Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунлади

·23·Техно
Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунлади
Қисқача

Walmart ўз-ўзига хизмат кўрсатувчи стриминг телевидениеси реклама платформаси Vibe.coни сотиб олиш жараёнини якунлаб, уни Walmart Коннект таркибига қўшди. Те Валл Стреет Жоурнал маълумотига кўра, харид учун 1,4 миллиард доллар сарфланган, келишув еса илк бор жорий йилнинг июн ойида еълон қилинган еди. Vibe.co кичик ва ўрта бизнесларга турли нашриётлар орқали стриминг телевидениеси реклама кампанияларини мустақил равишда ишга тушириш имконини беради.

АҚШнинг йирик чакана савдо тармоғи Walmart ўзининг реклама имкониятларини янада кенгайтириш йўлида муҳим қадам ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўз-ўзимга хизмат кўрсатувчи стриминг телевидениеси реклама платформаси Vibe.coни сотиб олиш жараёни муваффақиятли якунланганини расман эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур келишув илк бор жорий йилнинг июн ойида эълон қилинган эди. Унга кўра, Vibe.co эндиликда чакана савдо гигантининг уланган телевидение (коннектед ТВ) реклама тармоғи ҳисобланган Walmart Коннект таркибига тўлиқ қўшилди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг аввалроқ хабар беришича, Walmart ушбу харид учун 1,4 миллиард доллар миқдорида маблағ йўналтирган.

Стриминг рекламаси ва имкониятлар

Vibe.co платформасининг асосий ўзига хослиги кичик ва ўрта бизнес вакилларига турли нашриётлар орқали стриминг телевидениеси кампанияларини мустақил равишда ишга тушириш имконини беришидадир. Ушбу технологияни Walmart Коннект тизими билан бирлаштириш орқали чакана сотувчи ўзининг реклама бизнесини сезиларли даражада кенгайтирмоқда ва харидорларга етиб боришнинг янги усулларини қўлга киритмоқда.

Walmart Коннект бош директори ва катта вице-президенти Раян Мейворднинг таъкидлашича, Vibe.co барча ҳажмдаги компаниялар учун стриминг ТВ рекламаларини содда ва оммабоп қиладиган мукаммал платформани яратган. Томонлар ушбу пойдевор асосида реклама берувчиларга мижозлар билан янада қулай тарзда боғланиш имкониятини тақдим этишни режалаштирган.

Стратегик қадамлар тарихи

Мазкур битим Walmart учун сўнгги йиллардаги ягона йирик харид эмас. Компания ўзининг реклама йўналишини кучайтириш мақсадида 2024-йилда ТВ ишлаб чиқарувчи Визио компаниясини 2,3 миллиард долларга сотиб олган эди. Ушбу изчил қадамлар компаниянинг рақамли бозор ва харидорлар эътиборини жалб қилиш учун курашда технологик ечимларга қанчалик жиддий эътибор қаратаётганини кўрсатади.

Янги харид натижасида харидорларнинг харид қилиш жараёни ва стриминг контенти ўртасидаги боғлиқлик янада мустаҳкамланиб, реклама кампаниялари самарадорлигини ўлчаш осонлашиши кутилмоқда.

WalmartVibe.coВизиоWalmart КоннектРеклама
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиOppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиБугун, 22:23ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиБугун, 22:21NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Техас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиТехас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди