Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқда

·5·Техно
Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқда
Қисқача

Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи 5-август куни Ой сиртидаги Ейнштейн кратери яқинига қулаб тушиши кутилмоқда. Оғирлиги тахминан 4000 килограмм бўлган босқич Ойга 2,43 км/с тезликда урилиб, диаметри 17 метрдан ортиқ кратер ҳосил қилиши мумкин. NASAнинг Лунар Реконнаиссансе Орбитер (ЛРО) ва Жанубий Кореянинг КАСА агентлигига тегишли Данури аппарати тўқнашув оқибатларини кузатади.

Жорий йилнинг январ ойида Firefly Аэроспасе ҳамда испасе ой миссияларини фазога олиб чиққан Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи 5-август куни Ой сиртига бориб урилиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур режалаштирилмаган тўқнашув олимларга табиий жараёнларни ўрганиш ва янги илмий маълумотларни йиғиш учун ноёб имконият тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳисоб-китобларга кўра, оғирлиги тахминан 4000 килограммни ва ҳажми беш қаватли бинодек келадиган ракетанинг юқори қисми Ойга 2,43 км/с тезликда яқинлашмоқда. Ерга яқинлашувчи объектларни ўрганиш маркази (КНEОС) маълумотларига асосан, унинг қулаш ҳудуди Ойнинг кўринадиган томонидаги Эйнштейн кратери яқинига тўғри келади. Потенциал тўқнашувни биринчи бўлиб аниқлаган астроном Билл Грейнинг фикрича, ҳодиса натижасида диаметри 17 метрдан ортиқ бўлган янги кратер ҳосил бўлиши мумкин.

NASA Илмий миссиялар дастурлари директори Жулианна Шайманнинг сўзларига кўра, ракета траекториясининг ўзгаришига қуёш фаоллиги ва тортишиш кучининг ўзаро таъсири сабаб бўлган. Компания барча стандарт пассивация жараёнларини, жумладан, қолдиқ ёқилғини чиқариб юбориш ва фаол тизимларни ўчиришни амалга оширган. Бироқ Ер–Ой–Қуёш тизимидаги юқори энергетик траекторияларда пастки орбитадаги каби бошқариладиган қайтиш сценарийларини қўллаш имконсиз.

Илмий кузатувлар ва оқибатлар

Атмосфера мавжуд эмаслиги сабабли ракетанинг босқичи зарбадан олдин секинлашмайди ва кинетик энергиянинг катта қисми тўғридан-тўғри сиртга ўтади. Мутахассисларнинг баҳолашича, тўқнашув натижасида кўтарилган реголит ўнлаб километр баландликка отилиши, айрим заррачалар эса вақтинча очиқ космосга чиқиб кетиши мумкин. Ушбу чақнашни Ер турар жойларидан оддий кўз билан кўриб бўлмаса-да, сезгир телескоплар уни қайд эта олади.

Ҳодисадан сўнг NASA ўн йилдан бери Ой сиртини хариталаштириб келаётган Лунар Реконнаиссансе Орбитер (ЛРО) аппарати ёрдамида қулаш жойини ўрганиб чиқади. Шунингдек, Жанубий Кореянинг КАСА космик агентлиги ҳам Данури аппарати орқали жараённи кузатишни режалаштирган. Олинган маълумотлар чанг отилишининг тузилиши ҳамда илгари яширин бўлган сирт қатламларини тушунишга ёрдам беради.

Келажакдаги космик хавфсизлик

Бу сунъий объектнинг Ой билан тўқнашишидаги илк ҳолат эмас. 2009-йилда NASA Atlas 5 ракетасининг Сентаур босқичини Кабус кратерига йўналтириб, ЛКРОСС аппарати орқали музлатилган сув изларини қидирган бўлса, 2022 йилда Хитойнинг Лонг Марч 3B ракетаси ҳам Ойнинг нариги томонига қулаган эди.

Ойдаги инфратузилмани ривожлантириш режалари ва миссиялар сонининг ошиши фонида бундай ҳолатлар долзарблашиб бормоқда. Келгусида космик аппаратларга зарар етказиш хавфини камайтириш мақсадида SpaceX ва NASA Ер–Ой–Қуёш тизимидаги юқори босқичларни утилизация қилишнинг янги усулларини жиддий равишда ўрганишмоқда.

Falcon 9NASASpaceXОйКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаБугун, 18:59Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиSpotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиБугун, 18:59DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиDeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиБугун, 18:25Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиРунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиБугун, 18:23NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиNASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиБугун, 17:57Base Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиBase Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди