Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси кескинлашди

·44·Техно
Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси кескинлашди
Қисқача

Apple OpenAI компаниясига қарши суд жараёнини кучайтириб, технологиялари ва тижорат сирлари ноқонуний ўзлаштирилгани ҳақидаги даъволар асосида дастлабки тақиқ киритилишини талаб қилмоқда. Янги суд ҳужжатларида Чанг Лиу, Танг Ев Тан, OpenAI фонди ҳамда Жонй Иве асос солган ио қурилмалари стартапи бўйича тезкор тергов ўтказиш сўралган, текширувларда яна 11 нафар собиқ Apple ходими ишга алоқадор ёки гувоҳ бўлиши мумкинлиги аниқланган.

Apple компанияси сунъий интеллект соҳасидаги етакчилардан бири бўлган OpenAI'га нисбатан суд жараёнини янада кучайтириб, дастлабки тақиқ киритилишини талаб қилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бу қадам iPhone ишлаб чиқарувчининг технологиялари ва тижорат сирлари ноқонуний ўзлаштирилгани ҳақидаги даъволар фонида ташланмоқда. Компания мазкур суд ишида собиқ ходимларнинг иштироки кўлами аввал ўйланганидан ҳам кенгроқ бўлиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги суд ҳужжатларига кўра, Apple айблланаётган собиқ ходимлар — катта тизим муҳандиси Чанг Лиу ва бош аппарат таъминоти директори Танг Ев Тан, шунингдек, OpenAI фонди ҳамда Apple'нинг собиқ бош дизайнери Жонй Иве томонидан асос солинган ио қурилмалар стартапи бўйича тезкор тергов ҳаракатларини ўтказишни сўрамоқда. Текширувлар натижасида яна 11 нафар собиқ Apple ходими ушбу ишга алоқадор бўлиши ёки гувоҳ сифатида қатнашгани аниқланган.

Янги далиллар ва ошкор бўлган тафсилотлар

Мазкур ҳуқуқий низо Apple ўзининг интеллектуал мулкини ҳимоя қилишда янги далилларга эга бўлганидан далолат беради. Тақдим этилган материалларда келтирилишича, компаниянинг яна бир собиқ ходими OpenAI'даги суҳбатдан олдин Чанг Лиу ва Ю-Тинг Пенг билан учрашиб, эълон қилинмаган маҳсулотларга оид махфий маълумотларни муҳокама қилган. Шунингдек, бошқа бир ходим OpenAI'га ўтишидан олдин махфий ҳужжатларнинг скриншотларини сақлаб олгани аниқланган.

Бундан ташқари, Apple даъво қилишича, судга мурожаат қилинганидан кейин OpenAI'да ишлаётган бир нечта собиқ ходимлар компаниядан кетиш вақтида ўзлари билан олиб кетган иш қурилмаларини қайтариш масаласида алоқага чиққан. Ушбу ҳолатлар ҳуқуқ-тартибот идораларини интеллектуал мулк ўғирланиши ортида янада кўпроқ шахслар турганига гумон қилишга ундамоқда.

OpenAI'нинг расмий муносабати

Ўз навбатида, OpenAI компанияси Apple'нинг даъволарини ва дастлабки тақиқ киритиш бўйича талабини кескин рад этди. OpenAI баёнотида таъкидланишича, тақиқ сўрови ёлғон маълумотларга асосланган бўлиб, мутлақо асоссиздир, чунки компания Apple'нинг ҳеч қандай тижорат сирларига эга бўлишни истамайди ва улардан фойдаланмайди.

Сунъий интеллект модели яратувчилари ўз эътиборини илғор технологиялар ва янги маҳсулотларни ишлаб чиқишга қаратганини таъкидлаб, Apple илгари йўл қўйган хатоларга ҳам эътибор қаратди. Жумладан, OpenAI'нинг таъкидлашича, Apple ўз хавфсизлик қоидаларининг етарли даражада эмаслиги туфайли собиқ ходимларнинг тизимга кириш имкониятини сақлаб қолганини тан олишдан бош тортган ва алоқа жараёнида турли хатоликларга йўл қўйган.

AppleOpenAIТехнологияСудЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиOppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиБугун, 22:23ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиБугун, 22:21NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди