Компьютер қисмлари қимматлашмоқда: анакртлар навбати келди
Asus, Гигабйте ва МСИ яқин келгусида анакртлар нархини ошириши мумкин. Бунга печат платалари қийматининг кескин кўтарилгани, шунингдек, мис, конденсаторлар, қувват елементлари ва бошқарув микрочиғаларининг қимматлашгани сабаб бўлмоқда. Тармоқ манбалари печат платалари қиймати 2026 йил давомида камида 50 фоизга ошишини тахмин қилмоқда.
Жаҳон бозорида шахсий компьютерлар учун бутловчи қисмлар нархининг ошиши давом этмоқда. Оператив хотира ва NVIDIA ҳамда AMD видеокарталари қимматлашиб улгурган бир пайтда, яқин келгусида анакртлар ҳам шундай тақдирга дуч келиши кутилмоқда. Боард Чаннелс Форуms хабар беришича, дунёдаги етакчи технология брендлари ҳисобланган Asus, Гигабйте ва МСИ ўз маҳсулотлари нархини оширишга мажбур бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг фикрича, нархларнинг кўтарилишига асосий сабаб сифатида печат платалари қийматининг кескин ошиши кўрсатилмоқда. Ушбу детал ҳар қандай анакртнинг энг муҳим асосий қисми ҳисобланиб, тармоқ манбалари унинг қиймати 2026 йил давомида камида 50 фоизга қимматлашишини тахмин қилмоқда. Бу эса ишлаб чиқарувчилар харажатларининг кескин ортишига олиб келмоқда.
Нархлар ўсишининг асосий сабаблариИшлаб чиқарувчиларга босим ўтказаётган омиллар фақатгина печат платалари билан чекланиб қолмайди. Хомашё бозорида мис, конденсаторлар, қувват элементлари ва турли бошқарув микрочиғаларининг нархи ҳам сезиларли даражада қимматлашган. Мазкур компонентларнинг қимматлашуви тайёр маҳсулот таннархининг ошишига ва якуний истеъмолчи учун нархларнинг ўзгаришига замин яратмоқда.
Вазиятни мустақил равишда компьютер йиғиш билан шуғулланувчи фойдаланувчилар ўртасидаги талабнинг пастлиги янада мураккаблаштирмоқда. Бугунги кунда анакртлар етказиб бериш ҳажми қисқариб бормоқда. Натижада компаниялар тадқиқот, ишлаб чиқариш ҳамда логистика харажатларини камроқ миқдордаги қурилмалар ўртасида тақсимлашга мажбур бўлмоқда.
Бозордаги умумий вазият ва истиқболларСавдо ҳажмининг қисқариши ва харажатларнинг ортиши фонида ишлаб чиқарувчилар бизнесининг рентабеллиги сезиларли даражада пасайиб кетмоқда. Боард Чаннелс Форуms маълумотига кўра, ҳозирча Asus, Гигабйте ва МСИ компаниялари юзага келган харажатларни маҳсулот нархини ошириш орқали тўлиқ қоплаб бера олгани йўқ.
Шу сабабли, жорий йилнинг учинчи чорагидан бошлаб ушбу брендлар дистрибюторлар учун ўз маҳсулотларининг улгуржи нархларини қайта кўриб чиқиши эҳтимоли юқори. Аввалроқ NVIDIA ва AMD видеокарталари ҳам сезиларли даражада қимматлашгани ҳақида хабар берилган эди, бу эса бутун компьютер жиҳозлари бозорида нарх сиёсатининг ўзгаришига олиб келмоқда.
…