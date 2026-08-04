Elon Musk Tesla чораклик ҳисоботларида сунъий интеллект ҳақида кўп гапирмоқда

·42·Техно
Elon Musk Tesla чораклик ҳисоботларида сунъий интеллект ҳақида кўп гапирмоқда
Қисқача

Elon Musk Tesla компаниясининг чораклик ҳисоботларида сунъий интеллект, роботатаксилар ва тўлиқ автоном бошқарув дастурий таъминоти ҳақида нутқининг деярли 50 фоизида гапирмоқда. TechCrunch ва Ҳудсон Лабс таҳлилига кўра, 2022 йилда бу мавзуларга ажратилган вақт 15-20% бўлган, таҳлил еса 2019 йилдан буён ўтказилган барча даромадлар ҳисоботи қўнғироқлари матнлари асосида амалга оширилган.

Tesla компанияси ўтган чоракда ярим миллионга яқин автомобил етказиб бергани ва даромадининг 70 фоизини машина савдосидан топганига қарамамай, унинг раҳбари Elon Musk эндиликда бизнесни автомобилсозликдан кўра кўпроқ сунъий интеллект ва робототехника ўлароқ тасвирлашга ҳаракат қилмоқда. TechCrunch нашри ва Ҳудсон Лабс молиявий тадқиқот фирмасининг қўшма таҳлилига кўра, сўнгги йилларда Tesla раҳбарларининг чораклик ҳисобот йиғилишларида қандай мавзуларга эътибор қаратаётгани кескин ўзгарган. С&П Маркет Intelligence маълумотлари асосида амалга оширилган мазкур таҳлил Elon Musk ўз вақтининг асосий қисмини келажак технологияларига бағишлаётганини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Молиявий тадқиқотлар учун махсус яратилган Ко-Аналйст сунъий интеллект воситаси ёрдамида 2019 йилдан буён ўтказилган барча даромадлар ҳисоботи қўнғироқлари матнлари мавзулар бўйича таҳлил қилинди. Олинган маълумотларга кўра, Elon Musk ҳозирги кунда сунъий интеллект, роботатаксилар ва тўлиқ автоном бошқарув дастурий таъминоти ҳақида ўз нутқининг деярли 50 фоиз қисмида гапиради. Таққослаш учун, 2022 йилда у бу каби саъй-ҳаракатларга ўз вақтининг атиги 15-20 фоизини сарфлаган эди.

Автономия ва бозор қиймати

Elon Musk ушбу давр мобайнида автоном технологиялар компаниянинг юқори бозор қийматини оқлашини бир неча бор таъкидлаб ўтган. 2024 йилги биринчи чорак ҳисоботида у шундай деган эди: «Агар сиз Teslaни шунчаки автомобил компанияси сифатида баҳоласангиз, бу тубдан нотўғри ёндашувдир. Агар кимдир Teslaнинг автономия муваффақиятли ҳал этишига ишонмаса, у компанияга инвестор бўлмаслиги керак». Ушбу ёндашув компания стратегиясининг асосий ўқига айланди.

Шу билан бирга, робототехника мавзуси охирги уч йил ичида кескин ўсиш кузатилган яна бир йўналишга айланди. Tesla ўзининг Optimus номли гуманоид роботи устида ишлаётганини илк бор 2021 йилда эълон қилган эди. Шундан кейинги бир йил давомида Elon Musk бу лойиҳага ўз вақтининг атиги икки фоиз ёки ундан камроғини ажратган холос. Бироқ сўнгги бир йил ичида у Optimus ҳақидаги фикрларига ўз нутқининг камида 10 фоизини бағишлай бошлади.

Анъанавий бизнеснинг фонига ўтиши

Optimus лойиҳасига қизиқиш 2025 йилнинг учинчи чорагидаги ҳисобот қўнғироғида янада ошиб, Elon Musk эътиборининг деярли учдан бир қисмини эгаллади. Қизиғи шундаки, Elon Musk келажакдаги футуристик ғоялар ҳақида гапириш частотасини ошириб бораётган бир пайтда, Teslaнинг асосий автомобилсозлик бизнеси ўсишдан тўхтаган эди. Бунинг натижасида у чораклик йиғилишларда автомобиллар ва ишлаб чиқариш ҳақида гапиришга ўз вақтининг учдан бир қисмидан камроғини сарфламоқда.

Ўтган йилнинг учинчи чорагидаги худди шу ҳисобот йиғилишида Elon Musk автомобилсозлик бизнесига оид масалаларга ўз вақтининг 20 фоизидан камроғини сарфлагани қайд этилди. Гарчи молиявий кўрсаткичлар ҳамон анъанавий савдоларга таянаётган бўлса-да, компания раҳбарининг устувор вазифалари ва эътибори бутунлай бошқа соҳага — сунъий интеллект ҳамда робототехникага бурилганини рақамлар яққол кўрсатиб турибди.

TeslaElon MuskСунъий интеллектOptimusРобототехника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиOppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиБугун, 22:23ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиБугун, 22:21NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди