Хитой SpaceX билан рақобатда: Лонг Марч 8A 23 та интернет-сунъий йўлдошини учирди

·31·Техно
Хитой SpaceX билан рақобатда: Лонг Марч 8A 23 та интернет-сунъий йўлдошини учирди
Қисқача

Хитой 4-август куни Пекин вақти билан соат 16:52 да Ҳайнан оролидаги тижорат космодромидан «Чанчжен-8A» (Лонг Марч 8A) ракетаси ёрдамида 23 та паст орбитадаги интернет-сунъий йўлдошини белгиланган орбитага муваффақиятли чиқарди. Бу парвоз янгиланган ракетанинг комплекс модернизациядан кейинги илк синови бўлди ва унинг юк кўтариш қобилияти ошгани тасдиқланди.

Хитой паст орбитали интернет-сунъий йўлдошларининг навбатдаги гуруҳини муваффақиятли фазовий орбитага чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур муҳим аэрокосмик тадбир 4-август куни Пекин вақти билан соат 16:52 да Ҳайнан оролидаги тижорат космодромидан амалга оширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу кенг кўламли миссия учун модернизация қилинган «Чанчжен-8A» (Лонг Марч 8A) ташувчи ракетасидан фойдаланилган. Хитой расмийлари тарқатган маълумотларга кўра, барча 23 та замонавий аппарат белгиланган орбитага муваффақиятли етказиб берилган ва космик тармоқни кенгайтириш йўлида навбатдаги муҳим қадам қўйилган.

Модернизация қилинган ракета имкониятлари

Мазкур парвоз янгиланган «Чанчжен-8A» ракетасининг комплекс модернизациядан кейинги илк синови бўлди. Мутахассислар ушбу парвоз давомида янгиланган тизимларнинг иш фаолиятини тўлиқ текшириб кўрдилар ва ракетанинг юк кўтариш қобилияти сезиларли даражада ошганини тасдиқладилар.

Экспертларнинг фикрича, техник имкониятларнинг кенгайиши келгусида глобал миқёсдаги оммавий сунъий йўлдош гуруҳларини шакллантириш жараёнини янада самарали ва тезкор амалга ошириш имконини беради. Шунингдек, миссия доирасида бир қатор илғор технологиялар синовдан ўтказилди.

Тезкор ишга тушириш режими

Амалиёт давомида тайёргарлик жараёнлари оптималлаштирилиб, предстарт операцияларининг умумий самарадорлиги сезиларли даражада оширилди. Бу эса космик соҳада Хитойнинг технологик салоҳияти тобора ортиб бораётганини кўрсатади.

Мазкур муваффақиятли парвознинг энг асосий ютуқларидан бири сунъий йўлдошларни тўғридан-тўғри мақсадли орбитага чиқариш режими илк бор амалга оширилганидир. Бунинг натижасида қурилмалар ўз иш фаолиятини сезиларли даражада эртароқ бошлаш имкониятига эга бўлди.

Анъанавий усуллардан фарқли ўлароқ, бу сафар аппаратларга ўз орбитасини ойлар давомида мустақил равишда кўтариб бориш талаб этилмади. Бундай ёндашув космик интернет тармоқларини кенгайтириш ва уларни эксплуатацияга киритиш муддатларини кескин қисқартиради.

ХитойКосмосИнтернетЛонг Марч 8ASpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20Техас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиТехас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиБугун, 20:57Spotify сунъий интеллект ёрдамида треклар учун ремикс яратиш воситасини кенгайтирмоқдаSpotify сунъий интеллект ёрдамида треклар учун ремикс яратиш воситасини кенгайтирмоқдаБугун, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди