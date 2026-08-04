Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказди

·26·Техно
Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказди
Қисқача

Германиялик тадқиқотчилар ПФАС бирикмаларини зарарсизлантиришнинг гидродинамик кавитация ва совуқ атмосфера плазмасига асосланган иккита истиқболли усулини експериментал тасдиқлади. Ҳар иккала технология ў та мустаҳкам углерод-фтор боғини узиб, чиқинди сифатида токсик бўлмаган фторид-ионларини ҳосил қилади.

Германиялик тадқиқотчилар табиатда мутлақо парчаланмайдиган, организмда тўпланиб, хавфли касалликларни келтириб чиқарувчи пер- ва полифторалкил бирикмаларини (ПФАС) зарарсизлантиришнинг иккита мустақил ва истиқболли усулини экспериментал тарзда тасдиқладилар. Чемикал Энгинееринг Жоурнал Адвансес ҳамда Ссиентифик Репортс илмий нашрларида эълон қилинган натижаларга кўра, мазкур технологиялар ўта мустаҳкам углерод-фтор боғини узишга қаратилган бўлиб, чиқинди сифатида токсик бўлмаган фторид-ионларини ҳосил қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳидродинамик кавитация ва унинг имкониятлари

Тадқиқот доирасида синовдан ўтказилган биринчи ёндашув гидродинамик кавитация деб номланади. Ушбу усул ифлосланган сувни тор сопол орқали ўтказишга асосланган бўлиб, босимлар фарқи туфайли оқимда буғ микротўқималари ҳосил бўлади ва улар кейинчалик қисқариб кетади. Колапс пайтида пуфакча ичидаги ҳарорат бир неча минг даражагача кескин кўтарилиб, сувдан юқори реактив гидроксил радикаллари ажралиб чиқади.

Пуфакчалар юзасига ёпишган ПФАС молекулалари бир вақтнинг ўзида ҳам термик, ҳам кимёвий зарбага учрайди. Энг турғун моддалардан бири бўлган перфтороктансульфонат (ПФОС) билан ўтказилган тажрибаларда биргина ишлов бериш сиклида эриган модданинг қарийб 37 фоизи парчалангани кузатилган. Ҳозирда олимлар ушбу кўрсаткични 80 фоиздан ошириш устида иш олиб бормоқда.

Совуқ атмосфера плазмаси ёрдамида юқори натижалар

Иккинчи усул эса сув юзасида тўғридан-тўғри ҳосил қилинадиган совуқ атмосфера плазмасидан фойдаланишга таянади. Бунда суюқлик ичидан ҳаво пуфланиб, аралаштирилиб турилади. Сольвент молекулалари билан ўралган сольватланган электронлар углерод-фтор боғларига ҳужум қилиб, асосий парчаловчи агент вазифасини бажаради.

Маълум қилинишича, 5 мг/л бошланғич концентрациядаги ПФОС ушбу режимда атиги 20 дақиқа ичида 99,99 фоизга парчаланиб кетган ва модданинг ярим емирилиш даври 13,4 дақиқадан 1,6 дақиқагача қисқарган. Бунда сарфланган энергия миқдори анъанавий усулларга нисбатан анча кам бўлиб, куб метр учун 39 кВ·соатни ташкил этган.

Анъанавий тозалаш технологиялари, жумладан фаоллаштирилган кўмир ёки ион алмашинувчи смолалар ПФАС моддаларини фақат битта жойга тўплаб, иккиламчи токсик чиқиндиларни келтириб чиқаради. Янги ишлаб чиқилаётган кавитация ва плазма технологиялари эса қўшимча кимёвий реагентларсиз, “вечний химикатлар”ни қайтариб бўлмайдиган даражада йўқ қилувчи илк саноат миқёсидаги усулга айланиши мумкин.

ТехнологияФанЭкологияТадқиқотКимё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиOppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиБугун, 22:23ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиБугун, 22:21NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20Техас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиТехас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди