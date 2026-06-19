Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчи
Сунъий интеллект бозоридаги шиддатли рақобат ва ҳисоблаш қувватларининг қимматлашиши технологик гигантларни тежамкорроқ ечимлар излашга мажбур қилмоқда. Microsoft корпорацияси ўзининг Copilot Коворк хизмати учун OpenAI ва Anthropic моделларидан воз кечиб, Хитойнинг DeepSeek V4 моделига ўтиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу қадам нафақат харажатларни оптималлаштириш, балки сунъий интеллект хизматларини кенгроқ оммага тақдим этиш мақсадида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Microsoft компаниясининг Copilot, агентлар ва платформалар бўйича ижрочи вице-президенти Чарлз Ламанна Ахиос нашрига берган интервюсида сунъий интеллектдан интенсив фойдаланиш харажатларнинг кескин ошишига олиб келишини таъкидлади. Ҳозирда Copilot тизимлари асосан юқори нархдаги GPT-4 ва бошқа илғор моделларга таянади. Бироқ, фойдаланувчилар сони ортиб бориши билан компаниянинг рентабеллик кўрсаткичларини сақлаб қолиш қийинлашмоқда.
Тежамкорлик ва самарадорлик мувозанатиMicrosoft яқин ҳафталар ичида Copilot Коворкнинг арзонроқ версиясини ишга туширишни режалаштирмоқда. Гарчи компания айнан қайси моделдан фойдаланишини расман тасдиқламаган бўлса-да, мутахассислар асосий номзод сифатида DeepSeek V4 моделини кўрсатишмоқда. Мазкур модел ўзининг юқори унумдорлиги ва рақобатчиларига қараганда бир неча баробар арзонлиги билан ажралиб туради.
DeepSeek стартапи яқинда ўзининг флагман модели бўлмиш V4-Pro нархини 75 фоизга туширганини эълон қилди. Бу эса уни бозордаги энг жозибадор ечимлардан бирига айлантирди. Айниқса, корпоратив мижозлар учун сунъий интеллект агентларини яратишда бундай нарх сиёсати ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, DeepSeek 2026-йил июн ойи ҳолатига кўра корпоратив сунъий интеллект хизматлари тоифасида энг тез ривожланаётган дастурий таъминот етказиб берувчиси деб топилган.
Геосиёсий вазият ва бозор истиқболлариҚизиғи шундаки, АҚШ ҳукумати ҳозирча DeepSeek стартапини миллий хавфсизликка таҳдид солувчи компаниялар рўйхатига (қора рўйхатга) киритишдан тийилмоқда. Бу эса Microsoft каби Америка компанияларига ушбу технологиядан қонуний фойдаланиш имконини беради. Экспертларнинг фикрича, агар Microsoft ушбу ўтишни муваффақиятли амалга оширса, бошқа технологик гигантлар ҳам арзонроқ муқобил моделларга эътибор қарата бошлайди.
Хулоса қилиб айтганда, Microsoft'нинг ушбу стратегияси қуйидаги мақсадларни кўзлайди:
- Copilot хизмати нархини пасайтириш орқали фойдаланувчилар қамровини кенгайтириш;
- OpenAI ва Anthropic каби етказиб берувчиларга бўлган қарамликни камайтириш;
- Сунъий интеллект агентлари бозорида юқори рентабелликни сақлаб қолиш;
- Рақобатбардош нархлар орқали корпоратив мижозларни жалб қилиш.
…