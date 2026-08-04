Жон Оби Микел Винисиус Жуниорнинг Арсеналга ўтиши ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди

·39·Спорт
Жон Оби Микел Винисиус Жуниорнинг Арсеналга ўтиши ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди
Қисқача

Жон Оби Микел Винисиус Жуниорнинг Арсеналга ўтиши ҳақидаги миш-мишлар бразилиялик футболчининг Реал Мадриддан янада фойдалироқ шартнома олиш музокараларидаги восита еканини айтди. Унинг фикрича, Винисиус Жуниор Англия Премер-лигасига, хусусан Емиратес Стадиумга кўчиб ўтиш ниятида емас.

Лондоннинг Челси клуби собиқ ярим ҳимоячиси Жон Оби Микел мадридликлар юлдузи Винисиус Жуниорнинг Лондоннинг Арсенал клуби атрофидаги трансфер миш-мишларига ўзининг кескин муносабатини билдирди. Унинг фикрича, бразилиялик футболчи бу каби хабарлардан фақатгина Реал Мадрид клубидан янада фойдалироқ янги шартнома олиш йўлидаги музокараларда восита сифатида фойдаланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, нигериялик собиқ футболчи Винисиус Жуниорнинг келажаги борасидаги тахминларга ўзининг Те Оби Оне подкастида тўхталиб ўтган. Унинг ишончи комилки, бразилиялик ҳужумчи Англия Премер-лигасига, хусусан Эмиратес Стадиумга кўчиб ўтиш ниятидан йироқ.

Арсенал — Англия чемпионатидаги асосий фаворит

Жон Оби Микел суҳбат давомида айни пайтда Англия Премер-лигасидаги рақобат муҳитига ҳам алоҳида баҳо берди. Унинг таъкидлашича, Арсенал янги мавсум олдидан анъанавий «Катта олти» жамоалари орасида энг барқарор ва хотиржам жамоа мақомини сақлаб қолган.

Ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионлик унвонини қўлга киритиб, Манчестер Сити жамоасини етти очкога ортда қолдирган лондонликлар бу гал ўз тахтини рақобатчилардан ҳимоя қилишга мажбур бўлади. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, Микел Артета бошчилигидаги жамоа ўз ўйинини узоқ йиллар давомида шакллантириб келгани туфайли ҳозирда бошқаларга нисбатан устунликка эга.

Микел Артетанинг тактик ёндашуви муҳокамада

Шунга қарамай, ўтган мавсумдаги ички чемпионликдаги муваффақиятларига қарамай, Микел Артета Чемпионлар лигаси доирасида PSJга қарши кечган баҳсдаги мағлубият сабабли танқидларга учраганди. Жон Оби Микел эндиликда чемпионлик босими бироз пасайганидан кейин испаниялик мутахассис қандай тактик ўзгаришларга қўл уришини қизиқиш билан кузатмоқда.

Собиқ ярим ҳимоячининг фикрича, жамоа ўтган мавсумда ғалаба қозониш учун ҳар доим ҳам чиройли ўйин кўрсатмаган бўлса-да, охир-оқибат ўз мақсадига эришди. Энди эса мухлислар ва мутахассислар Арсенал жамоасидан ўз титулини ҳимоя қилиш жараёнида янада мазмунли ва кенг қамровли ўйин услубини кутишмоқда.

Винисиус ЖуниорАрсеналЖон Оби МикелРеал МадридАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиСалоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиБугун, 22:02Барселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБарселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБугун, 21:58Михаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинМихаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинБугун, 21:56«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?Бугун, 21:29Ноттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилдиНоттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилдиБугун, 21:13Милан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш борМилан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш борБугун, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда