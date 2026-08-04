Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқда

·6·Техно
Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқда
Қисқача

Ҳиндистон ҳукумати УПИ рақамли тўловлар тармоғининг молиявий моделини ўзгартиришга қаратилган қонун лойиҳасини тақдим етди. Ташаббус 2020-йилдан буён амал қилаётган савдогарлар учун нол ставкали режимни қайта кўриб чиқиш ва айрим комиссияларни жорий етиш имконини беради. УПИ июл ойида 23,66 миллиард транзаксияни қайта ишлаб, уларнинг умумий қиймати 29,88 триллион рупийга етган.

Ҳиндистон ҳукумати оммабоп Унифиед Paymeнтс Интерфасе (УПИ) рақамли тўловлар тармоғининг молиявий моделини тубдан ўзгартиришга қаратилган қонун лойиҳасини тақдим этди. Ушбу ташаббус мамлакатда 2020-йилдан буён амал қилиб келаётган ва савдогарлардан комиссия ундирилмаслигини кўзда тутувчи нол ставкали режимни қайта кўриб чиқиш учун ҳуқуқий асос яратиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Натионал Paymeнтс Корпоратион оф Индиа маълумотига кўра, УПИ тизими жорий йилнинг июль ойининг ўзида рекорд даражадаги 23,66 миллиард транзакцияни қайта ишлаган. Уларнинг умумий қиймати эса 29,88 триллион рупийни (тахминан 313,4 миллиард доллар) ташкил этган. Тизимнинг бундай мисли кўрилмаган ўсиши унинг инфратузилмасига юкламани кескин ошириб юборди.

Молиявий барқарорлик ва янги имкониятлар

Ҳиндистонда савдогарлар учун тўловларни бепул қилиш сиёсати халқ орасида тезкор оммалашишни таъминлаш мақсадида 2020-йил январ ойида жорий этилган эди. Бироқ, шундан буён тизим фаолияти асосан давлат субсидиялари ва рағбатлантиришлари эвазига молиялаштириб келинаётганди. Охирги йилларда молия вазирлиги, марказий банк ва хусусий тўлов компаниялари ўртасида тез ўсиб бораётган тармоқни молиялаштириш борасида қизғин баҳслар давом этаётганди.

Пине Лабс финтеч-компанияси бош директори Амриш Рау Х ижтимоий тармоғида мазкур қонун лойиҳасини қўллаб-қувватлаб, тармоқни кенгайтириш ва хавфсизликни таъминлаш учун банклар ҳамда стартаплар доимий инвестицияларга муҳтожлигини таъкидлади. Унинг фикрича, жисмоний шахслар ўртасидаги ўтказмалар бепул қолган ҳолда, тадбиркорлардан айрим комиссиялар ундирилиши тизимни янада барқарор қилади.

Бозор ва таҳлилчиларнинг прогнозлари

Ҳозирча янги қонун лойиҳаси бевосита савдо тўловларини мажбурий жорий этмайди ёки қайси транзакциялар қамраб олинишини аниқ белгилаб бермайди. Ушбу тафсилотлар кейинчалик босқичма-босқич аниқлаштирилиши кўзда тутилган. Шунга қарамай, экспертлар буни Ҳиндистон тўловлар индустрияси учун муҳим даромад манбаининг бошланиши сифатида баҳоламоқда.

Экономик Times нашрининг хабар беришича, расмийлар ҳар қандай савдо комиссияларини барча учун эмас, балки фақат йирик савдогарлар доирасида чеклаш масаласини кўриб чиқмоқда. Жеффериес таҳлилчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, юқори қийматли УПИ транзакцияларига кичик фоиздаги тўловлар киритилса, бу 2028-йилги молиявий йилга бориб йиллик даромадни қўшимча равишда 50 миллиарддан 100 миллиард рупийгача ошириши мумкин.

ҲиндистонУПИФинтечРақамли тўловларИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаFalcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:59Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиSpotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиБугун, 18:59DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиDeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиБугун, 18:25Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиРунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиБугун, 18:23NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиNASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиБугун, 17:57Base Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиBase Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди