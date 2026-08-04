Spotify сунъий интеллект ёрдамида треклар учун ремикс яратиш воситасини кенгайтирмоқда

·26·Техно
Spotify сунъий интеллект ёрдамида треклар учун ремикс яратиш воситасини кенгайтирмоқда
Қисқача

Spotify фойдаланувчиларга севимли санъаткорлари мусиқалари асосида сунъий интеллект ёрдамида ремикс ва каверлар яратиш имконини берувчи маҳсулотни тақдим етишга тайёрланмоқда. Компания Универсал Мусик Гроуп (УМГ) ва мустақил лейбллар ҳамда дистрибюторларнинг лицензиялаш ҳамкори Merlin билан шартнома тузди, натижада Merlin тармоғидаги 30 мингдан ортиқ лейбл иштирок етишга рози бўлган санъаткорлар ижодини маҳсулотга қўшиши мумкин.

Стриминг хизматлари бозорида янги босқич бошланмоқда: ixbt.com маълумотига кўра, Spotify компанияси ўзининг иккинчи чорак якунларига бағишланган ҳисобот йиғилишида фойдаланувчиларга севимли санъаткорларининг мусиқалари асосида сунъий интеллект ёрдамида ремикс ва каверлар яратиш имконини берувчи маҳсулотни тақдим этишга тайёргарлик кўраётганини маълум қилди. Мазкур янги лойиҳа мусиқа ихлосмандларига ўзига хос ижодий эркинлик бериш билан бирга, муаллифлик ҳуқуқларини тўлиқ ҳурмат қилган ҳолда қонуний механизмларни яратишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания ушбу ташаббус доирасида Универсал Мусик Груп (УМГ) билан бир қаторда мустақил лейбллар ва дистрибюторларнинг лицензиялаш ҳамкори бўлган Merlin билан ҳам шартнома имзоланганини эълон қилди. Ушбу келишув туфайли Merlin тармоғига кирувчи 30 мингдан ортиқ лейбллар иштирок этишга рози бўлган санъаткорларнинг ижодий ишлари ушбу сунъий интеллект маҳсулотига қўшилиш имкониятига эга бўлди. Бу эса келгусида фойдаланувчилар фойдаланиши мумкин бўлган каталогни сезиларли даражада кенгайтиради.

Сунъий интеллект мусиқасида янги қонуний ёндашув

Сўнгги пайтларда стриминг платформалари сунъий интеллект ёрдамида тўлиқ яратилган сохта қўшиқлар оқими билан юзага келаётган муаммоларга дуч келмоқда. Масалан, Деэзер хизмати маълумотларига кўра, кунлик юкланаётган трекларнинг ярмидан кўпи сунъий интеллект ёрдамида генерация қилинган бўлиб, бу кўрсаткич жорий йил бошидаги 10 фоиздан кескин ошган. Бироқ Spotify раҳбарияти ўзининг ёндашуви бутунлай фарқ қилишини ва асосий эътибор “сохта артистларга эмас, ҳақиқий артистларга” қаратилишини таъкидламоқда.

Spotify ҳам-бош директори Густав Сёдерстрёимнинг сўзларига кўра, компания яратаётган маҳсулот мавжуд санъаткорларнинг розилигига асосланади. “Биз артистларнинг ўз ишларини ушбу каталогга қўшишдан манфаатдор бўлишини ва одамлар уларнинг санъати асосида кавер ҳамда ремикслар яратиб ўйнашини истаймиз”, деб таъкидлади бошқа бир ҳам-бош директор Алекс Норстрём. Шунингдек, лойиҳа муаллифларга ўз вақтида кредит бериш, уларнинг розилигини олиш ва энг муҳими, ушбу жараён учун муносиб компенсация таъминлашни кўзда тутади.

Келажакдаги режалар ва монетизация

Лойиҳанинг техник жиҳатлари ва ишга тушиш вақти борасида ҳам айрим тафсилотлар маълум қилинди. Дастлабки босқичда мазкур фан-ремикс ва каверлар маҳсулотининг тадқиқот намунаси фойдаланувчиларнинг чекланган гуруҳига тақдим этилиши кутилмоқда. Бунда тўлиқ мусиқа каталогининг мавжудлиги талаб қилинмаслиги ҳамда восита келгусида пуллик қўшимча хизмат сифатида ишга тушиб, санъаткорлар учун қўшимча даромад манбаси яратиши режалаштирилган.

Стриминг гиганти ушбу ёндашув бозорда ягона ва мутлақо қонуний эканини таъкидламоқда. Оддий генератив мусиқа ҳар қандай ҳолатда ҳам ривожланиб боришини таъкидлаган Густав Сёдерстрём, ушбу махсус маҳсулот айнан мавжуд санъаткорларнинг сунъий интеллект тўлқинидан хавфсиз ва манфаатдор тарзда фойдаланиши учун зарурлигини қайд этди.

SpotifyСунъий интеллектМусиқаТехнологияларСтриминг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20Техас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиТехас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиБугун, 20:57Компьютер қисмлари қимматлашмоқда: анакртлар навбати келдиКомпьютер қисмлари қимматлашмоқда: анакртлар навбати келдиБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди