Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирлади

·33·Техно
Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирлади
Қисқача

Колдкард офлайн аппарат ҳамёнларидаги заифликдан фойдаланган хакерлар камида 130 миллион долларлик криптовалютани ўғирлади. Block тадқиқотчиларига кўра, қурилмаларда сеед-фразаларни яратиш жараёни етарлича тасодифий бўлмагани сабабли кибержиноятчилар уларни олдиндан ҳисоблаб, бруте-форсе усулида топган. Galaxy Ресеарч ҳужумлар ортида бир нечта мустақил кибергуруҳ бўлиши мумкинлигини билдирган, уларнинг шахси еса ҳозирча аниқланмаган.

Мутахассислар ва блокчейн хавфсизлик компаниялари маълумотига кўра, сўнгги пайтларда энг хавфсиз ҳисобланган офлайн аппарат ҳамёнларидан биридан улкан миқдордаги криптовалюталарни ўғирлаш ҳолатлари кузатилмоқда. Коинките компанияси томонидан ишлаб чиқарилган Колдкард қурилмаларидаги мавжуд хавфсизлик камчилигидан фойдаланган хакерлар камида 130 миллион долларлик рақамли активларни ўзлаштириб олишга муваффақ бўлишди. Ушбу ҳодиса киберхавфсизлик оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки офлайн ҳамёнлар узоқ вақтдан бери криптоактивларни сақлашнинг энг ишончли усули сифатида эътироф этиб келинган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Galaxy Ресеарч тадқиқот фирмасининг хабар беришича, ушбу рақамли талончилик ортида бир эмас, балки бир нечта мустақил кибергуруҳлар турган бўлиши мумкин ва ҳозирча уларнинг шахси аниқланмаган. Криптовалюталарни кузатувчи Эллиптик компанияси ҳаммуассиси Том Робинсон TechCrunch нашрига берган интервюсида ўғирланган маблағларнинг умумий миқдори тахминан 130 миллион долларни ташкил этишини тасдиқлаган. ТРМ Лабс маълумотларига кўра, жорий йил бошидан буён криптовалюта компанияларига қарши 200 дан ортиқ хакерлик ҳужумлари уюштирилиб, умумий зарар 950 миллион доллардан ошиб кетган.

Офлайн ҳамёнларнинг асосий ҳимоя тизими қаерда иш бермади?

Колдкард каби аппарат ҳамёнларининг асосий афзаллиги шундаки, улар интернет тармоғига уланмаган ҳолда ишлайди. Bitcoin эгалари ўзларининг махфий калитларини ёки паролни билдирувчи сеед-фрразаларни интернетдан мутлақо узоқда сақлашади. Бу жараён анъанавий онлайн ёки биржа ҳисобварақларидаги «иссиқ» ҳамёнларга нисбатан хавфсизликни кафолатлайдиган «совуқ» сақлаш усули деб аталади. Асосий блокчейн тармоғидаги тангалар ўз жойида қолса-да, уларга кириш ҳуқуқи фақатгина шу офлайн қурилмадаги махфий парол орқали таъминланиши керак эди.

Бироқ Block хавфсизлик тадқиқотчиларининг аниқлашича, хакерлар Колдкард ҳамёнлари фойдаланувчиларнинг сеед-фрразаларини яратиш жараёнидаги заифликни топишга эришган. Маълум бўлишича, ушбу калитлар етарлича тасодифий эмас ва уларни олдиндан тахмин қилиш мумкин бўлган. Кодларни яратиш қоидаларини аниқлаб олган кибержиноятчилар жабрланувчиларнинг махфий сўзларини бруте-форсе (математик усулда танлаш) орқали осонгина ҳисоблаб чиққан. Мутахассисларнинг таъкидлашича, хакерлар сейфни бузиб кириш ўрнига, унинг калитини масштабли равишда ясаш усулини топишган.

Жабрланган фойдаланувчилардан бири Жонатан Гоодман ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида 1,6 миллион доллар миқдоридаги маблағидан айрилганини ёзиб, барча хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилганини маълум қилди. У ўзининг махфий сўзларини ҳеч кимга бермагани, қурилмалари интернетга умуман уланмагани ва барча маълумотлар сейфларда сақланганини таъкидлаган. унинг сўзларига кўра, буларнинг фойдаси бўлмаган, чунки қурилманинг дастурий таъминотига 2021-йилда киритилган ва битта қатордан иборат бўлган заиф код бутун тизимни хавф остига қўйган.

КриптовалютаХакерликХавфсизликBitcoinТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиOppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиБугун, 22:23ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиБугун, 22:21NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20Техас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиТехас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди