Компьютер қисмлари қимматлашмоқда: анакртлар навбати келди

·31·Техно
Компьютер қисмлари қимматлашмоқда: анакртлар навбати келди
Қисқача

Asus, Гигабйте ва МСИ яқин келгусида анакртлар нархини ошириши мумкин. Бунга печат платалари қийматининг кескин кўтарилгани, шунингдек, мис, конденсаторлар, қувват елементлари ва бошқарув микрочиғаларининг қимматлашгани сабаб бўлмоқда. Тармоқ манбалари печат платалари қиймати 2026 йил давомида камида 50 фоизга ошишини тахмин қилмоқда.

Жаҳон бозорида шахсий компьютерлар учун бутловчи қисмлар нархининг ошиши давом этмоқда. Оператив хотира ва NVIDIA ҳамда AMD видеокарталари қимматлашиб улгурган бир пайтда, яқин келгусида анакртлар ҳам шундай тақдирга дуч келиши кутилмоқда. Боард Чаннелс Форуms хабар беришича, дунёдаги етакчи технология брендлари ҳисобланган Asus, Гигабйте ва МСИ ўз маҳсулотлари нархини оширишга мажбур бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг фикрича, нархларнинг кўтарилишига асосий сабаб сифатида печат платалари қийматининг кескин ошиши кўрсатилмоқда. Ушбу детал ҳар қандай анакртнинг энг муҳим асосий қисми ҳисобланиб, тармоқ манбалари унинг қиймати 2026 йил давомида камида 50 фоизга қимматлашишини тахмин қилмоқда. Бу эса ишлаб чиқарувчилар харажатларининг кескин ортишига олиб келмоқда.

Нархлар ўсишининг асосий сабаблари

Ишлаб чиқарувчиларга босим ўтказаётган омиллар фақатгина печат платалари билан чекланиб қолмайди. Хомашё бозорида мис, конденсаторлар, қувват элементлари ва турли бошқарув микрочиғаларининг нархи ҳам сезиларли даражада қимматлашган. Мазкур компонентларнинг қимматлашуви тайёр маҳсулот таннархининг ошишига ва якуний истеъмолчи учун нархларнинг ўзгаришига замин яратмоқда.

Вазиятни мустақил равишда компьютер йиғиш билан шуғулланувчи фойдаланувчилар ўртасидаги талабнинг пастлиги янада мураккаблаштирмоқда. Бугунги кунда анакртлар етказиб бериш ҳажми қисқариб бормоқда. Натижада компаниялар тадқиқот, ишлаб чиқариш ҳамда логистика харажатларини камроқ миқдордаги қурилмалар ўртасида тақсимлашга мажбур бўлмоқда.

Бозордаги умумий вазият ва истиқболлар

Савдо ҳажмининг қисқариши ва харажатларнинг ортиши фонида ишлаб чиқарувчилар бизнесининг рентабеллиги сезиларли даражада пасайиб кетмоқда. Боард Чаннелс Форуms маълумотига кўра, ҳозирча Asus, Гигабйте ва МСИ компаниялари юзага келган харажатларни маҳсулот нархини ошириш орқали тўлиқ қоплаб бера олгани йўқ.

Шу сабабли, жорий йилнинг учинчи чорагидан бошлаб ушбу брендлар дистрибюторлар учун ўз маҳсулотларининг улгуржи нархларини қайта кўриб чиқиши эҳтимоли юқори. Аввалроқ NVIDIA ва AMD видеокарталари ҳам сезиларли даражада қимматлашгани ҳақида хабар берилган эди, бу эса бутун компьютер жиҳозлари бозорида нарх сиёсатининг ўзгаришига олиб келмоқда.

АнакртAsusГигабйтеМСИВидеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиOppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиБугун, 22:23ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиБугун, 22:21NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди