Энсо Мареска Манчестер Сити таркибидаги етишмаётган қисмни қидирмоқда

·60·Спорт
Энсо Мареска Манчестер Сити таркибидаги етишмаётган қисмни қидирмоқда
Қисқача

Енсо Мареска Манчестер Сити таркибида катта ўзгаришлар шарт емаслигини, аммо кетган етакчилар ўрнини босадиган тажрибали футболчилар зарурлигини таъкидлади. Бернардо Силва, Жон Стонс ва Натан Аке жамоани тарк етгани сабабли мураббий трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда.

Пеп Гвардиоланинг ўн йиллик тарихий ҳукмронлигидан сўнг Манчестер Сити жамоасида бош мураббийлик лавозимини эгаллаган Энсо Мареска клубда катта ўзгаришларга эҳтиёж йўқлигини, бироқ таркибга тажриба қўшиш муҳимлигини таъкидлади. Гвардиола қўл остида барча мумкин бўлган совринларни ютган мукаммал механизмни қабул қилиб олган 46 ёшли мутахассис жамоанинг элита даражасини сақлаб қолиш учун трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даилй Маил хабар беришича, Бернардо Силва, Жон Стонс ва Натан Аке каби тажрибали футболчиларнинг кетиши мураббийни жиддий қадамлар ташлашга мажбур қилган. Шунга қарамай, италиялик мутахассис таркибни кескин янгилаш шарт эмаслигини, бироқ кетган етакчиларнинг ўрнини боса оладиган тажрибали ўйинчилар зарурлигини яхши тушунади. Энсо Мареска бу борада шундай деди: «Хайриятки, бу кўп ўзгаришларга муҳтож бўлмаган жамоа. Шу билан бирга, ҳаммамиз билганимиздек, клуб Бернардо, Жон ва Натан каби тажрибали муҳим футболчилардан айрилди».

Келажак учун трансферлар ва ёш истеъдодлар

Манчестер Сити раҳбарияти келажакни ўйлаб, ёш футболчиларни жалб этиш устида ҳам ишламоқда. Хусусан, клуб Лила жамоасининг ўсмир иқтидори Айюб Буадди билан шартнома имзолашга яқин турибди. Марокаш сафида 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатган 18 ёшли ярим ҳимоячи Эллиот Андерсонинг 116 миллион фунт стерлинглик трансферини тўлдириши кутилмоқда.

Шунга қарамай, ёш истеъдодлар келажак пойдеворини қурса-да, Мареска кетган фахрийлар ўрнини эгаллаши мумкин бўлган тажрибали профессионал ўйинчиларни фаол равишда қидирмоқда. Манчестер Сити қанот футболчилари ва ўнг қанот ҳимоячиларини диққат билан кузатиб бормоқда. Хусусан, Челси ҳимоячиси Мало Гюсто ва қанот ҳужумчиси Педро Нетонинг номлари жамоа билан жиддий боғланмоқда.

Трансферлар бозоридаги музокаралар ва таркибдаги ўзгаришлар

Таркибдаги тажрибали футболчилар мувозанатини сақлаш ҳар қачонгидан ҳам долзарб бўлиб турибди, айниқса Реал Мадрид Родрини ўз сафига қўшиб олишга интилаётган бир пайтда бу масала янада муҳим аҳамият касб этмоқда. Клубнинг спорт директори Уго Виана Жанубий Кореядаги мавсумолди турнир вақтида мазкур музокараларни бошқариш учун махсус йўл олди.

Уго Виана бир вақтнинг ўзида бир нечта трансфер битимларини мувофиқлаштирмоқда. Булар қаторига Тоттенхем қизиқиш билдираётган Савино трансфери ҳамда Марсельььь дарвозабони Жеронимо Руллининг кутилаётган ўтишини киритиш мумкин. Мареска ўз навбатида тактик жумбоқни якунлаш учун тўғри номзодларни топишда скаутлар ва раҳбарият билан доимий мулоқотда эканини тасдиқлади.

«Уго бу ерда, бош директор Ферран Сориано ҳам шу ерда ва биз нимадир қилиш кераклигини ҳар куни муҳокама қиламиз», дея қўшимча қилди Мареска. «Албатта, амалга оширишимиз керак бўлган ишлар бор. Биз ҳар куни алоқадамиз. Трансфер ойнаси очиқ экан, ҳар қандай нарса содир бўлиши мумкин».

Энсо МарескаМанчестер СитиТрансферларAPЛФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиСалоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиБугун, 22:02Барселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБарселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБугун, 21:58Михаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинМихаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинБугун, 21:56«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?Бугун, 21:29Ноттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилдиНоттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилдиБугун, 21:13Милан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш борМилан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш борБугун, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда