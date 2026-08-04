Spotify сунъий интеллект ёрдамида треклар учун ремикс яратиш воситасини кенгайтирмоқда
Spotify фойдаланувчиларга севимли санъаткорлари мусиқалари асосида сунъий интеллект ёрдамида ремикс ва каверлар яратиш имконини берувчи маҳсулотни тақдим етишга тайёрланмоқда. Компания Универсал Мусик Гроуп (УМГ) ва мустақил лейбллар ҳамда дистрибюторларнинг лицензиялаш ҳамкори Merlin билан шартнома тузди, натижада Merlin тармоғидаги 30 мингдан ортиқ лейбл иштирок етишга рози бўлган санъаткорлар ижодини маҳсулотга қўшиши мумкин.
Стриминг хизматлари бозорида янги босқич бошланмоқда: ixbt.com маълумотига кўра, Spotify компанияси ўзининг иккинчи чорак якунларига бағишланган ҳисобот йиғилишида фойдаланувчиларга севимли санъаткорларининг мусиқалари асосида сунъий интеллект ёрдамида ремикс ва каверлар яратиш имконини берувчи маҳсулотни тақдим этишга тайёргарлик кўраётганини маълум қилди. Мазкур янги лойиҳа мусиқа ихлосмандларига ўзига хос ижодий эркинлик бериш билан бирга, муаллифлик ҳуқуқларини тўлиқ ҳурмат қилган ҳолда қонуний механизмларни яратишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания ушбу ташаббус доирасида Универсал Мусик Груп (УМГ) билан бир қаторда мустақил лейбллар ва дистрибюторларнинг лицензиялаш ҳамкори бўлган Merlin билан ҳам шартнома имзоланганини эълон қилди. Ушбу келишув туфайли Merlin тармоғига кирувчи 30 мингдан ортиқ лейбллар иштирок этишга рози бўлган санъаткорларнинг ижодий ишлари ушбу сунъий интеллект маҳсулотига қўшилиш имкониятига эга бўлди. Бу эса келгусида фойдаланувчилар фойдаланиши мумкин бўлган каталогни сезиларли даражада кенгайтиради.
Сунъий интеллект мусиқасида янги қонуний ёндашувСўнгги пайтларда стриминг платформалари сунъий интеллект ёрдамида тўлиқ яратилган сохта қўшиқлар оқими билан юзага келаётган муаммоларга дуч келмоқда. Масалан, Деэзер хизмати маълумотларига кўра, кунлик юкланаётган трекларнинг ярмидан кўпи сунъий интеллект ёрдамида генерация қилинган бўлиб, бу кўрсаткич жорий йил бошидаги 10 фоиздан кескин ошган. Бироқ Spotify раҳбарияти ўзининг ёндашуви бутунлай фарқ қилишини ва асосий эътибор “сохта артистларга эмас, ҳақиқий артистларга” қаратилишини таъкидламоқда.
Spotify ҳам-бош директори Густав Сёдерстрёимнинг сўзларига кўра, компания яратаётган маҳсулот мавжуд санъаткорларнинг розилигига асосланади. “Биз артистларнинг ўз ишларини ушбу каталогга қўшишдан манфаатдор бўлишини ва одамлар уларнинг санъати асосида кавер ҳамда ремикслар яратиб ўйнашини истаймиз”, деб таъкидлади бошқа бир ҳам-бош директор Алекс Норстрём. Шунингдек, лойиҳа муаллифларга ўз вақтида кредит бериш, уларнинг розилигини олиш ва энг муҳими, ушбу жараён учун муносиб компенсация таъминлашни кўзда тутади.
Келажакдаги режалар ва монетизацияЛойиҳанинг техник жиҳатлари ва ишга тушиш вақти борасида ҳам айрим тафсилотлар маълум қилинди. Дастлабки босқичда мазкур фан-ремикс ва каверлар маҳсулотининг тадқиқот намунаси фойдаланувчиларнинг чекланган гуруҳига тақдим этилиши кутилмоқда. Бунда тўлиқ мусиқа каталогининг мавжудлиги талаб қилинмаслиги ҳамда восита келгусида пуллик қўшимча хизмат сифатида ишга тушиб, санъаткорлар учун қўшимча даромад манбаси яратиши режалаштирилган.
Стриминг гиганти ушбу ёндашув бозорда ягона ва мутлақо қонуний эканини таъкидламоқда. Оддий генератив мусиқа ҳар қандай ҳолатда ҳам ривожланиб боришини таъкидлаган Густав Сёдерстрём, ушбу махсус маҳсулот айнан мавжуд санъаткорларнинг сунъий интеллект тўлқинидан хавфсиз ва манфаатдор тарзда фойдаланиши учун зарурлигини қайд этди.
…