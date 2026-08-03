Samsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлди
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси келгуси йилда тақдим этилиши кутилаётган янги авлод флагманлари устида иш олиб бормоқда. Интернет тармоғида Galaxy S27 туркумидаги қурилмалар, жумладан, Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделлари ҳақида дастлабки муҳим тафсилотлар пайдо бўлди. Ушбу ўзгаришлар келгусида фойдаланувчилар танловига қандай таъсир қилиши ва флагманлар ўртасидаги тафовутлар қандай бўлиши кўпчиликда қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ЭТНевс нашри тарқатган маълумотларга кўра, келгуси Galaxy S27 Pro ва илғор Galaxy S27 Ultra моделлари ўхшаш асосий ҳамда ультра кенг бурчакли камераларга эга бўлади. Хусусан, иккала смартфон ҳам 200 мегапикселлик асосий сенсор ҳамда 50 мегапикселлик кенг бурчакли объектив билан жиҳозланади. Бироқ қурилмалар орасидаги асосий суратга олиш имкониятларидаги тафовут айнан телефото объективга бориб тақалиши кутилмоқда.
Моделлар ўртасидаги асосий фарқларМутахассисларнинг таҳлил қилишича, Galaxy S27 Ultra модели илғор имкониятларини сақлаб қолган ҳолда 5 каррали оптик зоом имкониятига эга 50 мегапикселлик перископ камера билан таъминланади. Шу билан бирга, Galaxy S27 Pro версиясига нисбатан соддалаштирилган — 3 каррали оптик яқинлаштириш функциясига эга 12 мегапикселлик телефото модул ўрнатилиши режалаштирилган. Агар бу маълумотлар ўз тасдиқлигини топса, Pro ва Ultra моделларининг суратга олиш салоҳиятидаги фарқ аввал тахмин қилинганидан ҳам сезиларлироқ даражада фарқ қилади.
Саноат кузатувчиларининг фикрича, Samsung компаниясининг бундай қадам ташлашига халқаро бозорда микрочиплар ва хотира микросхемаларининг нархи ошиб бораётгани сабаб бўлиши мумкин. Қимматроқ перископ модулсиз версияни чиқариш компанияга янги туркумдаги смартфонлар нархини жорий авлод даражасида сақлаб қолишга ва нархларнинг навбатдаги кескин ошиб кетишининг олдини олишга ёрдам беради.
База моделларининг камера хусусиятлариЭТНевс ҳисоботида, шунингдек, туркумнинг бошланғич версиялари бўлган Galaxy S27 ҳамда Galaxy S27+ моделларининг ҳам камера имкониятларига тўхталиб ўтилган. Унга кўра, ушбу базавий қурилмалар камера тизимида катта ўзгаришларга учрамайди. Уларга қуйидаги техник хусусиятлар берилиши кутилмоқда:
- 50 мегапикселлик асосий сенсорли камера
- 12 мегапикселлик ультра кенг бурчакли объектив
- 3 каррали оптик зоом ва 10 мегапикселлик телефото модул
…