Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунлади
Walmart ўз-ўзига хизмат кўрсатувчи стриминг телевидениеси реклама платформаси Vibe.coни сотиб олиш жараёнини якунлаб, уни Walmart Коннект таркибига қўшди. Те Валл Стреет Жоурнал маълумотига кўра, харид учун 1,4 миллиард доллар сарфланган, келишув еса илк бор жорий йилнинг июн ойида еълон қилинган еди. Vibe.co кичик ва ўрта бизнесларга турли нашриётлар орқали стриминг телевидениеси реклама кампанияларини мустақил равишда ишга тушириш имконини беради.
АҚШнинг йирик чакана савдо тармоғи Walmart ўзининг реклама имкониятларини янада кенгайтириш йўлида муҳим қадам ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўз-ўзимга хизмат кўрсатувчи стриминг телевидениеси реклама платформаси Vibe.coни сотиб олиш жараёни муваффақиятли якунланганини расман эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур келишув илк бор жорий йилнинг июн ойида эълон қилинган эди. Унга кўра, Vibe.co эндиликда чакана савдо гигантининг уланган телевидение (коннектед ТВ) реклама тармоғи ҳисобланган Walmart Коннект таркибига тўлиқ қўшилди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг аввалроқ хабар беришича, Walmart ушбу харид учун 1,4 миллиард доллар миқдорида маблағ йўналтирган.
Стриминг рекламаси ва имкониятларVibe.co платформасининг асосий ўзига хослиги кичик ва ўрта бизнес вакилларига турли нашриётлар орқали стриминг телевидениеси кампанияларини мустақил равишда ишга тушириш имконини беришидадир. Ушбу технологияни Walmart Коннект тизими билан бирлаштириш орқали чакана сотувчи ўзининг реклама бизнесини сезиларли даражада кенгайтирмоқда ва харидорларга етиб боришнинг янги усулларини қўлга киритмоқда.
Walmart Коннект бош директори ва катта вице-президенти Раян Мейворднинг таъкидлашича, Vibe.co барча ҳажмдаги компаниялар учун стриминг ТВ рекламаларини содда ва оммабоп қиладиган мукаммал платформани яратган. Томонлар ушбу пойдевор асосида реклама берувчиларга мижозлар билан янада қулай тарзда боғланиш имкониятини тақдим этишни режалаштирган.
Стратегик қадамлар тарихиМазкур битим Walmart учун сўнгги йиллардаги ягона йирик харид эмас. Компания ўзининг реклама йўналишини кучайтириш мақсадида 2024-йилда ТВ ишлаб чиқарувчи Визио компаниясини 2,3 миллиард долларга сотиб олган эди. Ушбу изчил қадамлар компаниянинг рақамли бозор ва харидорлар эътиборини жалб қилиш учун курашда технологик ечимларга қанчалик жиддий эътибор қаратаётганини кўрсатади.
Янги харид натижасида харидорларнинг харид қилиш жараёни ва стриминг контенти ўртасидаги боғлиқлик янада мустаҳкамланиб, реклама кампаниялари самарадорлигини ўлчаш осонлашиши кутилмоқда.
…