Samsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлди

·0·Техно
Samsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлди

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси келгуси йилда тақдим этилиши кутилаётган янги авлод флагманлари устида иш олиб бормоқда. Интернет тармоғида Galaxy S27 туркумидаги қурилмалар, жумладан, Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделлари ҳақида дастлабки муҳим тафсилотлар пайдо бўлди. Ушбу ўзгаришлар келгусида фойдаланувчилар танловига қандай таъсир қилиши ва флагманлар ўртасидаги тафовутлар қандай бўлиши кўпчиликда қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ЭТНевс нашри тарқатган маълумотларга кўра, келгуси Galaxy S27 Pro ва илғор Galaxy S27 Ultra моделлари ўхшаш асосий ҳамда ультра кенг бурчакли камераларга эга бўлади. Хусусан, иккала смартфон ҳам 200 мегапикселлик асосий сенсор ҳамда 50 мегапикселлик кенг бурчакли объектив билан жиҳозланади. Бироқ қурилмалар орасидаги асосий суратга олиш имкониятларидаги тафовут айнан телефото объективга бориб тақалиши кутилмоқда.

Моделлар ўртасидаги асосий фарқлар

Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, Galaxy S27 Ultra модели илғор имкониятларини сақлаб қолган ҳолда 5 каррали оптик зоом имкониятига эга 50 мегапикселлик перископ камера билан таъминланади. Шу билан бирга, Galaxy S27 Pro версиясига нисбатан соддалаштирилган — 3 каррали оптик яқинлаштириш функциясига эга 12 мегапикселлик телефото модул ўрнатилиши режалаштирилган. Агар бу маълумотлар ўз тасдиқлигини топса, Pro ва Ultra моделларининг суратга олиш салоҳиятидаги фарқ аввал тахмин қилинганидан ҳам сезиларлироқ даражада фарқ қилади.

Саноат кузатувчиларининг фикрича, Samsung компаниясининг бундай қадам ташлашига халқаро бозорда микрочиплар ва хотира микросхемаларининг нархи ошиб бораётгани сабаб бўлиши мумкин. Қимматроқ перископ модулсиз версияни чиқариш компанияга янги туркумдаги смартфонлар нархини жорий авлод даражасида сақлаб қолишга ва нархларнинг навбатдаги кескин ошиб кетишининг олдини олишга ёрдам беради.

База моделларининг камера хусусиятлари

ЭТНевс ҳисоботида, шунингдек, туркумнинг бошланғич версиялари бўлган Galaxy S27 ҳамда Galaxy S27+ моделларининг ҳам камера имкониятларига тўхталиб ўтилган. Унга кўра, ушбу базавий қурилмалар камера тизимида катта ўзгаришларга учрамайди. Уларга қуйидаги техник хусусиятлар берилиши кутилмоқда:

  • 50 мегапикселлик асосий сенсорли камера
  • 12 мегапикселлик ультра кенг бурчакли объектив
  • 3 каррали оптик зоом ва 10 мегапикселлик телефото модул
Ҳозирча Samsung компанияси келгуси флагманлар линияси бўйича расмий баёнот бермаган. Бироқ тарқалган ушбу дастлабки маълумотлар технология ихлосмандлари ва таҳлилчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Нархларни барқарор сақлаш ва компонентларни табақалаштириш стратегияси келгусида бозор талабларига қандай таъсир кўрсатиши вақт ўтиши билан маълум бўлади.

SamsungGalaxy S27СмартфонларТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмадиApple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмадиКеча, 23:57Apple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқдиApple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқдиКеча, 23:51АҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиАҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиКеча, 23:29Оутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиОутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиКеча, 23:28Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяHonor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяКеча, 23:22Россия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиРоссия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди