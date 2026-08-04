Ноттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилди
Ноттингҳам Форест Манчестер Сити ярим ҳимоячиси 28 ёшли Тижжани Реижндерсни трансфер қилиш учун жиддий даъвогарга айланди. Клуб бош мураббий Оливер Гласнер қўл остида Премер-лиганинг юқори ўринлари учун курашадиган таркиб тузишни мақсад қилган. Тижжани Реижндерс учун Нюкасл Юнайтед, Ювентус ва Galatasaray ҳам қизиқиш билдирмоқда.
Ёзги трансферлар ойнаси ўз якунига етиб бораётган бир пайтда, Англия Премер-лигаси вакили Ноттингҳам Форест Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Тижжани Реижндерсни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий даъвогарга айланди. Жамоа бош мураббийига майдон марказидаги имкониятларни кенгайтириш учун айнан шу тажрибали футболчи керак бўлмоқда, бироқ трансфер бозори қизғин паллага кирган ва рақобат жуда юқори. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Fabrizio Romano тарқатган маълумотларга кўра, Ноттингҳам Форест 28 ёшли нидерландиялик футболчининг трансферига қизиқиш билдирмоқда. Клуб раҳбарияти Оливер Гласнер қўл остида Премер-лиганинг юқори ўринлари учун курашишга қодир техник жиҳатдан кучли таркиб шакллантиришни мақсад қилган. Тўпни олдинга силжитиш ва ўйин темпини назорат қилиш бўйича юқори қобилиятга эга бўлган Тижжани Реижндерс айнан шу талабларга тўла мос келади.
Англия ичидаги рақобат ва бошқа даъвогарларТаъкидлаш жоизки, Тижжани Реижндерс учун кураш фақатгина битта клуб билан чекланиб қолмаяпти. Трансфер ойнасининг бошланғич даврида Нюкасл Юнайтед ҳам футболчига жиддий қизиқиш билдирган эди. Бироқ июн ойидаги дастлабки сўровлардан сўнг “магдалар” бу борада аниқ қадам ташлашмади ва бу ҳолат Ноттингҳам Форест учун қулай имконият эшикларини очди.
Шунга қарамай, амалдаги чемпионлар сафидан футболчини олиб кетиш учун талаб қилинадиган молиявий шартлар жиддий тўсиқлигича қолмоқда. Шунингдек, Англия ташқарисидан ҳам кучли рақобат мавжуд бўлиб, Европанинг номдор клублари ҳам нидерландиялик футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.
Европа грандлари эътиборидаИталиянинг Ювентус клуби ҳам Тижжани Реижндерс учун курашда жиддий таҳдид солмоқда. А Серия гранди ўз таркибида қайта қуриш ишларини олиб бормоқда ва Луциано Спаллетти тактик тизими учун марказий ярим ҳимоячи сув ва ҳаводек зарур деб ҳисобламоқда. Туринликлар трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, Рандал Коло Муани ва Карим Алажбеговик каби футболчилар билан шартнома имзолаган бўлса-да, ярим ҳимояни кучайтиришни асосий вазифа деб билмоқда.
Туркия чемпиони Galatasaray ҳам мазкур трансфер пойгасида ўз мавқеини мустаҳкамлашга уринмоқда. Истанбул клуби Габриел Сара жамоани тарк этган тақдирда, унинг ўрнига айнан Тижжани Реижндерсни муносиб номзод сифатида кўрмоқда. Galatasaray футболчининг маош борасидаги талабларини тўлиқ қондиришга тайёр эканлигини билдиргани уларнинг бу борадаги ниятлари қанчалик жиддий эканини кўрсатади.
…