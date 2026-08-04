Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирлади
Колдкард офлайн аппарат ҳамёнларидаги заифликдан фойдаланган хакерлар камида 130 миллион долларлик криптовалютани ўғирлади. Block тадқиқотчиларига кўра, қурилмаларда сеед-фразаларни яратиш жараёни етарлича тасодифий бўлмагани сабабли кибержиноятчилар уларни олдиндан ҳисоблаб, бруте-форсе усулида топган. Galaxy Ресеарч ҳужумлар ортида бир нечта мустақил кибергуруҳ бўлиши мумкинлигини билдирган, уларнинг шахси еса ҳозирча аниқланмаган.
Мутахассислар ва блокчейн хавфсизлик компаниялари маълумотига кўра, сўнгги пайтларда энг хавфсиз ҳисобланган офлайн аппарат ҳамёнларидан биридан улкан миқдордаги криптовалюталарни ўғирлаш ҳолатлари кузатилмоқда. Коинките компанияси томонидан ишлаб чиқарилган Колдкард қурилмаларидаги мавжуд хавфсизлик камчилигидан фойдаланган хакерлар камида 130 миллион долларлик рақамли активларни ўзлаштириб олишга муваффақ бўлишди. Ушбу ҳодиса киберхавфсизлик оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки офлайн ҳамёнлар узоқ вақтдан бери криптоактивларни сақлашнинг энг ишончли усули сифатида эътироф этиб келинган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Galaxy Ресеарч тадқиқот фирмасининг хабар беришича, ушбу рақамли талончилик ортида бир эмас, балки бир нечта мустақил кибергуруҳлар турган бўлиши мумкин ва ҳозирча уларнинг шахси аниқланмаган. Криптовалюталарни кузатувчи Эллиптик компанияси ҳаммуассиси Том Робинсон TechCrunch нашрига берган интервюсида ўғирланган маблағларнинг умумий миқдори тахминан 130 миллион долларни ташкил этишини тасдиқлаган. ТРМ Лабс маълумотларига кўра, жорий йил бошидан буён криптовалюта компанияларига қарши 200 дан ортиқ хакерлик ҳужумлари уюштирилиб, умумий зарар 950 миллион доллардан ошиб кетган.
Офлайн ҳамёнларнинг асосий ҳимоя тизими қаерда иш бермади?Колдкард каби аппарат ҳамёнларининг асосий афзаллиги шундаки, улар интернет тармоғига уланмаган ҳолда ишлайди. Bitcoin эгалари ўзларининг махфий калитларини ёки паролни билдирувчи сеед-фрразаларни интернетдан мутлақо узоқда сақлашади. Бу жараён анъанавий онлайн ёки биржа ҳисобварақларидаги «иссиқ» ҳамёнларга нисбатан хавфсизликни кафолатлайдиган «совуқ» сақлаш усули деб аталади. Асосий блокчейн тармоғидаги тангалар ўз жойида қолса-да, уларга кириш ҳуқуқи фақатгина шу офлайн қурилмадаги махфий парол орқали таъминланиши керак эди.
Бироқ Block хавфсизлик тадқиқотчиларининг аниқлашича, хакерлар Колдкард ҳамёнлари фойдаланувчиларнинг сеед-фрразаларини яратиш жараёнидаги заифликни топишга эришган. Маълум бўлишича, ушбу калитлар етарлича тасодифий эмас ва уларни олдиндан тахмин қилиш мумкин бўлган. Кодларни яратиш қоидаларини аниқлаб олган кибержиноятчилар жабрланувчиларнинг махфий сўзларини бруте-форсе (математик усулда танлаш) орқали осонгина ҳисоблаб чиққан. Мутахассисларнинг таъкидлашича, хакерлар сейфни бузиб кириш ўрнига, унинг калитини масштабли равишда ясаш усулини топишган.
Жабрланган фойдаланувчилардан бири Жонатан Гоодман ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида 1,6 миллион доллар миқдоридаги маблағидан айрилганини ёзиб, барча хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилганини маълум қилди. У ўзининг махфий сўзларини ҳеч кимга бермагани, қурилмалари интернетга умуман уланмагани ва барча маълумотлар сейфларда сақланганини таъкидлаган. унинг сўзларига кўра, буларнинг фойдаси бўлмаган, чунки қурилманинг дастурий таъминотига 2021-йилда киритилган ва битта қатордан иборат бўлган заиф код бутун тизимни хавф остига қўйган.
…