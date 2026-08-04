Elon Musk Tesla чораклик ҳисоботларида сунъий интеллект ҳақида кўп гапирмоқда
Elon Musk Tesla компаниясининг чораклик ҳисоботларида сунъий интеллект, роботатаксилар ва тўлиқ автоном бошқарув дастурий таъминоти ҳақида нутқининг деярли 50 фоизида гапирмоқда. TechCrunch ва Ҳудсон Лабс таҳлилига кўра, 2022 йилда бу мавзуларга ажратилган вақт 15-20% бўлган, таҳлил еса 2019 йилдан буён ўтказилган барча даромадлар ҳисоботи қўнғироқлари матнлари асосида амалга оширилган.
Tesla компанияси ўтган чоракда ярим миллионга яқин автомобил етказиб бергани ва даромадининг 70 фоизини машина савдосидан топганига қарамамай, унинг раҳбари Elon Musk эндиликда бизнесни автомобилсозликдан кўра кўпроқ сунъий интеллект ва робототехника ўлароқ тасвирлашга ҳаракат қилмоқда. TechCrunch нашри ва Ҳудсон Лабс молиявий тадқиқот фирмасининг қўшма таҳлилига кўра, сўнгги йилларда Tesla раҳбарларининг чораклик ҳисобот йиғилишларида қандай мавзуларга эътибор қаратаётгани кескин ўзгарган. С&П Маркет Intelligence маълумотлари асосида амалга оширилган мазкур таҳлил Elon Musk ўз вақтининг асосий қисмини келажак технологияларига бағишлаётганини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Молиявий тадқиқотлар учун махсус яратилган Ко-Аналйст сунъий интеллект воситаси ёрдамида 2019 йилдан буён ўтказилган барча даромадлар ҳисоботи қўнғироқлари матнлари мавзулар бўйича таҳлил қилинди. Олинган маълумотларга кўра, Elon Musk ҳозирги кунда сунъий интеллект, роботатаксилар ва тўлиқ автоном бошқарув дастурий таъминоти ҳақида ўз нутқининг деярли 50 фоиз қисмида гапиради. Таққослаш учун, 2022 йилда у бу каби саъй-ҳаракатларга ўз вақтининг атиги 15-20 фоизини сарфлаган эди.
Автономия ва бозор қийматиElon Musk ушбу давр мобайнида автоном технологиялар компаниянинг юқори бозор қийматини оқлашини бир неча бор таъкидлаб ўтган. 2024 йилги биринчи чорак ҳисоботида у шундай деган эди: «Агар сиз Teslaни шунчаки автомобил компанияси сифатида баҳоласангиз, бу тубдан нотўғри ёндашувдир. Агар кимдир Teslaнинг автономия муваффақиятли ҳал этишига ишонмаса, у компанияга инвестор бўлмаслиги керак». Ушбу ёндашув компания стратегиясининг асосий ўқига айланди.
Шу билан бирга, робототехника мавзуси охирги уч йил ичида кескин ўсиш кузатилган яна бир йўналишга айланди. Tesla ўзининг Optimus номли гуманоид роботи устида ишлаётганини илк бор 2021 йилда эълон қилган эди. Шундан кейинги бир йил давомида Elon Musk бу лойиҳага ўз вақтининг атиги икки фоиз ёки ундан камроғини ажратган холос. Бироқ сўнгги бир йил ичида у Optimus ҳақидаги фикрларига ўз нутқининг камида 10 фоизини бағишлай бошлади.
Анъанавий бизнеснинг фонига ўтишиOptimus лойиҳасига қизиқиш 2025 йилнинг учинчи чорагидаги ҳисобот қўнғироғида янада ошиб, Elon Musk эътиборининг деярли учдан бир қисмини эгаллади. Қизиғи шундаки, Elon Musk келажакдаги футуристик ғоялар ҳақида гапириш частотасини ошириб бораётган бир пайтда, Teslaнинг асосий автомобилсозлик бизнеси ўсишдан тўхтаган эди. Бунинг натижасида у чораклик йиғилишларда автомобиллар ва ишлаб чиқариш ҳақида гапиришга ўз вақтининг учдан бир қисмидан камроғини сарфламоқда.
Ўтган йилнинг учинчи чорагидаги худди шу ҳисобот йиғилишида Elon Musk автомобилсозлик бизнесига оид масалаларга ўз вақтининг 20 фоизидан камроғини сарфлагани қайд этилди. Гарчи молиявий кўрсаткичлар ҳамон анъанавий савдоларга таянаётган бўлса-да, компания раҳбарининг устувор вазифалари ва эътибори бутунлай бошқа соҳага — сунъий интеллект ҳамда робототехникага бурилганини рақамлар яққол кўрсатиб турибди.
…