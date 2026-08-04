Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси кескинлашди
Apple OpenAI компаниясига қарши суд жараёнини кучайтириб, технологиялари ва тижорат сирлари ноқонуний ўзлаштирилгани ҳақидаги даъволар асосида дастлабки тақиқ киритилишини талаб қилмоқда. Янги суд ҳужжатларида Чанг Лиу, Танг Ев Тан, OpenAI фонди ҳамда Жонй Иве асос солган ио қурилмалари стартапи бўйича тезкор тергов ўтказиш сўралган, текширувларда яна 11 нафар собиқ Apple ходими ишга алоқадор ёки гувоҳ бўлиши мумкинлиги аниқланган.
Apple компанияси сунъий интеллект соҳасидаги етакчилардан бири бўлган OpenAI'га нисбатан суд жараёнини янада кучайтириб, дастлабки тақиқ киритилишини талаб қилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бу қадам iPhone ишлаб чиқарувчининг технологиялари ва тижорат сирлари ноқонуний ўзлаштирилгани ҳақидаги даъволар фонида ташланмоқда. Компания мазкур суд ишида собиқ ходимларнинг иштироки кўлами аввал ўйланганидан ҳам кенгроқ бўлиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги суд ҳужжатларига кўра, Apple айблланаётган собиқ ходимлар — катта тизим муҳандиси Чанг Лиу ва бош аппарат таъминоти директори Танг Ев Тан, шунингдек, OpenAI фонди ҳамда Apple'нинг собиқ бош дизайнери Жонй Иве томонидан асос солинган ио қурилмалар стартапи бўйича тезкор тергов ҳаракатларини ўтказишни сўрамоқда. Текширувлар натижасида яна 11 нафар собиқ Apple ходими ушбу ишга алоқадор бўлиши ёки гувоҳ сифатида қатнашгани аниқланган.
Янги далиллар ва ошкор бўлган тафсилотларМазкур ҳуқуқий низо Apple ўзининг интеллектуал мулкини ҳимоя қилишда янги далилларга эга бўлганидан далолат беради. Тақдим этилган материалларда келтирилишича, компаниянинг яна бир собиқ ходими OpenAI'даги суҳбатдан олдин Чанг Лиу ва Ю-Тинг Пенг билан учрашиб, эълон қилинмаган маҳсулотларга оид махфий маълумотларни муҳокама қилган. Шунингдек, бошқа бир ходим OpenAI'га ўтишидан олдин махфий ҳужжатларнинг скриншотларини сақлаб олгани аниқланган.
Бундан ташқари, Apple даъво қилишича, судга мурожаат қилинганидан кейин OpenAI'да ишлаётган бир нечта собиқ ходимлар компаниядан кетиш вақтида ўзлари билан олиб кетган иш қурилмаларини қайтариш масаласида алоқага чиққан. Ушбу ҳолатлар ҳуқуқ-тартибот идораларини интеллектуал мулк ўғирланиши ортида янада кўпроқ шахслар турганига гумон қилишга ундамоқда.
OpenAI'нинг расмий муносабатиЎз навбатида, OpenAI компанияси Apple'нинг даъволарини ва дастлабки тақиқ киритиш бўйича талабини кескин рад этди. OpenAI баёнотида таъкидланишича, тақиқ сўрови ёлғон маълумотларга асосланган бўлиб, мутлақо асоссиздир, чунки компания Apple'нинг ҳеч қандай тижорат сирларига эга бўлишни истамайди ва улардан фойдаланмайди.
Сунъий интеллект модели яратувчилари ўз эътиборини илғор технологиялар ва янги маҳсулотларни ишлаб чиқишга қаратганини таъкидлаб, Apple илгари йўл қўйган хатоларга ҳам эътибор қаратди. Жумладан, OpenAI'нинг таъкидлашича, Apple ўз хавфсизлик қоидаларининг етарли даражада эмаслиги туфайли собиқ ходимларнинг тизимга кириш имкониятини сақлаб қолганини тан олишдан бош тортган ва алоқа жараёнида турли хатоликларга йўл қўйган.
…