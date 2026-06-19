Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчи

·0·Техно
Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчи

Сунъий интеллект бозоридаги шиддатли рақобат ва ҳисоблаш қувватларининг қимматлашиши технологик гигантларни тежамкорроқ ечимлар излашга мажбур қилмоқда. Microsoft корпорацияси ўзининг Copilot Коворк хизмати учун OpenAI ва Anthropic моделларидан воз кечиб, Хитойнинг DeepSeek V4 моделига ўтиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу қадам нафақат харажатларни оптималлаштириш, балки сунъий интеллект хизматларини кенгроқ оммага тақдим этиш мақсадида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Microsoft компаниясининг Copilot, агентлар ва платформалар бўйича ижрочи вице-президенти Чарлз Ламанна Ахиос нашрига берган интервюсида сунъий интеллектдан интенсив фойдаланиш харажатларнинг кескин ошишига олиб келишини таъкидлади. Ҳозирда Copilot тизимлари асосан юқори нархдаги GPT-4 ва бошқа илғор моделларга таянади. Бироқ, фойдаланувчилар сони ортиб бориши билан компаниянинг рентабеллик кўрсаткичларини сақлаб қолиш қийинлашмоқда.

Тежамкорлик ва самарадорлик мувозанати

Microsoft яқин ҳафталар ичида Copilot Коворкнинг арзонроқ версиясини ишга туширишни режалаштирмоқда. Гарчи компания айнан қайси моделдан фойдаланишини расман тасдиқламаган бўлса-да, мутахассислар асосий номзод сифатида DeepSeek V4 моделини кўрсатишмоқда. Мазкур модел ўзининг юқори унумдорлиги ва рақобатчиларига қараганда бир неча баробар арзонлиги билан ажралиб туради.

DeepSeek стартапи яқинда ўзининг флагман модели бўлмиш V4-Pro нархини 75 фоизга туширганини эълон қилди. Бу эса уни бозордаги энг жозибадор ечимлардан бирига айлантирди. Айниқса, корпоратив мижозлар учун сунъий интеллект агентларини яратишда бундай нарх сиёсати ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, DeepSeek 2026-йил июн ойи ҳолатига кўра корпоратив сунъий интеллект хизматлари тоифасида энг тез ривожланаётган дастурий таъминот етказиб берувчиси деб топилган.

Геосиёсий вазият ва бозор истиқболлари

Қизиғи шундаки, АҚШ ҳукумати ҳозирча DeepSeek стартапини миллий хавфсизликка таҳдид солувчи компаниялар рўйхатига (қора рўйхатга) киритишдан тийилмоқда. Бу эса Microsoft каби Америка компанияларига ушбу технологиядан қонуний фойдаланиш имконини беради. Экспертларнинг фикрича, агар Microsoft ушбу ўтишни муваффақиятли амалга оширса, бошқа технологик гигантлар ҳам арзонроқ муқобил моделларга эътибор қарата бошлайди.

Хулоса қилиб айтганда, Microsoft'нинг ушбу стратегияси қуйидаги мақсадларни кўзлайди:

  • Copilot хизмати нархини пасайтириш орқали фойдаланувчилар қамровини кенгайтириш;
  • OpenAI ва Anthropic каби етказиб берувчиларга бўлган қарамликни камайтириш;
  • Сунъий интеллект агентлари бозорида юқори рентабелликни сақлаб қолиш;
  • Рақобатбардош нархлар орқали корпоратив мижозларни жалб қилиш.
Агар ушбу режа амалга ошса, сунъий интеллект бозори янги босқичга чиқади — эндиликда нафақат технологиянинг қуввати, балки унинг иқтисодий самарадорлиги ҳам биринчи ўринга чиқади.

MicrosoftCopilotDeepSeekOpenAIСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаҚорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаБугун, 22:49Европа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиЕвропа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиБугун, 22:24Бошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаБошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаБугун, 21:58Тинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиТинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиБугун, 21:50АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?Бугун, 21:27Google Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиGoogle Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди