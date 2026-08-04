Техас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатди

·27·Техно
Техас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатди
Қисқача

Техас губернатори Грег Абботт янги маълумотлар маркази лойиҳаларини ПУКТ ва ЕРКОТ томонидан қатъий текширишни жорий етди. Қарор електр тармоғига тушаётган кескин юклама ва уланишни кутаётган лойиҳалар қуввати январ ойидаги 233 гигаваттдан 474 гигаваттгача ошгани билан боғлиқ. Мазкур сўровларнинг қарийб 90 фоизини маълумотлар марказлари ташкил етади, улар електр енергияси нархининг ошишига ҳам сабаб бўлмоқда.

АҚШнинг Техас штати маълумотлар марказларини қуриш учун энг жозибали ҳудудлардан бири бўлишдан тўхташи мумкин, чунки маҳаллий ҳокимият энергетика тизимини ҳимоя қилиш мақсадида қатъий чораларга қўл урди. ixbt.com маълумотига кўра, губернатор Грег Абботт барча янги маълумотлар маркази лойиҳалари Техас Жамоат хўжалиги комиссияси (ПУКТ) ҳамда штат электр тармоғи оператори (ЭРКОТ) томонидан қатъий текширувдан ўтказилишини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Электр тармоғидаги кескин юкламалар

Сўнгги йилларда технология компаниялари ва дастурчилар АҚШ бўйлаб маълумотлар марказларини жойлаштириш учун қулай ҳудудларни фаол изламоқда. Техас ўзининг юмшоқ қоидалари ва етарли энергия захиралари билан фақат Вирджиниядан кейин иккинчи ўринни эгаллаб, гигант марказлар учун марказга айланган эди. Шу билан бирга, Google ва Microsoft каби етакчи компаниялар табиий газ, шамол ҳамда қуёш энергетикаси имкониятларидан фойдаланиш мақсадида ушбу ҳудудга интилиб келмоқда.

Бироқ тармоққа уланиш навбатлари мисли кўрилмаган даражада ўсди. Жорий йилнинг январ ойида ЭРКОТ тармоғига уланишни кутаётган лойиҳалар қуввати 233 гигаваттни ташкил этган бўлса, олти ойдан камроқ вақт ичида бу кўрсаткич икки мартадан зиёд кўпайди. Ҳозирда ЭРКОТ 474 гигаваттлик янги уланиш сўровларини кузатиб бормоқда ва уларнинг қарийб 90 фоизини айнан маълумотлар марказлари ташкил этади.

Audiт ва қўйиладиган талаблар

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу лойиҳаларнинг аксарияти ҳозирча фақат қоғоздаги таклифлар холос. Шунга қарамай, агар уларнинг ҳатто кичик бир қисми амалга оширилса ҳам, бу Техас электр тармоғини бутунлай издан чиқариши мумкин. Ҳозирги уланиш навбатлари ЭРКОТнинг энг юқори умумий истеъмол талабидан беш баравар зиёддир.

Маълумотлар марказлари ва криптовалюта майнинги объектлари штатда электр энергияси нархининг ошишига сабаб бўлмоқда. Губернур Грег Абботт мазкур салбий тенденциянинг олдини олиш мақсадида кескин чораларга ўтди. Аввалроқ компаниялардан ихтиёрий равишда маълумот бериш талаб қилинган ва кўпчилик бу сўровга жавоб бермаган эди, эндиликда эса мажбурий аудит жорий этилди.

Янги қоидаларга кўра, ПУКТ ва ЭРКОТ қуйидаги маълумотларни тўплаши шарт:

  • Лойиҳаларнинг объект ичидаги ва ташқарисидаги электр энергиясига бўлган эҳтиёжи
  • Сув ресурсларидан фойдаланиш ҳажми
  • шовқинни камайтириш чоралари
  • ёруғликни бошқариш тизимлари
  • солиқ имтиёзларидан фойдаланиш ва эгалик ҳуқуқига доир тафсилотлар
Тарихан Техас бошқа штатларга нисбатан эркин бизнес муҳити билан ажралиб турган. Бироқ энергетика хавфсизлиги масаласи устувор аҳамият касб этаётгани сабабли, ўтказиладиган аудит натижалари штатнинг технологик марказ сифатидаги келажагини ҳал қилиши кутилмоқда.

ТехасДата СентерЭРКОТGoogleMicrosoft
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиOppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиБугун, 22:23ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиБугун, 22:21NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди