Жон Оби Микел Винисиус Жуниорнинг Арсеналга ўтиши ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди
Жон Оби Микел Винисиус Жуниорнинг Арсеналга ўтиши ҳақидаги миш-мишлар бразилиялик футболчининг Реал Мадриддан янада фойдалироқ шартнома олиш музокараларидаги восита еканини айтди. Унинг фикрича, Винисиус Жуниор Англия Премер-лигасига, хусусан Емиратес Стадиумга кўчиб ўтиш ниятида емас.
Лондоннинг Челси клуби собиқ ярим ҳимоячиси Жон Оби Микел мадридликлар юлдузи Винисиус Жуниорнинг Лондоннинг Арсенал клуби атрофидаги трансфер миш-мишларига ўзининг кескин муносабатини билдирди. Унинг фикрича, бразилиялик футболчи бу каби хабарлардан фақатгина Реал Мадрид клубидан янада фойдалироқ янги шартнома олиш йўлидаги музокараларда восита сифатида фойдаланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, нигериялик собиқ футболчи Винисиус Жуниорнинг келажаги борасидаги тахминларга ўзининг Те Оби Оне подкастида тўхталиб ўтган. Унинг ишончи комилки, бразилиялик ҳужумчи Англия Премер-лигасига, хусусан Эмиратес Стадиумга кўчиб ўтиш ниятидан йироқ.
Арсенал — Англия чемпионатидаги асосий фаворитЖон Оби Микел суҳбат давомида айни пайтда Англия Премер-лигасидаги рақобат муҳитига ҳам алоҳида баҳо берди. Унинг таъкидлашича, Арсенал янги мавсум олдидан анъанавий «Катта олти» жамоалари орасида энг барқарор ва хотиржам жамоа мақомини сақлаб қолган.
Ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионлик унвонини қўлга киритиб, Манчестер Сити жамоасини етти очкога ортда қолдирган лондонликлар бу гал ўз тахтини рақобатчилардан ҳимоя қилишга мажбур бўлади. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, Микел Артета бошчилигидаги жамоа ўз ўйинини узоқ йиллар давомида шакллантириб келгани туфайли ҳозирда бошқаларга нисбатан устунликка эга.
Микел Артетанинг тактик ёндашуви муҳокамадаШунга қарамай, ўтган мавсумдаги ички чемпионликдаги муваффақиятларига қарамай, Микел Артета Чемпионлар лигаси доирасида PSJга қарши кечган баҳсдаги мағлубият сабабли танқидларга учраганди. Жон Оби Микел эндиликда чемпионлик босими бироз пасайганидан кейин испаниялик мутахассис қандай тактик ўзгаришларга қўл уришини қизиқиш билан кузатмоқда.
Собиқ ярим ҳимоячининг фикрича, жамоа ўтган мавсумда ғалаба қозониш учун ҳар доим ҳам чиройли ўйин кўрсатмаган бўлса-да, охир-оқибат ўз мақсадига эришди. Энди эса мухлислар ва мутахассислар Арсенал жамоасидан ўз титулини ҳимоя қилиш жараёнида янада мазмунли ва кенг қамровли ўйин услубини кутишмоқда.
…