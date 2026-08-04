Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошди

·7·Техно
Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошди
Қисқача

Spotify ўз тарихида илк бор 300 миллиондан ортиқ пуллик обуначига ега бўлди. Иккинчи чорак якунларига кўра, хизматнинг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 777 миллион нафарга етиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 12 фоизга ошди, пуллик фойдаланувчилар базаси еса сўнгги чоракда 9 фоизга кенгайди. Чораклик даромад 4,8 миллиард еврони ташкил етиб, йиллик ҳисобда 14 фоизга кўпайди.

Дунёнинг етакчи аудио стриминг платформаси ҳисобланган Spotify ўз тарихида илк бор 300 миллиондан ортиқ пуллик обуначига эга бўлганини эълон қилди. Компания тарқатган маълумотларга кўра, бу кўрсаткич рақамли мусиқа бозорида кескин рақобат давом этаётганига қарамай, платформанинг оммабоплиги ўсиб бораётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, иккинчи чорак якунларига кўра, хизматнинг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 777 миллион нафарга етган. Бу ўтган йилнинг мос даври билан солиштирганда 12 фоизга кўп демакдир. Қизиғи шундаки, йил бошида дунёнинг бир қатор минтақаларида обуна нархлари оширилганига қарамасдан, компаниянинг пуллик фойдаланувчилар базаси сўнгги чоракда 9 фоизга кенгайган.

Молиявий кўрсаткичлар ҳам барқарор ўсишни намойиш этмоқда. Чораклик даромад 4,8 миллиард еврони (тахминан 5,52 миллиард доллар) ташкил этиб, йиллик ҳисобда 14 фоизга ошган. Молиявий муваффақиятлар фонида платформа ўз хизмат турларини фаол равишда диверсификация қилиб, фойдаланувчиларга янги имкониятларни тақдим этмоқда.

Сунъий интеллект ва янги функциялар

Сўнгги ойлар давомида Spotify сунъий интеллект технологияларини жорий этишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Хусусан, турли манбалардаги контент асосида шахсийлаштирилган подкастлар яратиш воситалари ишлаб чиқилди. Май ойида эса дастур доирасида НотебоокЛМ хизматига ўхшаш экспериментал иш столи иловаси тақдим этилди.

Шунингдек, стриминг хизмати подкастлар учун сунъий интеллектга асосланган савол-жавоб ҳамда қисқача маълумот тайёрлаш функцияларини қўшди. Audiо китоблар яратиш воситаси юзасидан ElevenLabs компанияси билан ҳамкорлик йўлга қўйилди, мусиқа лейбллари билан тузилган келишув эса фойдаланувчиларга мухлислар томонидан яратилган ремиксларни тайёрлаш имконини бермоқда.

Ўтган ойда тақдим этилган янги суҳбатлашувчи сунъий интеллект ёрдамчиси фойдаланувчиларга иловадаги контентни махсус сўровлар орқали бошқариш имконини бермоқда. Бироқ, платформа сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни жойлаштириб келаётгани сабабли айрим фойдаланувчилар эътирозига ҳам дуч келмоқда.

Фойдаланувчилар эътирози ва келгусидаги режалар

Фойдаланувчилар норозилигини юмшатиш мақсадида Spotify артистлар учун махсус тасдиқлаш тизимини жорий этди ва ўтган йили сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни ихтиёрий равишда белгилаш функциясини қўшди. 404 Медиа нашрининг маълумотига кўра, сунъий интеллект мусиқаларини аниқлашнинг самарали тизимлари мавжуд эмаслиги сабабли, фойдаланувчилар SoullessMusic.com ва СлопТраккер каби муқобил хизматларга мурожаат қилмоқда.

Шу билан бирга, платформа анъанавий аудио контентдан ташқари таклифларини кенгайтиришда давом этмоқда. Хизмат доирасида фитнес контенти, журнал шарҳлари, концерт чипталарини сотиш ва ҳатто жисмоний китоблар савдоси каби йўналишлар муваффақиятли синовдан ўтказилмоқда.

SpotifyСтримингСуний интеллектТехнологияМусиқа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаБугун, 18:59Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаFalcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:59DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиDeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиБугун, 18:25Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиРунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиБугун, 18:23NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиNASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиБугун, 17:57Base Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиBase Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди