллари ушбу жиҳатда муаммолар кузатилар эди.

Тақдим этилган имкониятлар қаторига ғояларни муҳокама қилиш, янги мавзуни ўрганиш ёки музлаткичдаги мавжуд масаллиқлар асосида таом тайёрлаш рецептини топиш ҳам киради. Шунингдек, севимли гуруҳнинг концерти ёки маълум бир тадбир қачон бўлиб ўтишини жойлашувга қараб аниқ билиб олиш мумкин. Камера қисмидан фойдаланган ҳолда эса атроф-муҳитдаги нарсаларни ўрганиш ёки дўстлар билан ресторан ҳисоб-китобини бўлишиб олиш ишларини ҳам бажариш осонлашди.

AppleSiriСунъий интеллектiPhoneТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлдиSamsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлдиКеча, 23:51Apple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқдиApple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқдиКеча, 23:51АҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиАҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиКеча, 23:29Оутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиОутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиКеча, 23:28Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяHonor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяКеча, 23:22Россия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиРоссия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди