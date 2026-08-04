Ноттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилди

·23·Спорт
Ноттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилди
Қисқача

Ноттингҳам Форест Манчестер Сити ярим ҳимоячиси 28 ёшли Тижжани Реижндерсни трансфер қилиш учун жиддий даъвогарга айланди. Клуб бош мураббий Оливер Гласнер қўл остида Премер-лиганинг юқори ўринлари учун курашадиган таркиб тузишни мақсад қилган. Тижжани Реижндерс учун Нюкасл Юнайтед, Ювентус ва Galatasaray ҳам қизиқиш билдирмоқда.

Ёзги трансферлар ойнаси ўз якунига етиб бораётган бир пайтда, Англия Премер-лигаси вакили Ноттингҳам Форест Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Тижжани Реижндерсни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий даъвогарга айланди. Жамоа бош мураббийига майдон марказидаги имкониятларни кенгайтириш учун айнан шу тажрибали футболчи керак бўлмоқда, бироқ трансфер бозори қизғин паллага кирган ва рақобат жуда юқори. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Fabrizio Romano тарқатган маълумотларга кўра, Ноттингҳам Форест 28 ёшли нидерландиялик футболчининг трансферига қизиқиш билдирмоқда. Клуб раҳбарияти Оливер Гласнер қўл остида Премер-лиганинг юқори ўринлари учун курашишга қодир техник жиҳатдан кучли таркиб шакллантиришни мақсад қилган. Тўпни олдинга силжитиш ва ўйин темпини назорат қилиш бўйича юқори қобилиятга эга бўлган Тижжани Реижндерс айнан шу талабларга тўла мос келади.

Англия ичидаги рақобат ва бошқа даъвогарлар

Таъкидлаш жоизки, Тижжани Реижндерс учун кураш фақатгина битта клуб билан чекланиб қолмаяпти. Трансфер ойнасининг бошланғич даврида Нюкасл Юнайтед ҳам футболчига жиддий қизиқиш билдирган эди. Бироқ июн ойидаги дастлабки сўровлардан сўнг “магдалар” бу борада аниқ қадам ташлашмади ва бу ҳолат Ноттингҳам Форест учун қулай имконият эшикларини очди.

Шунга қарамай, амалдаги чемпионлар сафидан футболчини олиб кетиш учун талаб қилинадиган молиявий шартлар жиддий тўсиқлигича қолмоқда. Шунингдек, Англия ташқарисидан ҳам кучли рақобат мавжуд бўлиб, Европанинг номдор клублари ҳам нидерландиялик футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.

Европа грандлари эътиборида

Италиянинг Ювентус клуби ҳам Тижжани Реижндерс учун курашда жиддий таҳдид солмоқда. А Серия гранди ўз таркибида қайта қуриш ишларини олиб бормоқда ва Луциано Спаллетти тактик тизими учун марказий ярим ҳимоячи сув ва ҳаводек зарур деб ҳисобламоқда. Туринликлар трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, Рандал Коло Муани ва Карим Алажбеговик каби футболчилар билан шартнома имзолаган бўлса-да, ярим ҳимояни кучайтиришни асосий вазифа деб билмоқда.

Туркия чемпиони Galatasaray ҳам мазкур трансфер пойгасида ўз мавқеини мустаҳкамлашга уринмоқда. Истанбул клуби Габриел Сара жамоани тарк этган тақдирда, унинг ўрнига айнан Тижжани Реижндерсни муносиб номзод сифатида кўрмоқда. Galatasaray футболчининг маош борасидаги талабларини тўлиқ қондиришга тайёр эканлигини билдиргани уларнинг бу борадаги ниятлари қанчалик жиддий эканини кўрсатади.

Тижжани РеижндерсНоттингҳам ФорестМанчестер СитиЮвентусGalatasaray
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиСалоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиБугун, 22:02Барселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБарселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБугун, 21:58Михаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинМихаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинБугун, 21:56«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?Бугун, 21:29Милан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш борМилан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш борБугун, 20:11Энсо Мареска Манчестер Сити таркибидаги етишмаётган қисмни қидирмоқдаЭнсо Мареска Манчестер Сити таркибидаги етишмаётган қисмни қидирмоқдаБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда