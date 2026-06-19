Оёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилди

·19·Техно
Оёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилди

Дунёга ўзининг қулай кроссовкалари билан танилган Аллбирдс бренди кутилмаган трансформацияни амалга оширди. Компания пойабзал бизнесини бутунлай сотиб юборди ва эндиликда Смартбирд номи остида сунъий интеллект (AI) инфратузилмаси бозорига кириб келмоқда. Бу ўзгариш кўплаб таҳлилчилар томонидан Силикон водийсидаги энг ноодатий бурилишлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания ўзининг пойабзал бўлинмасини 43 миллион долларга сотди ва биржа орқали яна 100 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Эндиликда ушбу маблағлар янги йўналишни ривожлантиришга йўналтирилади. Смартбирд компаниясига AWS (Amazon Веб Сервисес) собиқ раҳбари, муҳандислик фанлари доктори Надиа Карлстен бош ижрочи директор (CEO) этиб тайинланди.

Ходимларисиз бошланган янги давр

Қизиқарли жиҳати шундаки, янги компания раҳбари тайинланган вақтда унинг қўл остида ҳали бирорта ходим мавжуд эмас эди. TechCrunch нашрига берган интервюсида Карлстен хоним ҳозирда бутунлай янги жамоа шакллантириш ва офис қидириш билан бандлигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, пойабзал бизнеси билан боғлиқ барча жараёнлар расман якунланган.

Смартбирд компанияси ўзини сунъий интеллект инфратузилмаси провайдери сифатида намоён этмоқда. Улар чуқур ўрганиш (деэп леарнинг) моделларини ўқитиш ва ишга тушириш учун зарур бўлган ҳисоблаш қувватларини тақдим этишни режалаштирмоқда. Бироқ, компания оддий булутли сервислар билан эмас, балки кўпроқ маълумотлар суверенитетига эътибор қаратувчи мижозлар билан ишлашни мақсад қилган.

Маълумотлар хавфсизлиги ва махфийлик устуворлиги

Надиа Карлстеннинг фикрича, Смартбирд бозордаги йирик ўйинчилар ёки необулутли сервислар билан тўғридан-тўғри рақобатлашмайди. Компаниянинг асосий мижозлари сиёсий ёки бизнес сабабларга кўра ўз серверлари устидан тўлиқ назоратни сақлаб қолишни истайдиган ташкилотлар бўлади. Бунга фармацевтика, энергетика, молия ва давлат секторидаги йирик корхоналар мисол бўлиши мумкин.

Ҳозирда кўплаб компаниялар сунъий интеллект воситаларини синовдан ўтказаётган бир пайтда, Смартбирд уларга ўзларининг махсус моделларини бошқариш учун хавфсиз муҳит таклиф қилади. Карлстен йил охирига қадар бир нечта мижозлар учун ҳисоблаш кластерларини ишга туширишни режалаштирмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу соҳада Ҳевлетт Паккард ва Эқуиних каби гигантлар аллақачон ўз хизматларини таклиф этиб келмоқда. Смартбирд учун асосий қийинчилик — ҳали шаклланмаган жамоа билан ушбу рақобатга доц. бериш ва инвесторлар ишончини оқлаш бўлади. Аллбирдснинг бу қадамини баъзилар таваккал деб ҳисобласа, бошқалар уни замонавий технологиялар асрига мослашишнинг ягона йўли деб кўрмоқда.

СмартбирдАллбирдсСунъий IntelлектБизнесТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Т-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошладиТ-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошладиБугун, 18:51Adobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиAdobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиБугун, 18:29Max мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилдиMax мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилдиБугун, 17:52Сунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаСунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаБугун, 17:23Россияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиРоссияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиБугун, 16:54Elon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиElon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди