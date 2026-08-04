Креиос Спасе ўта паст орбитадаги илк ҳаво двигателли сунъий йўлдошини намойиш этади

·28·Техно
Креиос Спасе ўта паст орбитадаги илк ҳаво двигателли сунъий йўлдошини намойиш этади
Қисқача

Испаниянинг Креиос Спасе стартапи 2027-йилда тахминан 200 километр баландликдаги ўта паст орбитада ишлайдиган, ҳавода ишловчи АБЕП електр двигателига ега илк сунъий йўлдошини учиришни режалаштирмоқда. Қурилма юқори қатламлардаги сийрак газларни йиғиб, улардан електр двигатели учун ишчи тана сифатида фойдаланади ва шу орқали атмосфера қаршилиги сабабли юзага келадиган баландлик йўқотилишини камайтиради.

Испаниянинг Креиос Спасе стартапи космик технологиялар соҳасида муҳим қадам ташлаб, ўта паст орқали ҳаракатланувчи ва ҳавода ишловчи электр двигателига эга илк сунъий йўлдошни синовдан ўтказишга ҳойирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион қурилма 2027-йилда космосга учирилиши режалаштирилган бўлиб, у атроф-муҳитни ўрганиш ва юқори аниқликдаги тасвирларни олиш имкониятини тубдан ўзгартириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳанинг асосий мазмуни АБEП деб номланувчи ҳаво-реактив электр двигател қурилмасини синовдан ўтказишдан иборат. Ушбу технология космик аппаратларга тахминан 200 километр баландликдаги ўта паст ер атрофидаги орбитада фаолият юритиш имконини беради. Бунда аппарат юқори қатламлардаги сийрак газларни ўзига йиғиб, улардан электр двигателлари учун ишчи тана сифатида фойдаланади.

Техник ечимлар ва ҳамкорлик тафсилотлари

Анъанавий сунъий йўлдошлар бундай паст орбитада атмосфера қаршилиги туфайли тезда баландлигини йўқотади. Уларнинг фаолият муддати чекланган бўлиб, бу кўп миқдорда ёқилғи захирасини талаб қилади ёки аппарат оғирлигини оширади. Креиос Спасе ишлаб чиқаётган АБEП тизими эса ана шу муаммони бартараф этишга қаратилган.

Синов тариқасида учириладиган илк сунъий йўлдош Конгсберг НаноАвионикс компаниясининг НаноАвионикс MP42 микроэшик платформаси базасида бунёд этилади. НаноАвионикс мутахассислари платформани миссия талабларига мослаштириб, зарур фойдали юкни ўрнатади, тизим синовларини ўтказади ва бошқарувни тўғридан-тўғри Креиос Спасе мутахассисларига топширишдан олдин тўлиқ тайёр ҳолатга келтиради.

Орбитал тадқиқотлар ва келажак истиқболлари

Режалаштирилган космик миссия давомида бир нечта муҳим вазифалар бажарилиши кўзда тутилган. Жумладан, сунъий йўлдош ўта паст орбитада АБEП двигателининг ишлаш самарадорлигини амалда текшириши, атроф-муҳит параметрларини ўлчаши ҳамда оптик ва яқин инфрақизил диапазонларда бир метрдан кам бўлган аниқликдаги суратларни олиши керак.

Бугунги кунда бундай ўта паст орбиталарга қизиқиш сезиларли даражада ортиб бормоқда. Бунга Ер юзасининг янада батафсил тасвирларини қўлга киритиш ва алоқа кечикишини камайтириш имконияти сабаб бўлмоқда. Бироқ, мазкур йўналиш ҳали ҳам мураккаб муҳандислик ечимларини талаб қилади. Креиос Спасе билан бир қаторда, ушбу технологиялар устида Виридиан Спасе, Европа космик агентлигининг Двигател лабораториялари ҳамда Ҳиндистоннинг Орбитт Спасе компаниялари ҳам фаол иш олиб бормоқда.

Креиос СпасеКосмик технологияларАБEП двигателиСунъий йўлдошИлмий янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20Техас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиТехас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиБугун, 20:57Spotify сунъий интеллект ёрдамида треклар учун ремикс яратиш воситасини кенгайтирмоқдаSpotify сунъий интеллект ёрдамида треклар учун ремикс яратиш воситасини кенгайтирмоқдаБугун, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди