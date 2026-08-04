Хитой SpaceX билан рақобатда: Лонг Марч 8A 23 та интернет-сунъий йўлдошини учирди
Хитой 4-август куни Пекин вақти билан соат 16:52 да Ҳайнан оролидаги тижорат космодромидан «Чанчжен-8A» (Лонг Марч 8A) ракетаси ёрдамида 23 та паст орбитадаги интернет-сунъий йўлдошини белгиланган орбитага муваффақиятли чиқарди. Бу парвоз янгиланган ракетанинг комплекс модернизациядан кейинги илк синови бўлди ва унинг юк кўтариш қобилияти ошгани тасдиқланди.
Хитой паст орбитали интернет-сунъий йўлдошларининг навбатдаги гуруҳини муваффақиятли фазовий орбитага чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур муҳим аэрокосмик тадбир 4-август куни Пекин вақти билан соат 16:52 да Ҳайнан оролидаги тижорат космодромидан амалга оширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу кенг кўламли миссия учун модернизация қилинган «Чанчжен-8A» (Лонг Марч 8A) ташувчи ракетасидан фойдаланилган. Хитой расмийлари тарқатган маълумотларга кўра, барча 23 та замонавий аппарат белгиланган орбитага муваффақиятли етказиб берилган ва космик тармоқни кенгайтириш йўлида навбатдаги муҳим қадам қўйилган.
Модернизация қилинган ракета имкониятлариМазкур парвоз янгиланган «Чанчжен-8A» ракетасининг комплекс модернизациядан кейинги илк синови бўлди. Мутахассислар ушбу парвоз давомида янгиланган тизимларнинг иш фаолиятини тўлиқ текшириб кўрдилар ва ракетанинг юк кўтариш қобилияти сезиларли даражада ошганини тасдиқладилар.
Экспертларнинг фикрича, техник имкониятларнинг кенгайиши келгусида глобал миқёсдаги оммавий сунъий йўлдош гуруҳларини шакллантириш жараёнини янада самарали ва тезкор амалга ошириш имконини беради. Шунингдек, миссия доирасида бир қатор илғор технологиялар синовдан ўтказилди.
Тезкор ишга тушириш режимиАмалиёт давомида тайёргарлик жараёнлари оптималлаштирилиб, предстарт операцияларининг умумий самарадорлиги сезиларли даражада оширилди. Бу эса космик соҳада Хитойнинг технологик салоҳияти тобора ортиб бораётганини кўрсатади.
Мазкур муваффақиятли парвознинг энг асосий ютуқларидан бири сунъий йўлдошларни тўғридан-тўғри мақсадли орбитага чиқариш режими илк бор амалга оширилганидир. Бунинг натижасида қурилмалар ўз иш фаолиятини сезиларли даражада эртароқ бошлаш имкониятига эга бўлди.
Анъанавий усуллардан фарқли ўлароқ, бу сафар аппаратларга ўз орбитасини ойлар давомида мустақил равишда кўтариб бориш талаб этилмади. Бундай ёндашув космик интернет тармоқларини кенгайтириш ва уларни эксплуатацияга киритиш муддатларини кескин қисқартиради.
…