Милан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш бор
Кристал Пелас ва Евертон Фофананинг трансфери бўйича дастлабки сўровлар билан чиқди, Милан еса футболчи учун тахминан 20 миллион евро талаб қилмоқда. "Россонерилар" раҳбарияти яримҳимоядаги тиғизлик сабаб Фофанани сотишга тайёр, бу қарорни футболчининг агенти ҳам маъқуллаган. Бироқ Фофана Милан сафида қолиб, ўз ўрни учун курашмоқчи ва муҳим учрашувларда, жумладан, Интерга қарши баҳсда бош мураббий Аморимнинг ишончини қозонишга интилмоқда.
Милан клубининг франциялик яримҳимоячиси трансфер бозорида асосий эътибор марказида бўлиб турибди. GOAL.com хабар беришича, футболчининг хизматига Англия Премер-лигасининг икки вакили қизиқиш билдирмоқда ва унинг тақдири яқин кунларда ҳал қилиниши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, „россонерилар“ раҳбарияти яримҳимоядаги тиғизликни бартараф этиш мақсадида Фофанани сотувга қўйишга тайёр. Клуб собиқ Монако футболчининг трансфер ҳуқуқи учун тахминан 20 миллион евро талаб қилмоқда ва бу қарор футболчининг агенти томонидан ҳам маъқулланган.
Англия клубларининг қизиқишиҲозирги вақтда APЛнинг иккита клуби — Кристал Пелас ва Эвертон жамоалари яримҳимоячининг трансфери юзасидан дастлабки сўровлар билан чиқишган. Инглиз клублари ўз таркибини кучайтириш учун тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олиш ниятида.
Шунга қарамай, франциялик футболчининг ўзига хос позицияси мавжуд. Манбага кўра, Фофана клубни тарк этишни хоҳламаяпти ва Милан сафида қолиб, ўз ўрни учун курашиш ниятида қатъий турибди.
Мураббий ишончини қозонишФутболчи олдинда турган муҳим учрашувларда, жумладан, Интер жамоасига қарши баҳсда бош мураббий Аморимнинг ишончини оқлашга ҳаракат қилади. У келгуси мавсум олдидан мураббий ва жамоа бошқарувини ўзининг керакли ўйинчи эканлигига ишонтирмоқчи.
Милан учун бу мавсумдаги синовлар жуда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, мураббийлар штаби ҳар бир футболчидан максимал даражада фойдаланишни режалаштирган. Фофананинг келажаги эса унинг майдондаги ҳаракатлари ва трансфер ойнасининг сўнгги кунларидаги музокараларга боғлиқ бўлади.
…