Креиос Спасе ўта паст орбитадаги илк ҳаво двигателли сунъий йўлдошини намойиш этади
Испаниянинг Креиос Спасе стартапи 2027-йилда тахминан 200 километр баландликдаги ўта паст орбитада ишлайдиган, ҳавода ишловчи АБЕП електр двигателига ега илк сунъий йўлдошини учиришни режалаштирмоқда. Қурилма юқори қатламлардаги сийрак газларни йиғиб, улардан електр двигатели учун ишчи тана сифатида фойдаланади ва шу орқали атмосфера қаршилиги сабабли юзага келадиган баландлик йўқотилишини камайтиради.
Испаниянинг Креиос Спасе стартапи космик технологиялар соҳасида муҳим қадам ташлаб, ўта паст орқали ҳаракатланувчи ва ҳавода ишловчи электр двигателига эга илк сунъий йўлдошни синовдан ўтказишга ҳойирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион қурилма 2027-йилда космосга учирилиши режалаштирилган бўлиб, у атроф-муҳитни ўрганиш ва юқори аниқликдаги тасвирларни олиш имкониятини тубдан ўзгартириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳанинг асосий мазмуни АБEП деб номланувчи ҳаво-реактив электр двигател қурилмасини синовдан ўтказишдан иборат. Ушбу технология космик аппаратларга тахминан 200 километр баландликдаги ўта паст ер атрофидаги орбитада фаолият юритиш имконини беради. Бунда аппарат юқори қатламлардаги сийрак газларни ўзига йиғиб, улардан электр двигателлари учун ишчи тана сифатида фойдаланади.
Техник ечимлар ва ҳамкорлик тафсилотлариАнъанавий сунъий йўлдошлар бундай паст орбитада атмосфера қаршилиги туфайли тезда баландлигини йўқотади. Уларнинг фаолият муддати чекланган бўлиб, бу кўп миқдорда ёқилғи захирасини талаб қилади ёки аппарат оғирлигини оширади. Креиос Спасе ишлаб чиқаётган АБEП тизими эса ана шу муаммони бартараф этишга қаратилган.
Синов тариқасида учириладиган илк сунъий йўлдош Конгсберг НаноАвионикс компаниясининг НаноАвионикс MP42 микроэшик платформаси базасида бунёд этилади. НаноАвионикс мутахассислари платформани миссия талабларига мослаштириб, зарур фойдали юкни ўрнатади, тизим синовларини ўтказади ва бошқарувни тўғридан-тўғри Креиос Спасе мутахассисларига топширишдан олдин тўлиқ тайёр ҳолатга келтиради.
Орбитал тадқиқотлар ва келажак истиқболлариРежалаштирилган космик миссия давомида бир нечта муҳим вазифалар бажарилиши кўзда тутилган. Жумладан, сунъий йўлдош ўта паст орбитада АБEП двигателининг ишлаш самарадорлигини амалда текшириши, атроф-муҳит параметрларини ўлчаши ҳамда оптик ва яқин инфрақизил диапазонларда бир метрдан кам бўлган аниқликдаги суратларни олиши керак.
Бугунги кунда бундай ўта паст орбиталарга қизиқиш сезиларли даражада ортиб бормоқда. Бунга Ер юзасининг янада батафсил тасвирларини қўлга киритиш ва алоқа кечикишини камайтириш имконияти сабаб бўлмоқда. Бироқ, мазкур йўналиш ҳали ҳам мураккаб муҳандислик ечимларини талаб қилади. Креиос Спасе билан бир қаторда, ушбу технологиялар устида Виридиан Спасе, Европа космик агентлигининг Двигател лабораториялари ҳамда Ҳиндистоннинг Орбитт Спасе компаниялари ҳам фаол иш олиб бормоқда.
…