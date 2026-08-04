Милан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш бор

·36·Спорт
Милан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш бор
Қисқача

Кристал Пелас ва Евертон Фофананинг трансфери бўйича дастлабки сўровлар билан чиқди, Милан еса футболчи учун тахминан 20 миллион евро талаб қилмоқда. "Россонерилар" раҳбарияти яримҳимоядаги тиғизлик сабаб Фофанани сотишга тайёр, бу қарорни футболчининг агенти ҳам маъқуллаган. Бироқ Фофана Милан сафида қолиб, ўз ўрни учун курашмоқчи ва муҳим учрашувларда, жумладан, Интерга қарши баҳсда бош мураббий Аморимнинг ишончини қозонишга интилмоқда.

Милан клубининг франциялик яримҳимоячиси трансфер бозорида асосий эътибор марказида бўлиб турибди. GOAL.com хабар беришича, футболчининг хизматига Англия Премер-лигасининг икки вакили қизиқиш билдирмоқда ва унинг тақдири яқин кунларда ҳал қилиниши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, „россонерилар“ раҳбарияти яримҳимоядаги тиғизликни бартараф этиш мақсадида Фофанани сотувга қўйишга тайёр. Клуб собиқ Монако футболчининг трансфер ҳуқуқи учун тахминан 20 миллион евро талаб қилмоқда ва бу қарор футболчининг агенти томонидан ҳам маъқулланган.

Англия клубларининг қизиқиши

Ҳозирги вақтда APЛнинг иккита клуби — Кристал Пелас ва Эвертон жамоалари яримҳимоячининг трансфери юзасидан дастлабки сўровлар билан чиқишган. Инглиз клублари ўз таркибини кучайтириш учун тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олиш ниятида.

Шунга қарамай, франциялик футболчининг ўзига хос позицияси мавжуд. Манбага кўра, Фофана клубни тарк этишни хоҳламаяпти ва Милан сафида қолиб, ўз ўрни учун курашиш ниятида қатъий турибди.

Мураббий ишончини қозониш

Футболчи олдинда турган муҳим учрашувларда, жумладан, Интер жамоасига қарши баҳсда бош мураббий Аморимнинг ишончини оқлашга ҳаракат қилади. У келгуси мавсум олдидан мураббий ва жамоа бошқарувини ўзининг керакли ўйинчи эканлигига ишонтирмоқчи.

Милан учун бу мавсумдаги синовлар жуда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, мураббийлар штаби ҳар бир футболчидан максимал даражада фойдаланишни режалаштирган. Фофананинг келажаги эса унинг майдондаги ҳаракатлари ва трансфер ойнасининг сўнгги кунларидаги музокараларга боғлиқ бўлади.

МиланФофанаТрансферларAPЛФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиСалоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиБугун, 22:02Барселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБарселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБугун, 21:58Михаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинМихаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинБугун, 21:56«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?Бугун, 21:29Ноттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилдиНоттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилдиБугун, 21:13Энсо Мареска Манчестер Сити таркибидаги етишмаётган қисмни қидирмоқдаЭнсо Мареска Манчестер Сити таркибидаги етишмаётган қисмни қидирмоқдаБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда