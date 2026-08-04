Энсо Мареска Манчестер Сити таркибидаги етишмаётган қисмни қидирмоқда
Енсо Мареска Манчестер Сити таркибида катта ўзгаришлар шарт емаслигини, аммо кетган етакчилар ўрнини босадиган тажрибали футболчилар зарурлигини таъкидлади. Бернардо Силва, Жон Стонс ва Натан Аке жамоани тарк етгани сабабли мураббий трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда.
Пеп Гвардиоланинг ўн йиллик тарихий ҳукмронлигидан сўнг Манчестер Сити жамоасида бош мураббийлик лавозимини эгаллаган Энсо Мареска клубда катта ўзгаришларга эҳтиёж йўқлигини, бироқ таркибга тажриба қўшиш муҳимлигини таъкидлади. Гвардиола қўл остида барча мумкин бўлган совринларни ютган мукаммал механизмни қабул қилиб олган 46 ёшли мутахассис жамоанинг элита даражасини сақлаб қолиш учун трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даилй Маил хабар беришича, Бернардо Силва, Жон Стонс ва Натан Аке каби тажрибали футболчиларнинг кетиши мураббийни жиддий қадамлар ташлашга мажбур қилган. Шунга қарамай, италиялик мутахассис таркибни кескин янгилаш шарт эмаслигини, бироқ кетган етакчиларнинг ўрнини боса оладиган тажрибали ўйинчилар зарурлигини яхши тушунади. Энсо Мареска бу борада шундай деди: «Хайриятки, бу кўп ўзгаришларга муҳтож бўлмаган жамоа. Шу билан бирга, ҳаммамиз билганимиздек, клуб Бернардо, Жон ва Натан каби тажрибали муҳим футболчилардан айрилди».
Келажак учун трансферлар ва ёш истеъдодларМанчестер Сити раҳбарияти келажакни ўйлаб, ёш футболчиларни жалб этиш устида ҳам ишламоқда. Хусусан, клуб Лила жамоасининг ўсмир иқтидори Айюб Буадди билан шартнома имзолашга яқин турибди. Марокаш сафида 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатган 18 ёшли ярим ҳимоячи Эллиот Андерсонинг 116 миллион фунт стерлинглик трансферини тўлдириши кутилмоқда.
Шунга қарамай, ёш истеъдодлар келажак пойдеворини қурса-да, Мареска кетган фахрийлар ўрнини эгаллаши мумкин бўлган тажрибали профессионал ўйинчиларни фаол равишда қидирмоқда. Манчестер Сити қанот футболчилари ва ўнг қанот ҳимоячиларини диққат билан кузатиб бормоқда. Хусусан, Челси ҳимоячиси Мало Гюсто ва қанот ҳужумчиси Педро Нетонинг номлари жамоа билан жиддий боғланмоқда.
Трансферлар бозоридаги музокаралар ва таркибдаги ўзгаришларТаркибдаги тажрибали футболчилар мувозанатини сақлаш ҳар қачонгидан ҳам долзарб бўлиб турибди, айниқса Реал Мадрид Родрини ўз сафига қўшиб олишга интилаётган бир пайтда бу масала янада муҳим аҳамият касб этмоқда. Клубнинг спорт директори Уго Виана Жанубий Кореядаги мавсумолди турнир вақтида мазкур музокараларни бошқариш учун махсус йўл олди.
Уго Виана бир вақтнинг ўзида бир нечта трансфер битимларини мувофиқлаштирмоқда. Булар қаторига Тоттенхем қизиқиш билдираётган Савино трансфери ҳамда Марсельььь дарвозабони Жеронимо Руллининг кутилаётган ўтишини киритиш мумкин. Мареска ўз навбатида тактик жумбоқни якунлаш учун тўғри номзодларни топишда скаутлар ва раҳбарият билан доимий мулоқотда эканини тасдиқлади.
«Уго бу ерда, бош директор Ферран Сориано ҳам шу ерда ва биз нимадир қилиш кераклигини ҳар куни муҳокама қиламиз», дея қўшимча қилди Мареска. «Албатта, амалга оширишимиз керак бўлган ишлар бор. Биз ҳар куни алоқадамиз. Трансфер ойнаси очиқ экан, ҳар қандай нарса содир бўлиши мумкин».
…