Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошди
Spotify ўз тарихида илк бор 300 миллиондан ортиқ пуллик обуначига ега бўлди. Иккинчи чорак якунларига кўра, хизматнинг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 777 миллион нафарга етиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 12 фоизга ошди, пуллик фойдаланувчилар базаси еса сўнгги чоракда 9 фоизга кенгайди. Чораклик даромад 4,8 миллиард еврони ташкил етиб, йиллик ҳисобда 14 фоизга кўпайди.
Дунёнинг етакчи аудио стриминг платформаси ҳисобланган Spotify ўз тарихида илк бор 300 миллиондан ортиқ пуллик обуначига эга бўлганини эълон қилди. Компания тарқатган маълумотларга кўра, бу кўрсаткич рақамли мусиқа бозорида кескин рақобат давом этаётганига қарамай, платформанинг оммабоплиги ўсиб бораётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, иккинчи чорак якунларига кўра, хизматнинг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 777 миллион нафарга етган. Бу ўтган йилнинг мос даври билан солиштирганда 12 фоизга кўп демакдир. Қизиғи шундаки, йил бошида дунёнинг бир қатор минтақаларида обуна нархлари оширилганига қарамасдан, компаниянинг пуллик фойдаланувчилар базаси сўнгги чоракда 9 фоизга кенгайган.
Молиявий кўрсаткичлар ҳам барқарор ўсишни намойиш этмоқда. Чораклик даромад 4,8 миллиард еврони (тахминан 5,52 миллиард доллар) ташкил этиб, йиллик ҳисобда 14 фоизга ошган. Молиявий муваффақиятлар фонида платформа ўз хизмат турларини фаол равишда диверсификация қилиб, фойдаланувчиларга янги имкониятларни тақдим этмоқда.
Сунъий интеллект ва янги функцияларСўнгги ойлар давомида Spotify сунъий интеллект технологияларини жорий этишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Хусусан, турли манбалардаги контент асосида шахсийлаштирилган подкастлар яратиш воситалари ишлаб чиқилди. Май ойида эса дастур доирасида НотебоокЛМ хизматига ўхшаш экспериментал иш столи иловаси тақдим этилди.
Шунингдек, стриминг хизмати подкастлар учун сунъий интеллектга асосланган савол-жавоб ҳамда қисқача маълумот тайёрлаш функцияларини қўшди. Audiо китоблар яратиш воситаси юзасидан ElevenLabs компанияси билан ҳамкорлик йўлга қўйилди, мусиқа лейбллари билан тузилган келишув эса фойдаланувчиларга мухлислар томонидан яратилган ремиксларни тайёрлаш имконини бермоқда.
Ўтган ойда тақдим этилган янги суҳбатлашувчи сунъий интеллект ёрдамчиси фойдаланувчиларга иловадаги контентни махсус сўровлар орқали бошқариш имконини бермоқда. Бироқ, платформа сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни жойлаштириб келаётгани сабабли айрим фойдаланувчилар эътирозига ҳам дуч келмоқда.
Фойдаланувчилар эътирози ва келгусидаги режаларФойдаланувчилар норозилигини юмшатиш мақсадида Spotify артистлар учун махсус тасдиқлаш тизимини жорий этди ва ўтган йили сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни ихтиёрий равишда белгилаш функциясини қўшди. 404 Медиа нашрининг маълумотига кўра, сунъий интеллект мусиқаларини аниқлашнинг самарали тизимлари мавжуд эмаслиги сабабли, фойдаланувчилар SoullessMusic.com ва СлопТраккер каби муқобил хизматларга мурожаат қилмоқда.
Шу билан бирга, платформа анъанавий аудио контентдан ташқари таклифларини кенгайтиришда давом этмоқда. Хизмат доирасида фитнес контенти, журнал шарҳлари, концерт чипталарини сотиш ва ҳатто жисмоний китоблар савдоси каби йўналишлар муваффақиятли синовдан ўтказилмоқда.
…